Tämä yhdysvaltalainen laulaja tuomitsee "seksistisiksi" pidetyn kysymyksen.

Léa Michel
Vain 26-vuotiaana Madison Beeristä on tullut yksi amerikkalaisen popin nousevista tähdistä. Lumoavasta äänestään ja taiteellisesta itsenäisyydestään tunnettu laulaja on myös vakiinnuttanut asemansa seksismin äänekkäänä puolestapuhujana. Hiljattain hän tuomitsi kysymyksen, jota hän piti "naisia vihaavana" ja joka esitettiin hänelle miehisessä ympäristössä – anekdootti, joka korostaa yhteiskunnassamme edelleen vallitsevia ennakkoluuloja.

Paljastava kokemus miesvaltaisessa ympäristössä

Madison Beer kertoi Hollywood Reporterin haastattelussa, kuinka hänen kelloaan kehuttiin eräässä tilaisuudessa. Tämä yksinkertainen kohteliaisuus sai nopeasti epämiellyttävän käänteen, kun mies kysyi häneltä, oliko hänen "poikaystävänsä" ostanut kellon hänelle. Laulaja vastasi sitten ironisesti: "Ei, ostin sen itse. Kiitos joka tapauksessa."

Tällä näennäisen "viattomalla" tapahtumalla on vahva symbolinen merkitys. Madison Beerille tämä reaktio korostaa yhä syvälle juurtunutta ajatusta: nainen, edes menestynyt, ei voi olla oman menestyksensä tai omaisuutensa lähde.

Arkipäivän seksismi, ongelma, joka on edelleen ajankohtainen

Madison Beer korostaa puheessaan näiden "pienten" eleiden tai kommenttien pysyvyyttä, jotka heijastavat taustalla olevaa seksismiä: "Jopa minä, joka olen oma pomoni, kuulen edelleen tällaisia kommentteja miehiltä", hän uskoutuu. Tämä kokemus heijastaa laajempaa yhteiskunnallista kontekstia, jossa naisvihamielistä käyttäytymistä, olipa se sitten hienovaraista tai räikeää, esiintyy edelleen. Poliittisista hahmoista, jotka kritisoivat naisia heidän ulkonäkönsä vuoksi, seksististä retoriikkaa levittäviin vaikuttajiin, asenteiden kehitys näyttää edelleen olevan keskeneräistä.

Itsenäinen ja määrätietoinen taiteilija

Madison Beer on rakentanut uransa lahjakkuuden ja kovan työn varaan jo varhaisista ajoistaan lähtien – siitä lähtien, kun Etta Jamesin kappaleen cover-versio herätti Justin Bieberin huomion. Kahdesti Grammy-ehdokkaana hän hallitsee täysin omaa imagoaan ja taiteellisia projektejaan. Hänen tuomitsemisensa ei siis ole vain sydämestä lähtenyt huuto, vaan myös aktivismin osoitus naisten voimaannuttamisen tukemiseksi showbisneksessä.

Madison Beerin jakama anekdootti havainnollistaa seksismin sitkeyttä arkielämässä, jopa menestyneimpien naisten keskuudessa. Puhumalla avoimesti laulaja auttaa korostamaan mikroaggressioita, joita monet edelleen kokevat. Hänen todistuksensa muistuttaa meitä siitä, että suurten vaatimusten lisäksi todellinen tasa-arvo saavutetaan usein arkielämän yksityiskohdissa.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
