Esittelemällä ylpeänä kurvejaan tämä malli todistaa, että kauneudella ei ole standardeja.

Tabria Majors ei noudata mitään sääntöjä loistaakseen. Plus-kokoisena mallina, sisällöntuottajana ja kehopositiivisuuden aktivistina hän ilmentää vapaata ja itsevarmaa naisellisuutta, joka on kaukana perinteisistä standardeista. Tyttärensä syntymästä elokuussa 2023 lähtien hän on jakanut vilpitöntä ja aitoa arkea, jossa hänen raskauden jälkeiset kurvensa ovat tulleet todelliseksi manifestiksi kaikille niille, jotka haluavat rakastaa itseään sellaisina kuin he ovat.

Äitiys voimaantumisen lähteenä

Äitiys on muuttanut syvällisesti Tabrian käsitystä kehostaan ja tyylistään. Rajoittavat tai kurveja peittävät vaatteet ovat poissa: nyt hän asettaa etusijalle mukavuuden ja oman kehonsa juhlinnan sellaisena kuin se tänään on. Jokainen asu, jokainen vaatevalinta, on vapauden osoitus ja itsensä juhlinta. Hän todistaa, että äitiyden, eleganssin ja itseluottamuksen yhdistäminen on mahdollista ilman, että koskaan alistu muodin tai hoikkuuden sanelemiin vaatimuksiin.

Tabrialle kauneutta ei mitata numeroilla etiketissä tai alan standardeilla. Hän puolustaa positiivista ja realistista kehonkuvaa ja osoittaa, että synnytyksen jälkeinen vartalo voi olla kaunis ja juhlinnan arvoinen. Esittelemällä ylpeänä kurvejaan hän osoittaa, että on mahdollista tuntea itsensä kauniiksi missä tahansa elämänvaiheessa koosta, muodosta tai raskauden jättämistä arvista riippumatta.

Tuhansien naisten edustus

Tabria Majorsin julkaisut ovat herättäneet aidon innostuksen ja tunnustuksen aallon. Hänen seuraajiensa kommentit heijastavat syvää tarvetta näkyvyyteen: "Vihdoinkin malli, joka näyttää meiltä", "Kiitos, että teitte meidät näkyviksi." Alalla, jota edelleen hallitsevat pitkälti yhtenäiset kauneusstandardit, Tabrian kaltaisen hahmon läsnäolo toimii tervetulleena peilinä tuhansille naisille. Hän osoittaa heille, että he kuuluvat joukkoon, että heidän kehonsa ansaitsevat juhlintaa ja että heillä ei ole mitään salattavaa.

Hänen vaikutuksensa ulottuu paljon muodin rajojen ulkopuolelle. Hänestä on tullut voimaantumisen ja kehon monimuotoisuuden symboli, joka inspiroi niitä, jotka tähän asti tunsivat itsensä ulkopuolisiksi tai näkymättömiksi mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Hänen ansiostaan kauneuden käsite on laajentunut ja rikastunut, kattaen kaikki vartalotyypit, kaikki kokemukset ja kaikki elämänvaiheet.

Kehopositiivisuus, rehellinen versio

Tabria ei näytä retusoituja tai idealisoituja kuvia. Hän puhuu avoimesti selluliitista, raskausarvista, synnytyksen jälkeisestä väsymyksestä ja kaikista niistä tosiasioista, joita monet mieluummin peittelevät. Hänen viestinsä on selvä: kauneus ei ole täydellisyydessä, vaan aitoudessa ja itsensä hyväksymisessä. Hän kannustaa seuraajiaan hyväksymään kehonsa sellaisena kuin se on, tarinoineen ja muutoksineen.

Jakamalla haavoittuvuuden ja onnen hetkiään Tabria tarjoaa tyttärelleen mallin vapautuneesta naisellisuudesta, jossa itseluottamus on yhteiskunnallisten standardien edelle. Hän osoittaa, että on mahdollista olla äiti, malli ja täyttymyksellinen nainen samalla kun hyväksyy oman kehonsa ja valinnanvapautensa.

Matkansa ja julkaisujensa kautta Tabria Majors kutsuu uuden sukupolven (erityisesti naiset) rakastamaan itseään ehdoitta ja juhlistamaan kehon monimuotoisuutta. Hän ilmentää vahvaa ja välttämätöntä ääntä, joka määrittelee uudelleen kauneuden ja eleganssin käsitteet. Esittelemällä itsevarmasti ja iloisesti kurvejaan hän todistaa, että kauneudella ei ole standardeja ja että jokainen nainen ansaitsee tuntea itsensä kauniiksi, ainutlaatuiseksi ja vapaaksi.