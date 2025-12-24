Mitä tämä supermalli olisi ansainnut esiintymällä minuutin ajan kulttielokuvassa

Kaksikymmentäkaksi vuotta julkaisunsa jälkeen "Love Actually" jatkaa salaisuuksiensa paljastamista. Tässä brittiläisessä romanttisessa komediassa, josta on tullut lomaklassikko, nähtiin arvostettu näyttelijäkaarti – Hugh Grantista Emma Thompsoniin ja Liam Neesoniin. Silti kyseessä on jälleen kerran erittäin lyhyt esiintyminen, joka herättää huomiota: supermalli Claudia Schifferin, jonka noin minuutin palkkio ruutuajasta on huikea.

Ohikiitävä rooli… mutta kullanarvoinen.

Richard Curtisin vuonna 2003 julkaistussa kulttiklassikossa Claudia Schiffer tekee ikimuistoisen roolisuorituksen viimeisessä näytöksessä. Hän näyttelee Carolia, äitiä, jonka leskeksi jäänyt Daniel, jota esittää Liam Neeson, tapaa poikansa koulussa. Viittaus alkuperäiseen elokuvaan on ihastuttava: aiemmin elokuvassa Daniel vitsailee poikapuolelleen Samille, että hän rakastuisi mielellään saksalaiseen supermalliin.

Otsikoissa ei tänään ole niinkään kyse tästä juonenkäänteestä kuin rahasummien suuruudesta. Andrew Holmesin kirjan "How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments" mukaan Claudia Schifferille maksettiin tästä noin minuutin mittaisesta valkokankaan esiintymisestä 350 000 dollaria (noin 298 550 euroa). Toisin sanoen saksalaisen mallin, näyttelijän ja elokuvatuottajan kerrotaan ansainneen lähes 4 500 puntaa (5 155 euroa) kuvaussekuntia kohden. Ennätys, joka tiivistää täydellisesti Hollywoodin ylettömyyden kiehtovimmissa – tai absurdeimmissa – näkökulmissaan, näkökulmasta riippuen.

Kun tähdestä tulee brittiläisen unelman symboli

Vaikka kohtaus oli lyhyt, se jätti katsojiin pysyvän vaikutuksen. Claudia Schiffer, tuolloin suosionsa huipulla, ilmensi kansainvälistä eleganssia ja glamouria, jota "Rakkautta vain" pyrki juhlistamaan. Hänen pelkkä läsnäolonsa riitti lisäämään elokuvan viehätystä ja osaltaan vaikuttamaan sen "moderniin joulukertomukseen".

Emma Thompson, joka myös näytteli elokuvassa ja jota ylistettiin koskettavasta suorituksestaan, myönsi tunteneensa itsensä tuolloin alipalkatuksi. Vaikka hänen palkkaansa ei koskaan paljastettu, hänen kommenttinsa korostaa jyrkkää eroa pääroolien ja vain muutaman sekunnin mittaisen cameo-esiintymisen palkkausten välillä.

Hahmot, jotka eivät jätä ketään kylmäksi

Tämänkaltainen paljastus Hollywoodin palkoista on yhtä kiehtova kuin ajatuksia herättäväkin. Julkinen mielipide vaihtelee ihailun ja epäuskon välillä: pitäisikö sitä pitää palkintona globaalin ikonin arvovallasta ja imagosta vai oireena elokuva-alan räikeästä epätasapainosta? Varmaa on, että lähes 20 vuotta myöhemmin "Rakkautta on" jatkaa unelmien herättämistä – ja keskustelun herättämistä – jopa sopimustensa kulissien takana.

Yksi minuutti valkokankaalla, mutta ajaton jälkensä romanttisen elokuvan historiaan: Claudia Schiffer todisti vihdoin, että joskus vaikutuksen tekemiseen tarvitaan vain muutama sekunti... ja tilinpäätökseen.