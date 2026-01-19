Fyysisyydestään kritisoitu rugbypelaaja purkaa naisurheilijoihin liittyviä stereotypioita.

Amerikkalainen rugbypelaaja, sisällöntuottaja ja itseluottamuksen todellinen esikuva Ilona Maher ei suvaitse sanojaan. Pariisin 2024 olympialaisten pronssimitalisti vastasi hiljattain ulkonäköään koskevaan kritiikkiin huumorilla ja tyyneydellä.

Voimakas vastaus seksistisiin kommentteihin

Ilona Maher julkaisi sosiaalisessa mediassa videon itsestään luumunvärisessä mekossa Golden Globe -ehdokkaiden yön punaisella matolla ja kirjoitti ironisesti kuvatekstissä: "Rakastan sitä, kun ihmiset tekevät typeriä kommentteja, se antaa minulle sisältöä sosiaaliseen mediaani." Voimakas pisto hänen arvostelijoitaan kohtaan ja häikäisevä itsevarmuuden osoitus.

Yhdysvaltalainen rugbypelaaja sai kritiikkiä sen jälkeen, kun yksi hänen kuvistaan oli julkaistu sosiaalisessa mediassa – jossa käyttäjä väitti hänen "näyttäneen raskaana olevalta" – ja päätti muuttaa pilkan voimakkaaksi viestiksi kehon hyväksymisestä ja itseluottamuksesta. Rugbypelaaja ei suinkaan antanut kuvan vaikuttaa itseensä, vaan väitti, että hänen kehonsa on yksinkertaisesti oikean naisen, vahvan ja lihaksikkaan, vuosien harjoittelun muokkaamana. Puolustamalla tätä visiota hän ilmentää totuutta, jonka monet silti mieluummin vaientaisivat: kyllä, nainen voi olla lihaksikas, urheilullinen, itsevarma ja inspiroiva samaan aikaan.

Naisellisuuden uudelleenmäärittely urheilussa

Ilona Maher omistaa tilillään suuren osan sisällöstään kehopositiivisuudelle ja lihaksikkaan vartalon juhlistamiselle. Hän osoittaa, että voi olla urheilullinen, lihaksikas ja elegantti samaan aikaan, ja että fyysinen voima on hyödyke, ei ristiriita naisellisuuden kanssa. Suorapuheisuudellaan ja tarttuvalla ilollaan hän inspiroi tuhansia nuoria naisia rakastamaan kehoaan ehdoitta. Hänen seuraajansa kiittävät häntä säännöllisesti viestiensä vaikutuksesta, ja jotkut sanovat, että heidän tyttärensä "tuntevat itsensä vahvemmiksi ja kauniimmiksi hänen ansiostaan".

Hylkäämällä esteettiset standardit ja juhlistamalla identiteettiään voimakkaana ja vapaana naisena Ilona Maher on vakiinnuttanut asemansa avainhenkilönä kehopositiivisuusliikkeessä. Sekä kentällä että sen ulkopuolella hän todistaa, että todellista voittoa ei mitata pelkästään mitaleissa, vaan myös positiivisessa vaikutuksessa naisten vartaloiden kuvaamiseen urheilussa.