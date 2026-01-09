Search here...

Jennifer Aniston murtaa myytin: hänen todellinen hiusvärinsä yllättää sinut

Fabienne Ba.
Extrait du film « Les Millers »

Jennifer Aniston, joka on ollut "täydellisen" kalifornialaisen blondin symboli suositusta amerikkalaisesta komediasarjasta "Friends" lähtien, on juuri tehnyt odottamattoman paljastuksen hiuksistaan: hän on luonnostaan brunette. Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja murtaa vuosikymmeniä vanhan myytin.

"Kaikki on feikkiä!": Suodattamaton paljastus

Lolavie-brändinsä mainosvideossa fani kysyy häneltä: "Voisitko palata takaisin brunetteksi?" Jennifer Aniston vastaa epäröimättä hymyillen: "Mutta MINÄ OLEN brunette!" Näyttäen ikonisia pitkiä vaaleita hiuksiaan hän lisää: "Ne ovat kaikki feikki." Hänen ystävänsä Courteney Cox, joka on hänen kanssaan, vahvistaa tämän humoristisesti näyttämällä vanhaa valokuvaa Jenniferistä tummine hiuksineen: "Näin hän oikeasti näyttää!"

Katso tämä postaus Instagramissa

Jennifer Anistonin (@jenniferaniston) jakama julkaisu

Ennen Rachelia, luonnollista brunettia

Ennen kuin Jennifer Aniston näytteli Rachel Greeniä sarjassa Frendit ja teki Rachel-kampauksesta maailmanlaajuisen ilmiön, hänellä oli lämmin, hehkuva brunette, joka oli kaukana hänen nykyisestä tyylistään. Yli 25 vuoden ajan hänen tavaramerkkivaalea hiuksensa on itse asiassa ollut salonkien ylläpitämä väri. Näyttelijätär omaksuu tämän muutoksen täysin: "Monet ikoniset blondit, kuten Shakira tai Brigitte Bardot, eivät ole luonnostaan vaaleita. Se on osa imagopeliä."

Väri, jota hän on jo uskaltanut käyttää.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jennifer Aniston on esiintynyt valkokankaalla ruskeissa hiuksissa. Elokuvassa "Horrible Bosses" (2011) hän taisteli säilyttääkseen värin, jota pidettiin liian kaukana hänen viimeistellystä imagostaan. "Pelkäsimme, ettei se näyttäisi minulta", hän sanoi tuolloin. Ironista kyllä, se oli hänen luonnollinen hiusvärinsä.

Paluu ruskeaan?

Kysyttäessä mahdollisesta paluusta alkuperäiseen hiusväriinsä, Jennifer Aniston vastasi suoraan: "Voisin palata takaisin brunetteksi, kyllä." Tämä lausunto sai nopeasti sosiaalisen median ja kauneusalan fanit liekkeihin.

Tämä paljastus hänen luonnollisista hiuksistaan kyseenalaistaa julkkisten huolellisesti luodun julkisuuskuvan. Jennifer Aniston, jota on pitkään pidetty Hollywoodin blondin arkkityyppinä, muistuttaa meitä siitä, ettei mikään ikoni ole staattinen – ja että jokaisen kuvan takana piilee joskus aivan erilainen todellisuus.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Miley Cyrusin pureva vastaus valokuvaajalle

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miley Cyrusin pureva vastaus valokuvaajalle

Miley Cyrus aiheutti hiljattain kohua Palm Springsin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla keskusteltuaan valokuvaajan kanssa. Kun valokuvaaja huusi "Ei laseja!", hän...

59-vuotiaan mallin ulkonäkö on kiehtova.

Chuando Tan, vuonna 1966 syntynyt singaporelainen valokuvaaja ja entinen malli, ylpeilee sileällä kasvolla, urheilullisella vartalolla ja moitteettomalla tyylillä....

"Se on terveen naisen vartalo": hän vastaa kritiikkiin fysiikkaansa kohtaan

K-pop-yhtye KATSEYE:n jäsen Lara Raj rikkoi hiljattain hiljaisuuden ulkonäköään koskevien myrkyllisten kommenttien aallon edessä. Weversessä (sosiaalisessa verkostossa, jossa...

Bradley Cooper vastaa syytöksiin plastiikkakirurgiasta

Bradley Cooper on vihdoin tehnyt lopun kasvojaan ympäröivälle mysteerille. Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja vieraana " Smartless "-podcastissa...

Urheiluvaatteissa pukeutunut Eva Longoria esittelee kiinteää vartaloaan

Legendaarisen hymynsä ja luonnollisen eleganssinsa takana amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, tuottaja ja malli Eva Longoria kätkee vaikuttavan kurinalaisuuden. Yksinkertaisella...

"Miksi sinun pitäisi mennä naimisiin ollaksesi onnellinen?": Tämä laulaja rikkoo tabun

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöyhtye Blackpinkin ikoninen ääni Rosé puhui hiljattain avoimesti podcastissa Session 46: Rosé | Therapuss Jake Shanen kanssa...

© 2025 The Body Optimist