Search here...

Urheiluhameessa ja korkokengissä Rihanna kiehtoo edelleen yhtä paljon kuin koskaan.

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Rihanna todisti sen jälleen kerran hiljattain Los Angelesissa järjestetyllä illallisella: yksinkertainen urheiluhame voi muuttua ultraglamour-kappaleeksi yhdistettynä korkoihin. Laulaja ja liikenainen jatkaa kiehtomista keksimällä urheiluvaatteita uudelleen täysin vapaasti.

Täydellisesti tasapainoinen urheilullisen tyylikäs ilme

Los Angelesin kaduilla bongattu Rihanna oli pukeutunut pitkään, mustaan urheiluhameeseen, jossa oli kontrastiraidat, jotka muistuttivat juoksurataa. Tämä vaate, joka saattoi paperilla vaikuttaa hyvin rennolta, sai välittömästi hienostuneisuutta teräväkärkisten, python-kuvioisten avokkaiden ansiosta.

Yläosaan Rihanna valitsi viihtyisän mutta rohkean asun: Miu Miu -tyylisen vetoketjullisen fleecepaidan ruutukuosilla, joka on lainattu ulkoilma- ja gorpcore-maailmasta ja jota hän käytti uudelleen. Lopputuloksena oli asu, joka on jotain stadionvaatteisen ja punaisen maton lookin väliltä, aseistariisuvan helppokäyttöinen.

Yksityiskohta, joka tekee kaiken eron: asusteet ja asenne

Kuten aina Rihannan kanssa, asusteilla on keskeinen rooli. Rohkea punainen huulipuna toi vanhan Hollywood-sävyn, kun taas kerrostettu Y2K-henkinen kaulakoru toi tähän erittäin moderniin lookiin annoksen 2000-luvun nostalgiaa. Python-kuvio julistaa kauden kuuminta trendiä, kun taas sporttinen hame pitää siluetin vankasti trendikkäänä. Itse asusteiden lisäksi Rihannan itsevarma asenne todella muuttaa tämän asun muotihetkeksi.

Rihannan nimikko: sääntöjen rikkominen epäröimättä

Tällä lookilla Rihanna vahvistaa jo valmiiksi cargo-housujen, collegehousujen ja biker-takkien kanssa tekemänsä: hän nostaa arkisemmankin vaatekaapin asusteet muotiteoksiksi yhdistämällä ne ultraglamour-asuihin. Sporttinen hame + avokkaat, collegehousut + ballerinat, revityt farkut + tyylikkäät derby-kengät… mikään ei ole kiellettyä, kunhan hän vain tuo tyyliin rohkeutta ja yhtenäisyyttä.

Opetus on selvä: kiehtovaa ei ole vain asu, vaan tämä tapa hylätä vakiintuneita sääntöjä. Urheiluhameessa ja korkokengissä Rihanna muistuttaa meitä siitä, että onnistunut look on yhtä lailla luovuutta kuin vapautta pukeutua juuri niin kuin haluaa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
45-vuotiaan Christina Aguileran syntymäpäivälookki sytyttää internetin liekkeihin.
Article suivant
Jessica Alba (44-vuotias) esittelee vatsalihaksiaan rannalla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Alyssa Milano juhlii 53. syntymäpäiväänsä ilman meikkiä.

Alyssa Milano, joka tunnetaan unohtumattomasta roolistaan Phoebe Halliwellinä sarjassa "Charmed", juhli 53. syntymäpäiväänsä tavalla, joka oli sekä yksinkertainen...

Jessica Alba (44-vuotias) esittelee vatsalihaksiaan rannalla

Jessica Alba ilahdutti hiljattain fanejaan Instagramissa jakamalla sarjan kuvia itsestään lomalla meren rannalla lastensa kanssa. Säteilevä ja rento,...

45-vuotiaan Christina Aguileran syntymäpäivälookki sytyttää internetin liekkeihin.

Christina Aguilera todisti jälleen kerran 45-vuotissyntymäpäivinään, että hän osaa uudistua. Vaikka monet julkkikset valitsevat upeita asuja juhliinsa, amerikkalainen...

"Uusi Madonna?": Kuka on Adela, uusi ikoni, joka aiheuttaa kohua?

Adéla Jergová, 22-vuotias slovakialainen laulaja, joka tunnetaan myös nimellä Adéla, on kutsuttu joidenkin toimesta "uudeksi Madonnaksi" rohkean tyylinsä...

Kim Kardashian paljastaa lempikikkansa, jolla hän melkein ei enää koskaan käytä rintaliivejä

Kim Kardashian paljasti hiljattain "salaisuutensa" ultra-syvään uurrettujen yläosien käyttämiseen ilman rintaliivejä, säilyttäen silti tuen ja tyylikkyyden. Nerokas pieni...

"Aja parta": Selena Gomez joutui vartalohäpeän uhriksi viimeisimmän esiintymisensä jälkeen

Selena Gomez sai hiljattain kritiikkiä Instagram-tarinassaan huulensa yläpuolella olevasta "karvapeitteestä", mikä herätti aallon julmia kommentteja. Itseironisella huumorilla yhdysvaltalainen...

© 2025 The Body Optimist