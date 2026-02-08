Tämä cheerleader todistaa, että kuri ei ole vain ulkonäköä.

Kuva on levinnyt kulovalkean tavoin kulovalkean tavoin. Se on kerännyt yli miljoona katselukertaa ja havainnollistaa täydellisesti tämän urheilulajin voimaa, jota usein aliarvioidaan tai tiukennetaan pelkiksi eleiksi. Cheerleader, joka aikoinaan hallitsi kentän keskustaa oikeana takamiehenä, pyöräyttää pariaan hämmentävän helposti. Yhdessä he suorittavat teknisesti parhaita cheerleading-liikkeitä. Ja tukipilari Brandon Gray, paitsi tasapainottaa sukupuolijakaumaa tässä pääasiassa naisjoukkueessa, todistaa, että vatsalihakset eivät ole välttämättömiä joukkuetovereiden piruettien pehmentämiseksi.

Kehopositiivinen esitys, joka levisi viraaliksi

Tämä video on levinnyt viraaliksi ja herättänyt suosionosoitusten aallon. Cheerleader nimeltä Brandon Gray lähettää kumppaninsa, Ashlyn Pinnerin, lentämään ilmassa kuin tämä ei painaisi mitään. Hän nostaa tämän yhdellä kädellä kuin ihmisponnahduslaudan ja pyörittää tätä kämmenellään kuin balleriinat soittorasiassa. Todellisena luonnonvoimana häneltä puuttuvat cheerleadereihin usein yhdistetyt pullistuneet lihakset , ja juuri se toi hänelle valtavan määrän tykkäyksiä. Tämä esitys, voimakas kampanja monimuotoisuuden puolesta, on sekä esteettinen että fyysinen saavutus.

Yhdessä yössä kaksikko, joka yleensä suorittaa näitä näyttäviä temppuja Etelä-Floridan yliopiston opiskelijoille, siirtyi opiskelijaelämän yksityisyydestä internetin menestykseen. Sosiaalisessa mediassa, josta on tullut heidän näyteikkunansa, käyttäjät ovat täynnä ylistystä. "Voit nähdä, että tytöt tuntevat olonsa turvalliseksi hänen seurassaan", sanoo yksi. "Hän saa tämän vaikean työn näyttämään niin helpolta! Sinun täytyy olla uskomattoman vahva tehdäksesi sen", lisää toinen.

Yhteisessä mielikuvituksessa cheerleading on lukioaikaista harrastusta, "suosittujen tyttöjen" toimintaa. Se ei kuitenkaan ole vain visuaalinen vetonaula tai taustaesitys; se on todellinen kehojen sinfonia. Se on urheilulaji, joka vaatii notkeutta, ketteryyttä, voimaa ja räjähtävyyttä. Kuten Brandon Gray osoittaa, et tarvitse pullistuneita hauisia, sixpackia tai veistoksellista fysiikkaa pyöriäksesi kumppanisi kanssa. Yhdysvalloissa "kampuksen tähdeksi" – kunnianimeksi – kuvailtu cheerleader on titaanisen kokoinen ja loistava esimerkki osallistavuudesta lajissa, joka edelleen pitää kiinni " maskuliinisuuden " ihanteesta.

Katso tämä postaus Instagramissa Brandonin (@brandongray_usf) jakama julkaisu

Olennainen muistutus: paino ei ole sama asia kuin lahjakkuus

Ennen liittymistään cheerleading-joukkueeseen ja pom-pomien ystävien seuraamista 23-vuotias Brandon Gray oli kentällä huomionarvoinen voimavara improvisoidessaan rugbypalloa. Nyt hän laittaa lihaksensa hyvään käyttöön koulunsa cheerleading-joukkueessa. Hän osallistuu paikallisiin kilpailuihin, kuten Sunshine Stunt Battleen. Juuri tällä lavalla hänen menestyksensä alkoi.

Hänen ruumiinrakenne ja fysiikka olisivat voineet olla ratkaisevia tekijöitä, varsinkin tässä ulkonäköön perustuvassa ja hoikan miehen ihannetta tavoittelevassa taiteenlajissa. Hän on kuitenkin todistanut kykynsä enemmän kuin hyvin. Hän suorittaa yksin akrobaattisia liikkeitä, jotka yleensä vaativat useita käsivarsia ja tehdään tyypillisesti ryhmissä. Hän on "hiljaisen voiman" ilmaisun ruumiillistuma. Sinun tarvitsee vain nähdä hänet toiminnassa ymmärtääksesi sen. Tämä poikkeuksellinen cheerleader antaa illuusion yksinkertaisista liikkeistä, vaikka todellisuudessa nämä liikkeet vaativat tuntikausia harjoittelua.

Hän seuraa kumppaninsa volttia ja tuplavolttia hikoilematta. Vielä henkeäsalpaavampaa on se, että hän pysyy tyynenä, vaikka hänen sormenpäillään on noin 50 kiloa painava nainen. Thorin tai Thanoksen jälkeläisenä tällä cheerleaderilla on voimaa, jota kuntoiluharrastajat eivät pysty saavuttamaan edes painonnostossa.

Uhmaa tähän urheilulajiin liittyviä kauneusstandardeja

Tämä laji vaatii notkeutta, mutta kurinalaisuuteen tarvittava henkinen sisukkuus on kaikkea muuta. Cheerleadingissa miehillä on usein samanlainen fysiikka kuin naisilla, jotka ovat käytännössä identtisiä, eroaen vain hiusten värissä. Näillä herrasmiehillä, joita usein pyydetään lisäämään cheerleaderien pituutta ja parantamaan heidän suorituksiaan, ei ole tippaakaan rasvaa, ei edes pientä rasvakerrosta pilkistämässä heidän printtipaitojensa alta. Fyysiset ominaisuudet tuntuvat joskus olevan lahjakkuuden edelle, ikään kuin pullistuneet lihakset olisivat välttämättömiä voiman oikeuttamiseksi.

Tämä cheerleader saattaa olla keskimääräistä painavampi, mutta hänellä on kiistaton herkulelainen voima. Toki hänen kehonsa näyttää pehmeältä, mutta sisukset ovat kuin teräsbetonia. Hänen lihaksensa ovat kuin lihaa, mutta hän pystyy silti tekoihin, joita viiden Ken-nuken on vaikea toistaa. Ja se on meille arvokasta, sillä yhdistämme edelleen ylipainon huolimattomuuteen tai istuvaan elämäntapaan.

Tämä cheerleader, joka herättää laajaa myötätuntoa ja tuo urheiluun inhimillisen säväyksen, on tietämättään tullut muutoksen symboliksi. Hän uhmaa kauneusstandardeja synnynnäisellä tyylikkyydellään. Hän puolustaa kaikkia niitä, jotka jossain vaiheessa tunsivat olevansa "liian lihavia" osallistuakseen urheiluun. Tarinan opetus: plus-koko on valtava etu.