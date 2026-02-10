Konsertin aikana Shakira kaatuu lavalle ja huolestuttaa fanejaan.

San Salvadorissa, El Salvadorissa, pidetyssä konsertissa Shakira aiheutti kohua kaatumalla lavalle, mikä huolestutti fanejaan välittömästi. Nilkan nyrjähdyksestä huolimatta kolumbialainen laulaja-lauluntekijä jatkoi nopeasti show’taan osoittaen jälleen kerran legendaarisen sitkeytensä.

Upea pudotus keskellä "Si Te Vasia"

Shakira oli esittämässä "Si Te Vas" -kappalettaan San Salvadorissa osana "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" -maailmankiertuettaan, kun onnettomuus tapahtui. Juostessaan lavan poikki hän väänsi nilkkansa, jolloin hän kaatui kyynärpäälleen ja samalla hänen mikrofonitelineensä kaatui hänen mukanaan. Yleisön tallentamassa videossa näkyy, kuinka laulaja kaatuu lattialle ennen kuin nousee takaisin ylös sekunneissa mikrofoni kädessään ja jatkaa kappaletta horjumatta. "Auts, mikä kaatuminen!" hän vitsaili yleisölle, ja hänen kitaristinsa tervehti häntä suosionosoituksin.

Fanien huolestuneet reaktiot ja Shakiran vastaus

Videot tapahtumasta tulvivat nopeasti sosiaaliseen mediaan ja herättivät huolestuneiden viestien aallon. "Voi raukkaa! Toivottavasti hän on kunnossa!" "Hän on niin vahva, hän pysyi rauhallisena", kommentoivat fanit ihaillen hänen reaktiotaan. Eräs fani jopa vertasi tähteä "feeniksiin, joka aina nousee tuhkasta".

Seuraavana päivänä Shakira rauhoitteli nopeasti kaikkia Instagramissa: "Älkää huoliko, olen tehty kumista haha. Kukaan ei ole immuuni kaatumisille." Viesti rauhoitti tilannetta ja vahvisti hänen imagoaan "voittamattomana soturina".

Voitokas kiertue haasteista huolimatta

Tämä konsertti on osa naisartistin vuoden tuottoisinta kiertuetta, joka käynnistettiin viime vuonna samannimisen albumin "Las Mujeres Ya No Lloran" (Naiset eivät enää itke) jälkeen. Konsertti, joka jatkuu huhtikuuhun asti Abu Dhabissa, sisältää kappaleita, kuten "Out of Your League", jota pidetään yleisesti pilkkana hänen entistä tyttöystäväänsä, espanjalaista maajoukkuejalkapalloilijaa ja liikemiestä Gerard Piquéa, kohtaan. Shakira esiintyy heikentymättömällä energialla ja todistaa, etteivät takaiskut tai henkilökohtaiset myrskyt voi pysäyttää häntä.

Viime kädessä tämä syksy on vain yksi uusi jakso artistin uralla, joka muuttaa esteet ikimuistoisiksi esityksiksi. Shakira osoittaa, että hänen mottonsa – "lantio ei valehtele" – pätee myös hänen teräksiseen päättäväisyyteensä: hän palaa takaisin aina vahvempana lumoutuneen yleisön silmien edessä.