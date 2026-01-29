Search here...

"Jo yksi vuosi": Gisele Bündchen kertoo arjestaan kolmen lapsen äitinä

Léa Michel
Brasilialainen supermalli Gisele Bündchen jakaa vuoden hellyyden kolmannen lapsensa kanssa äskettäin Instagramissa julkaistujen perhekuvien kautta. Tämä ensimmäinen syntymäpäivä paljastaa tyytyväisen äidin, jota ympäröivät hänen vanhemmat lapsensa ja kumppaninsa Joaquim Valente.

Intiimi ja vaatimaton juhla

Gisele julkaisi 28. tammikuuta 2026 kuvakarusellin, jossa hänen nuorin lapsensa puhalsi takaapäin kuvattuna ensimmäisen kynttilänsä suuren "Hyvää syntymäpäivää" -ilmapallon vieressä. Kuvat tallensivat "varastettuja hetkiä": äidillisiä haleja, urheiluhetkiä isänsä Joaquimin kanssa ja helliä vuorovaikutushetkiä perheen lemmikkien kanssa. Kuvatekstissä hän jakoi tunteensa: "En voi uskoa, että on jo kulunut yli vuosi siitä, kun tulit siunaamaan elämäämme. Kiitos, Jumala, niin paljon."

Kolmen lapsen äiti: uusperheen tasapaino

Brasilialainen malli kasvattaa Benjaminia (15) ja Viviania (12), lapsiaan avioliitostaan urheilukommentaattorin ja entisen amerikkalaisen jalkapallon ammattilaispelaajan Tom Bradyn kanssa, josta hän erosi vuonna 2022 13 avioliittovuoden jälkeen. Aviomiehensä, jiu-jitsu-ohjaaja Joaquim Valenten, kanssa hän toivottaa tämän kolmannen lapsen tervetulleeksi uutena lukuna elämässään. Nämä kuvat havainnollistavat harmonista arkea, jossa urheilu, luonto ja kiintymys sulautuvat yhteen ympäröiden heidän nuorinta lastaan.

Todiste aidosta rakkaudesta

Näiden kuvien avulla Gisele kuvaa vanhemmuutta poissa valokeilasta. Hän suojelee poikansa yksityisyyttä ja juhlistaa samalla suurperheen yksinkertaisia iloja, jotka ovat täynnä naurua, pelejä ja hengellistä kiitollisuutta. Nämä ikuistetut hetket paljastavat aidon intiimiyden, jossa rakkaus, yhteisymmärrys ja ystävällisyys ovat etusijalla mediahypetykseen nähden. Jokainen valokuva tuntuu kertovan tarinan jaetuista arvokkaista hetkistä, korostaen läsnäolon ja hellyyden merkitystä arjessa, kaukana ulkomaailman hälinästä.

Näin Gisele Bündchen muutti kolmannen lapsensa ensimmäisen syntymäpäivän perheen rakkauden julistukseksi, todistaen, että äitiys (yleensä) moninkertaistaa onnellisuuden. Tämä jakaminen muistuttaa hänen sinnikkyydestään: muoti-ikonista kolmen lapsen äidiksi hän ilmentää tyyntä ja syvää tasapainoa.

