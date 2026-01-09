Jennifer Aniston murtaa myytin: hänen todellinen hiusvärinsä yllättää sinut

Jennifer Aniston, joka on ollut "täydellisen" kalifornialaisen blondin symboli suositusta amerikkalaisesta komediasarjasta "Friends" lähtien, on juuri tehnyt odottamattoman paljastuksen hiuksistaan: hän on luonnostaan brunette. Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja murtaa vuosikymmeniä vanhan myytin.

"Kaikki on feikkiä!": Suodattamaton paljastus

Lolavie-brändinsä mainosvideossa fani kysyy häneltä: "Voisitko palata takaisin brunetteksi?" Jennifer Aniston vastaa epäröimättä hymyillen: "Mutta MINÄ OLEN brunette!" Näyttäen ikonisia pitkiä vaaleita hiuksiaan hän lisää: "Ne ovat kaikki feikki." Hänen ystävänsä Courteney Cox, joka on hänen kanssaan, vahvistaa tämän humoristisesti näyttämällä vanhaa valokuvaa Jenniferistä tummine hiuksineen: "Näin hän oikeasti näyttää!"

Ennen Rachelia, luonnollista brunettia

Ennen kuin Jennifer Aniston näytteli Rachel Greeniä sarjassa Frendit ja teki Rachel-kampauksesta maailmanlaajuisen ilmiön, hänellä oli lämmin, hehkuva brunette, joka oli kaukana hänen nykyisestä tyylistään. Yli 25 vuoden ajan hänen tavaramerkkivaalea hiuksensa on itse asiassa ollut salonkien ylläpitämä väri. Näyttelijätär omaksuu tämän muutoksen täysin: "Monet ikoniset blondit, kuten Shakira tai Brigitte Bardot, eivät ole luonnostaan vaaleita. Se on osa imagopeliä."

Väri, jota hän on jo uskaltanut käyttää.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jennifer Aniston on esiintynyt valkokankaalla ruskeissa hiuksissa. Elokuvassa "Horrible Bosses" (2011) hän taisteli säilyttääkseen värin, jota pidettiin liian kaukana hänen viimeistellystä imagostaan. "Pelkäsimme, ettei se näyttäisi minulta", hän sanoi tuolloin. Ironista kyllä, se oli hänen luonnollinen hiusvärinsä.

Paluu ruskeaan?

Kysyttäessä mahdollisesta paluusta alkuperäiseen hiusväriinsä, Jennifer Aniston vastasi suoraan: "Voisin palata takaisin brunetteksi, kyllä." Tämä lausunto sai nopeasti sosiaalisen median ja kauneusalan fanit liekkeihin.

Tämä paljastus hänen luonnollisista hiuksistaan kyseenalaistaa julkkisten huolellisesti luodun julkisuuskuvan. Jennifer Aniston, jota on pitkään pidetty Hollywoodin blondin arkkityyppinä, muistuttaa meitä siitä, ettei mikään ikoni ole staattinen – ja että jokaisen kuvan takana piilee joskus aivan erilainen todellisuus.