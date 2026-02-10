Search here...

Entinen maajoukkuejalkapalloilija yllättää akrobaattisella suorituksella vedessä

Anaëlle G.
@laureboulleauofficiel/Instagram

Entinen ranskalainen maajoukkuejalkapalloilija ja Canal+:n kommentaattori Laure Boulleau hämmästytti Instagram-seuraajiaan merellä tehdyllä akrobatialla muistuttaen kaikkia, että hänen jalkapallolahjakkuutensa on edelleen vahva (jos jollakulla oli epäilyksiä). Äskettäin hänen Instagram-tilillään @laureboulleauofficiel julkaistulla videolla näkyy lähes volttimainen lentolyönti, joka on herättänyt runsaasti kommentteja.

Veneestä ylösalaisin käännetty sakset

Purjehdusretken aikana Laure Boulleau hyppää korkealle, tekee voltin ilmassa ja lyö palloa täydellisellä akrobaattisella saksipotkulla. Sujuva ja voimakas liike laskeutuu veteen seuralaisten hurratessa. "Purjehdusretket eivät ole koskaan rentouttavia kanssani, lol", hän kirjoitti humoristisesti videon kuvatekstiksi, joka on jo kerännyt miljoonia katselukertoja ja yli 77 000 tykkäystä.

Fanit villiintyvät: "Kultainen pallo!"

Canal Football Clubin asiantuntija Laure Boulleau (65 maaottelua Ranskan maajoukkueessa, kuusi kertaa toinen Ranskan liigassa PSG:n kanssa) on Ranskan naisjalkapallon ikoni, joka pystyy muuttamaan yksinkertaisen rantapelin viraaliksi sensaatioksi. Reaktiot tulvivat sisään, sekoitus ihailua ja huumoria: "Hän ansaitsee Ballon d'Orin!" , "Uskomaton!" , "Aina niin tyylikäs, jopa merellä." Huomio keskittyy hänen tekniseen taitoonsa, jota kaikki ylistävät improvisoiduksi "vuoden maaliksi".

Lyhyesti sanottuna tämä akrobaattinen vesisuoritus tuo mieleen Laure Boulleaun taidot kentällä: tekniikkaa, rohkeutta ja hymyä. Video, joka on levinnyt kulovalkean tavoin kaikista oikeista syistä – puhtaasta lahjakkuudesta – ja joka todistaa, ettei mestarin loma ole koskaan tavallinen.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Konsertin aikana Shakira kaatuu lavalle ja huolestuttaa fanejaan.

