Vuosia myöhemmin Lady Dianan entinen kampaaja paljastaa kauneusrutiininsa

Vuosia kuolemansa jälkeen Lady Diana jatkaa inspiraatiota ajattomalla eleganssillaan ja yksinkertaisella kauneudellaan. Richard Dalton, hänen entinen kampaajansa , paljastaa nyt prinsessan päivittäiset rutiinit ja sen, mikä teki hänestä niin luonnollisen ja helposti lähestyttävän.

Arjen luonnonkauneutta

Richard Dalton työskenteli Dianan kanssa yli vuosikymmenen ajan. Hänen mukaansa prinsessa ei käyttänyt ammattimaista meikkitaiteilijaa useimmissa esiintymisissään. Hän mieluummin käytti omia tuotteitaan, jopa silloin, kun Richard Dalton oli muotoillut hänen hiuksiaan. Vain muutamat erityistilaisuudet, kuten viralliset muotokuvat tai perhekuvaukset, vaativat ammattimaisen meikkitaiteilijan – erityisesti Mary Greenwellin – palveluita. Tämä itsenäisyys osoittaa, kuinka paljon Diana arvosti yksinkertaista, henkilökohtaista kauneutta, joka heijasti hänen omaa tyyliään.

Katso tämä postaus Instagramissa Prinsessa Diana -museon™ (@theprincessdianamuseum) jakama julkaisu

"Täydellinen" iho, ei naamio

Richard Daltoniin teki eniten vaikutuksen hänen ihonsa luonnollinen laatu. Hänen mukaansa Lady Dianalla oli hehkuva ja pehmeä sävy, jota usein kuvailtiin "englantilaiseksi ruusuksi". Hän ei juuri koskaan tarvinnut meikkivoidetta tai raskaita tuotteita. Tämä yksinkertaisuus oli jyrkässä ristiriidassa sen kuvan kanssa, jonka aikansa julkisuuden henkilöistä saattaisi saada, jotka usein turvautuivat monimutkaiseen meikkiin joka esiintymisessään. Dianalle kauneus tuli ihon luonnollisesta hehkusta, ei tuotekerroksista.

Hänen meikkinsä: huomaamaton allekirjoitus

Tästä luonnollisesta lähestymistavasta huolimatta Dianalla oli omat pienet tapansa, Richard Dalton selittää. Hän rajasi silmänsä hellästi vaalealla kynällä ja piti huulilleen pehmeistä sävyistä liian kirkkaiden värien sijaan. Richard Dalton muistelee lämmöllä aikoja, jolloin hänen täytyi katsoa Dianan levittävän eyelineria peläten äkillistä liikettä, joka saattaisi häiritä hänen kampaustaan. Tämä yksinkertainen mutta harkittu rutiini osoittaa, kuinka prinsessa loi tyylinsä henkilökohtaisella ja hallitusti, ilman liiallista keinotekoisuutta.

Yksinkertaisuuden ja tyylikkyyden välissä

Richard Daltonin kertomus paljastaa ennen kaikkea aitouteen perustuvan kauneusfilosofian. Vaikka Dianaa ympäröi stylisti- ja neuvonantajatiimi, hän ei koskaan pyrkinyt peittämään persoonallisuuttaan meikkikerrosten tai keinotekoisten keinojen taakse. Hänen elegantti ja helposti lähestyttävä olemuksensa vaikutti hänen imagoonsa "aidona naisena", itsevarmana ja inspiroivana. Juuri tämä yksinkertaisuus yhdistettynä tarkkoihin ja johdonmukaisiin eleisiin muovasi hänen ainutlaatuisen tyylinsä.

Ajaton inspiraatio

Nämä paljastukset resonoivat tänä päivänä luonnollista kauneutta, itsestä huolehtimista ja itsensä hyväksymistä koskevissa keskusteluissa. Ne muistuttavat meitä siitä, että eleganssi ei ole käytettyjen tuotteiden määrässä tai rutiinien monimutkaisuudessa, vaan itsestä huolehtimisessa ja aitoudessa.

Dianan kauneusrutiinin yksityiskohdat kiehtovat edelleen, ei niinkään hänen pukeutumisensa, vaan sen vuoksi, mitä hänen ei olisi tarvinnut käyttää. Tämä oppitunti inspiroi edelleen kaikkia niitä, jotka haluavat korostaa luonnollista kauneuttaan, pysyä uskollisena tyylilleen ja säteillä yksinkertaisuutta.