Brooke Shields tuomitsi 15-vuotiaana joutuneensa "sopimattomaan" kysymykseen haastattelussa.

Äskettäisessä esiintymisessään Jesse Tyler Fergusonin podcastissa " Dinner's on Me " yhdysvaltalainen näyttelijä ja malli Brooke Shields palasi haastatteluun, joka jätti häneen pysyvän jäljen. 15-vuotiaana, jo kuuluisana nuorena näyttelijänä ja mallina, häntä haastatteli amerikkalainen toimittaja Barbara Walters. Neljä vuosikymmentä myöhemmin Shields kuvaili keskustelua "hulluksi" ja pääkysymystä, joka hänelle esitettiin, "sopimattomaksi". Tämä todistus antaa oman panoksensa laajempaan keskusteluun siitä, miten nuoria naisia on historiallisesti haastateltu mediassa.

Kysymys, jota ei olisi koskaan pitänyt kysyä

Brooke Shieldsillä on nyt näkökulma nimetä teini-ikäisenä kokemansa. Podcastissa hän muistelee: "Oli hullua, että Barbara Walters kysyi minulta mittojani", kun hän oli vasta 15-vuotias. "Mutta no... mistä siinä oli kyse?", hän lisää. Kysymys, joka kontekstissaan valitettavasti kuvaa sitä, miten 1980-luvun mediateollisuus kohteli nousevia nuoria naisia: heidän kehojensa linssin läpi ennen heidän työnsä linssiä.

Brooke Shields kuitenkin täsmentää lausuntoaan tietyllä anteliaisuudella: "Nämä naiset työskentelivät aikana, jolloin naisilla ei ollut valtaa, eivätkä he edes ajatelleet minua miesvaltaisessa maailmassa." Tämä oivaltava analyysi muistuttaa siitä, kuinka paljon televisiojournalismin pioneerien itse täytyi taistella syvästi seksistisiä normeja vastaan menestyäkseen ammatissaan.

Tämä lausunto on osa laajempaa keskustelua.

Brooke Shieldsin todistus ei tullut tyhjästä. Amerikkalaisen toimittajan, televisiojuontajan ja tuottajan Barbara Waltersin kuoltua vuonna 2022 93-vuotiaana useita hänen haastattelujaan on tarkasteltu kriittisesti uudelleen. Viime vuonna julkaistussa "Tell Me Everything" -dokumentissa useat toimittajan läheiset yhteistyökumppanit myönsivät, että jotkut hänen lähestymistavoistaan "eivät ole vanhentuneet hyvin", toimittaja Cynthia McFaddenin sanoin.

Yksi useimmin mainituista esimerkeistä on edelleen amerikkalaisen liikenaisen Monica Lewinskyn haastattelu, jossa Barbara Walters kysyi Lewinskyltä, eikö tämä tuntenut olevansa vastuussa siitä, että oli tehnyt "jotain pahaa maalle" suhteensa aikana Bill Clintonin kanssa. Tätä lähestymistapaa pidetään nykyään erityisen ankarana nuorta naista kohtaan, joka oli jo ennestään järkyttynyt skandaalista. "Broke Shieldsin tapaus" noudattaa samaa kaavaa: aikakautta, jolloin naistoimittajat itse osallistuivat, joskus tietämättään, järjestelmään, joka pelkisti heidän vieraansa heidän kehoihinsa tai "vastuuseen".

Vahvistamisen painoarvo, jopa huipulla

Tämän haastattelun muistojen lisäksi Brooke Shields tarjoaa laajemman pohdinnan naisten julkisuuden tunnustuksen tavoittelusta. Esiintyessään Barbara Waltersin vuosia juontana pitämässä The View -ohjelmassa näyttelijä kertoo tunteneensa, että toimittaja itse haki jonkinlaista vahvistusta juontajakollegoilleen. "Yhtäkkiä läsnäolollani oli The View -ohjelman kontekstissa enemmän arvoa kuin hänellä koskaan ennen", hän selittää.

Ja jatkaaksemme laajemmin: "Naisten tarvitseman julkisuuden henkilöiden vahvistuksen kierre ei koskaan lopu, olitpa kuka tahansa." Tämä havainto, joka resonoi erityisesti aikana, jolloin yli 50-vuotiaat naiset puhuvat ääneen, on nousemassa keskeiseksi aiheeksi mediassa – taistelua, jota Brooke Shields itse on johtanut useiden vuosien ajan, erityisesti kirjansa "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old" ja hiustenhoitobrändinsä "Commence" kautta.

Tämän todistuksen kautta Brooke Shields ei hyökkää yksilöä vastaan, vaan pikemminkin valaisee järjestelmää. Palaamalla tähän 45 vuotta sitten esitettyyn "sopimattomaan" kysymykseen hän muistuttaa meitä siitä, kuinka median nuorten naisten kuvausta ovat pitkään leimanneet ongelmalliset koodit.