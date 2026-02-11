Meghan Markle omaksuu retrohenkisen "Old Hollywood" -lookin upealla mekolla ja viitalla.

Meghan Markle esiintyi hiljattain näyttävästi hyväntekeväisyystapahtumassa Los Angelesissa, jossa hän yllätti kaikki erityisen hienostuneella tyylillään. Hän poikkesi tavanomaisesta minimalistisesta tyylistään valitsemalla retrosiluetin, joka tuo mieleen Hollywoodin kulta-ajan suuret näyttelijät.

Harvinainen esiintyminen punaisella matolla

Meghan Markle on pysytellyt matalalla profiililla vetäydyttyään kuninkaallisista tehtävistään, eikä hän juurikaan osallistu korkean profiilin tapahtumiin. Helmikuun 7. päivänä hän kuitenkin käveli punaisella matolla Fifteen Percent Pledge -gaalassa Paramount Studiosilla Los Angelesissa ilman aviomiestään, prinssi Harrya. Hänen läsnäoloaan kehuttiin yhtä paljon kuin hänen pukeutumisvalintaansa.

Klassisesta elokuvasta inspiraationsa saanut asu.

Tähän monimuotoisuudelle omistettuun iltaan entinen näyttelijä valitsi pitkän norsunluunvärisen mekon, jossa oli istuva yläosa, mikä loi veistoksellisen siluetin. Musta reunus korosti sydämenmuotoista pääntietä ja loi hienostuneen kontrastin. Sen päällä hänellä oli pitkä, laskeutuva musta viitta, joka laskeutui elegantisti käsivarsien ympärille jättäen hartiat paljaiksi. Lookin täydensivät mustat sandaalit, barokkityyliset korut ja moitteeton meikki. Tulos? Teatralinen viehätysvoima, joka on saanut inspiraationsa klassisen elokuvan maailmasta, olematta kuitenkaan liioiteltu.

Katso tämä postaus Instagramissa Entertainment Tonightin (@entertainmenttonight) jakama julkaisu

Tyyli, joka tulkitsee Hollywoodin konventiot uudelleen

Meghan Marklen tyyli on kunnianosoitus aikakaudelle, jolloin ikoniset hahmot, kuten Marilyn Monroe ja Audrey Hepburn, loivat silmiinpistävän estetiikan: pitkät mekot, strukturoidut kankaat ja rohkeat asusteet. Tämä trendi, joka toistuu säännöllisesti punaisella matolla, on löytänyt täällä modernimman ilmaisun. Valitsemalla puhtaat linjat ja mustan ja norsunluun kontrastin herttuatar onnistuu herättämään henkiin tämän kulta-ajan pysyen samalla uskollisena mieltymykselleen hillittyyn eleganssiin ja huolella valittuihin asuihin.

Tämä tyylivalinta on viime kädessä käännekohta Meghan Marklen julkisissa esiintymisissä, joille on usein ollut ominaista hienovaraisuus. Tässä hän vahvistaa asemaansa julkisuuden henkilönä valitsemalla asun, joka erottuu joukosta, ei liioittelevasti, vaan tarkoituksella. Voimakas viesti tyylin voimasta: kyvystä kertoa tarina, vangita huomio ja samalla hallita tyylin sääntöjä. Paluu teatraaliseen hienostuneisuuteen, vuoden 2026 tyyliin.