30-vuotias Dua Lipa esittelee vartaloaan mustassa pitsiasussa.

Dua Lipa jakoi Instagramissa kuvakarusellin, joka sai hänen seuraajansa välittömästi liekkeihin. Brittiläinen laulaja-lauluntekijä, joka nähtiin hiljattain maailmankiertueella, poseeraa kokonaan mustassa pitsiasussa, jota koristavat asusteet. Huolellisesti suunniteltu asu vahvistaa jälleen kerran hänen kasvavaa tyylillistä vaikutusvaltaansa.

Täysin musta pitsilookki

Tähän uuteen postaukseen Dua Lipa valitsi kokonaan mustan pitsiasun, joka koostuu useista yhteensopivista kappaleista. Pitkähihainen, myös pitsistä valmistettu takki täydentää asun. Asukokonaisuudessa leikitellään mustan hillityllä eleganssilla ja pitsikuvion rikkaudella, jonka yksityiskohdat ovat erityisen hienostuneet. Tämä näyttävä asu on vastakohta hänen aiempien esiintymistensä hillitymmälle estetiikalle. Kengiksi laulaja valitsi mustat pitsiefektiset polvikorkuiset saappaat, jotka lisäävät asuun lähes rock 'n' roll -sävyn.

Korut ja asusteet: yksityiskohta, joka muuttaa kaiken

Pääasun lisäksi asusteet ovat se, mikä todella erottuu edukseen. Dua Lipa täydensi lookinsa mustalla ja ruskealla crossbody-laukulla, joka toi ripauksen lämpöä kokonaisuuteen. Korujen suhteen hän ei pidätellyt: hopeinen kaulakoru, timanttirannekoru, useita päällekkäin asetettuja sormuksia... Todellinen kokoelma herkkiä koruja, jotka täydentävät toisiaan täydellisesti.

Hauska yksityiskohta: hänen pilkullinen manikyyrinsä tuo leikkisän silauksen muuhun lookiin. Se on viittaus retrotrendeihin, jotka tekevät paluun tällä kaudella, ja muistuttaa meitä siitä, että Dua Lipa on kehittänyt makua uudelleentulkittuun vintage-viittaukseen debyyttinsä jälkeen. Juuri tämä rohkeuden ja kulttuuriviittausten yhdistelmä tekee hänestä yhden sukupolvensa seuratuimmista muoti-ikoneista.

Huolellisesti muotoiltu kauneuslookki

Dua Lipan meikki ja hiukset olivat aivan yhtä upeat. Hän muodosti virheettömän korpinmustan hiuksensa, joka sopi täydellisesti lookin kokomustaan estetiikkaan. Meikkiin hän valitsi trendikkään "soft glam" -lookin: selkeästi erottuvat ripset, täyteläisellä poskipunalla värjätyt posket ja viininpunaiset huulet, jotka tarjosivat ripauksen väripilkkua.

Tämä kauneuspaletti ilmentää täydellisesti syksyn/talven estetiikkaa kevätkaudesta huolimatta. Erityisesti viininpunaiset huulet ovat tehneet näyttävän paluun kauneustutoriaaleissa ja muotinäytöksissä jo useiden kuukausien ajan. Postaus on täynnä ihailijoiden kommentteja. "QUEEN", "Magnificent", "Iconic" : fanit ovat lumoutuneita, ja monet ylistävät sekä yhtenäistä lookia että laulajan ryhtiä.

Tällä kokonaan mustalla karusellilla Dua Lipa vahvistaa asemansa sukupolvensa muoti- ja kauneusikonina. Monimutkaisen pitsin, hopeakorujen ja viininpunaisen huulten avulla hän jatkaa muotivalintojensa esittämistä horjumattomalla itsevarmuudella – itsevarmuudella, joka inspiroi hänen fanikuntaansa maailmanlaajuisesti.