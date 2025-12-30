Ranta-asuihin pukeutunut äiti juhlistaa raskausarpiaan ja raskauden jälkeistä vartaloaan.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) kosketti hiljattain tuhansia seuraajiaan jakamalla kuvan itsestään ranta-asuissa, jossa hän ylpeänä esittelee äitiyden jättämiä jälkiä. Hän ei käyttänyt suodattimia tai retusointia, vaan välitti julkaisussaan voimakkaan viestin kehon hyväksymisestä ja itsemyötätunnosta.

"Et ole numero, olet ihminen."

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) kirjoitti julkaisunsa alle sydämelliset sanat: ”Niin kauan meille on opetettu mittaamaan arvoamme numeroilla: vaa'an painolla, vaatekoolla, kaloreilla tai tykkäyksillä. Mutta mikään näistä asioista ei määrittele meitä. Et ole numero. Et ole oma heijastustasi liian karussa peilissä. Olet kokonainen ihminen – monimutkainen, valoisa, arvokas.” Hän kutsuu meitä siis miettimään henkilökohtaista arvoamme uudelleen, ei ulkonäön kautta, vaan kiitollisuuden kautta kehoa kohtaan, joka kykenee antamaan elämää, liikkumaan, nauramaan ja luomaan muistoja.

Kehollisen hyvyyden juhla

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) muistuttaa julkaisussaan myös, että kehopositiivisuus ei tarkoita jokaisen osan itsensä rakastamista kaikkina aikoina. Hänelle se tarkoittaa itsensä kohtelemista ystävällisesti ja oman kehonsa kunnioittamista silloinkin, kun itsetuntemuksesta tulee kriittisempi. Hänen viestinsä on oodi vapaudelle: uskaltaa käyttää haluamiaan vaatteita, syödä sitä, mikä ravitsee meitä, pitää huolta itsestämme ilman syyllisyyttä ja ennen kaikkea tuntea itsensä "riittäväksi" juuri sellaisina kuin olemme, tässä ja nyt.

Positiivisten reaktioiden aalto

Julkaisun alle tulvi kommentteja: "Olet upea", "Kiitos tästä sydäntä lämmittävästä viestistä", "Todellinen inspiraatio!" Sadat internetin käyttäjät ylistivät tätä äidin aitoa kertomusta, joka korostaa todellista kauneutta, usein kaukana sosiaalisen median epärealistisista standardeista.

Yksinkertaisen valokuvan lisäksi Bruna Alves Teixeiran (@brunna.teixeira_) lähestymistapa korostaa yhä enemmän läsnä olevaa liikettä: sovinnontekoa oman kehon kanssa, erityisesti raskauden jälkeen, sen arvojen, muutosten... ja koko sen historian kanssa.