Ahdisteltu laulaja selittää, miksi kotimaastaan lähtö oli välttämätöntä.

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin 4MINUTE entinen jäsen Heo Gayoon kertoi hiljattain liikuttavasti syistä, jotka johtivat hänet lähtemään Etelä-Koreasta, maasta, jolla oli keskeinen rooli hänen urallaan. Ahdisteltu, syömishäiriöstä kärsivä ja perhetragedian syvästi koskettama laulaja selittää, miksi lähdöstä tuli hänelle selviytymiskeino.

Paineen murtama toisen sukupolven idoli

Heo Gayoon debytoi vuonna 2009 4MINUTE-yhtyeen laulajana. 4MINUTE on yksi K-popin toisen sukupolven ikonisimmista tyttöbändeistä. Vuosien ajan hän ilmensi niin kutsutun täydellisen idolin imagoa: lahjakas, hymyilevä ja aina ammattimainen kameroiden edessä. Mutta tämän julkisivun takana todellisuus oli paljon synkempi.

Äskettäisessä esiintymisessään korealaisessa "You Quiz on the Block" -ohjelmassa hän paljasti joutuneensa kiusaamisen uhriksi ja osalliseksi "kouluväkivaltatapaukseen", jonka hän päätti kestää hiljaa sen sijaan, että olisi puhunut tai puolustanut itseään. Hän selitti myös kärsivänsä bulimiasta: hän söi, kunnes fyysinen kipu pakotti hänet lopettamaan, kykenemättä myöntämään häiriötään ympärillään oleville.

Sietämätöntä surua ja loukkaavia sanoja

Ympäristönsä ja syömishäiriönsä paineiden lisäksi Heo Gayoonin täytyi selviytyä myös perhetragediasta: hänen isoveljensä äkillisestä kuolemasta. Tämä järkytys merkitsi käännekohtaa hänen elämässään. Heo Gayoon kertoo, että veljensä kuoleman jälkeen hänen omat surun murtamina vanhempansa sanoivat hänelle: "Jos sinua ei olisi, mekin haluaisimme liittyä hänen seuraansa." Nämä olivat musertavia sanoja jo ennestään hauraalle nuorelle naiselle, ja ne syöksivät hänet entistä syvemmälle syyllisyyteen ja kärsimykseen. Koreasta, hänen maastaan, tuli sitten synonyymi kasaantuneille haavoille: kiusaamiselle, syömishäiriöille, surulle ja perheen väärinkäsityksille.

Koreasta poistuminen selviytyäkseen: välttämätön maanpako

Kasaantuneen tuskan edessä Heo Gayoon teki lopulta radikaalin valinnan: lähti. Hän päätti asettua Balille Indonesiaan, missä hän oli asunut noin kolme vuotta. Sieltä hän löysi rauhallisemman ympäristön, kaukana valokeilasta, alan odotuksista ja häntä vainoavista muistoista. Mahdollistaakseen lähdön hän jopa myi asuntonsa Seongsu-dongissa Soulissa sekä autonsa, katkaisten symbolisesti aineelliset siteet menneisyyteensä. Tämä ei ollut pako mukavuudesta, vaan päätös emotionaalisesta selviytymisestä: Balista tuli hänelle tila rakentaa itsensä uudelleen, hengittää ja määritellä itsensä uudelleen "idoli"-leiman ulkopuolella.

Katso tämä postaus Instagramissa 허가윤 HeoGayoonin (@gayoon_heo) jakama julkaisu

K-pop-tähdestä rauhaa etsiväksi naiseksi

4MINUTE-yhtyeen hajoamisen jälkeen vuonna 2016 Heo Gayoon on vähitellen siirtynyt näyttelemisen ja yksityisemmän elämän pariin. Vuonna 2024 hän herätti jälleen yleisön huomion jakamalla elämästään Balilla verkkosisällön kautta. Hän paljasti yksinkertaisemman ja luonnollisemman naisen, joka etsi sisäistä rauhaa kuuluisuuden sijaan. Hänen tarinansa valottaa K-popin piilevää puolta:

Äärimmäinen paine keholle ja imagolle.

Skandaalit ja huhut "kouluväkivallasta", jotka tuhoavat maineen.

Mielenterveys- ja syömishäiriöitä ympäröivä hiljaisuus.

Kertomalla tarinansa Heo Gayoon antaa näille usein näkymättömille kärsimyksille inhimilliset kasvot ja muistuttaa meitä siitä, että jokaisen epäjumalan takana piilee ihminen, joka saattaa olla romahtamisen partaalla.

Heo Gayoonin tarina ei ole vain laulajan tarina, joka lähti kotimaastaan, vaan naisen, joka joutui pakenemaan myrkyllistä ympäristöä selviytyäkseen. Puhumalla avoimesti bulimiastaan, kokemastaan häirinnästä ja veljensä menettämisen tuskasta hän rikkoo Korean musiikkiteollisuudessa edelleen vallitsevan tabun ja kannustaa muita artisteja – ja faneja – ottamaan mielenterveytensä vakavasti.