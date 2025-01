Cette chirurgie tendance chez les hommes les rend en réalité moins attirants

Les femmes ne sont pas les seules à passer sous le bistouri pour se refaire le portrait. Les hommes aussi succombent à la chirurgie esthétique. À la différence de ces mesdames, qui se font remonter les pommettes et repulper les lèvres à coup de botox, ces messieurs souhaitent redessiner une autre partie de leurs corps, où se niche l’un de leurs plus gros complexes. Si beaucoup d’entre eux filent en Turquie pour se faire greffer des cheveux sur leur crâne chauve, de plus en plus d’hommes se font implanter des « abdos artificiels ». Le fameux « six packs ». Au lieu de faire des crunchs sur un tapis en mousse, ils préfèrent la simplicité de la liposuccion. Mais en renonçant à leur petit ventre, ils enlèvent ce que beaucoup de femmes recherchent chez un homme. Beaucoup d’entre elles préfèrent la brioche aux tablettes de chocolat.

Des six packs sur commande : l’opération qui séduit les hommes

La promesse de l’abdominoplastie sculpturale est simple : offrir aux hommes des abdos aussi définis que ceux d’un athlète, sans les heures d’entraînement ni le régime draconien qui vont avec. Cette chirurgie consiste à retirer la graisse abdominale et à sculpter artificiellement des « packs » grâce à une technique de liposuccion ciblée. Résultat : une silhouette immédiatement plus tonique et musclée.

Pour simplifier, en quelques heures seulement, ces hommes troquent leur petite bedaine contre des abdos saillants à en faire jalouser Brad Pitt et Ryan Gosling. Au même titre que les femmes qui cherchent la Jouvence éternelle entre les mains des chirurgiens, les hommes trichent sur leur physique pour correspondre à un idéal de beauté. Ce type de chirurgie qui promet des abdos en 4K rencontre un franc succès chez la gent masculine. D’ailleurs, selon le rapport ASPS de 2022, le nombre total de procédures esthétiques chez les hommes a augmenté de 207 % depuis 2019. Un chiffre qui en dit long sur leurs insécurités corporelles.

Un choix qui trahit des complexes

Les apparences sont trompeuses. Même si les hommes semblent confiants et pleins d’assurance, ils ne sont pas toujours bien dans leur peau. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais ils cachent soigneusement leur embonpoint sous des t-shirts amples. C’est le complexe numéro un des hommes, bien avant la calvitie. Selon une étude publiée par le Daily Mail, 58 % d’entre eux s’inquiètent de ce que l’étude a gentiment baptisé le « beer belly », soit le ventre de buveur de bières.

Tandis que les femmes rêvent d’avoir la plastique d’Angelina Jolie ou d’Emily Ratajkowski, les hommes, eux, aimeraient être aussi bien fournis que Channing Tatum ou John Krasinski. Et pour obtenir ce physique de titan sans trop se fouler, ils ne vont pas à la salle, mais sur une table d’opération.

L’embonpoint, l’atout séduction sous-estimé des hommes

Là où les hommes voient une disgrâce, les femmes voient un atout charme. À choisir, ces mesdames préfèrent se lover sur un ventre aussi moelleux qu’un oreiller, pas sur des abdos durs comme de la pierre. Évidemment, elles ne refuseraient pas une nuit aux côtés de Channing Tatum, mais pour toute une vie, elles s’en remettent au confort infini qu’offre le ventre rebondi.

D’après une enquête menée par le site Dating.com auprès de 2000 célibataires, près de 75 % des répondantes ont déclaré qu’elles se retourneraient davantage sur un partenaire avec un « dad bod », ce « ventre à papa » qu’arbore fièrement Dicaprio. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces mesdames fantasment plus sur les corps en rondeur que sur les corps angulaires qui broient dans un câlin.

Les hommes sont de plus en plus nombreux à s’en remettre à la chirurgie esthétique pour apprécier leur reflet. Bien loin de s’accepter tels qu’ils sont, ils usent de cette magie noire pour obtenir les six packs qu’ils n’ont jamais eu.