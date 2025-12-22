Urheiluhameessa ja korkokengissä Rihanna kiehtoo edelleen yhtä paljon kuin koskaan.

Rihanna todisti sen jälleen kerran hiljattain Los Angelesissa järjestetyllä illallisella: yksinkertainen urheiluhame voi muuttua ultraglamour-kappaleeksi yhdistettynä korkoihin. Laulaja ja liikenainen jatkaa kiehtomista keksimällä urheiluvaatteita uudelleen täysin vapaasti.

Täydellisesti tasapainoinen urheilullisen tyylikäs ilme

Los Angelesin kaduilla bongattu Rihanna oli pukeutunut pitkään, mustaan urheiluhameeseen, jossa oli kontrastiraidat, jotka muistuttivat juoksurataa. Tämä vaate, joka saattoi paperilla vaikuttaa hyvin rennolta, sai välittömästi hienostuneisuutta teräväkärkisten, python-kuvioisten avokkaiden ansiosta.

Yläosaan Rihanna valitsi viihtyisän mutta rohkean asun: Miu Miu -tyylisen vetoketjullisen fleecepaidan ruutukuosilla, joka on lainattu ulkoilma- ja gorpcore-maailmasta ja jota hän käytti uudelleen. Lopputuloksena oli asu, joka on jotain stadionvaatteisen ja punaisen maton lookin väliltä, aseistariisuvan helppokäyttöinen.

Yksityiskohta, joka tekee kaiken eron: asusteet ja asenne

Kuten aina Rihannan kanssa, asusteilla on keskeinen rooli. Rohkea punainen huulipuna toi vanhan Hollywood-sävyn, kun taas kerrostettu Y2K-henkinen kaulakoru toi tähän erittäin moderniin lookiin annoksen 2000-luvun nostalgiaa. Python-kuvio julistaa kauden kuuminta trendiä, kun taas sporttinen hame pitää siluetin vankasti trendikkäänä. Itse asusteiden lisäksi Rihannan itsevarma asenne todella muuttaa tämän asun muotihetkeksi.

Rihannan nimikko: sääntöjen rikkominen epäröimättä

Tällä lookilla Rihanna vahvistaa jo valmiiksi cargo-housujen, collegehousujen ja biker-takkien kanssa tekemänsä: hän nostaa arkisemmankin vaatekaapin asusteet muotiteoksiksi yhdistämällä ne ultraglamour-asuihin. Sporttinen hame + avokkaat, collegehousut + ballerinat, revityt farkut + tyylikkäät derby-kengät… mikään ei ole kiellettyä, kunhan hän vain tuo tyyliin rohkeutta ja yhtenäisyyttä.

Opetus on selvä: kiehtovaa ei ole vain asu, vaan tämä tapa hylätä vakiintuneita sääntöjä. Urheiluhameessa ja korkokengissä Rihanna muistuttaa meitä siitä, että onnistunut look on yhtä lailla luovuutta kuin vapautta pukeutua juuri niin kuin haluaa.