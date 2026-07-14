"Lopeta vatsasi näyttäminen": Kun hän saa kritiikkiä kehostaan, hän vastaa pyytämättä anteeksi.

Kehopositiivinen
Anaëlle Gayon
@emilliareyy / Instagram

Ulkonäköään koskevien kommenttien vuoksi sisällöntuottaja Emily Reyes (@emilliareyy) valitsi yksinkertaisen vastauksen: älä piiloudu. Itsevarmassa videossa hän muuttaa kritiikin positiiviseksi itsensä hyväksymisen viestiksi ja muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on suhtautua kehoomme ystävälliseen ja myötätuntoiseen näkökulmaan.

Hyväksy kehosi anteeksipyytämisen sijaan

TikTokissa tunnettu Emily Reyes (@emilliareyy) otti hiljattain kantaa saatuaan halventavia kommentteja vartalostaan. Säännöllisesti saamistaan kommenteista yksi erottuu joukosta: "Lopeta vatsasi näyttäminen." Sen sijaan, että hän olisi vastannut negatiivisuuteen oikeutuksella, hän valitsi päinvastaisen lähestymistavan: esitteli vartaloaan luonnollisesti ja rauhallisesti.

Videolla , jossa hän vastaa tähän loukkaavaan kommenttiin, hän toteaa kuvatekstissä yksinkertaisesti: "Siksi rakastan sitä, mitä teen." Lause, joka kertoo paljon hänen mielentilastaan. Emily Reyesille (@emilliareyy) jokapäiväisen elämänsä jakaminen ja itsensä näyttäminen sellaisena kuin on, ei ole mitään hävettävää. Hänen viestinsä on selvä: jokaisella on oikeus tuntea olonsa vapaaksi ilman, että hänen tarvitsee kysyä lupaa.

Kehopositiivisuuden ja hyväksynnän viesti

Kritiikkoihin vastaamisen lisäksi tämä lausunto on osa kehopositiivisuusliikettä. Emily Reyes (@emilliareyy) muistuttaa meitä siitä, että kehojen ei ole tarkoitus mukautua mahdottomiin standardeihin, vaan ne on tarkoitettu koettavaksi, kunnioitettavaksi ja arvostettavaksi. Päättämällä olla muuttamatta imagoaan muiden odotusten täyttämiseksi suunnittelija kannustaa ystävällisempään näkemykseen itsestään.

Hänen viestinsä kannustaa meitä keskittymään siihen, mihin kehomme pystyy, sen sijaan, että keskitymme ulkonäköömme liittyvään kritiikkiin. Tämä lähestymistapa korostaa myös keskeistä ajatusta: kenenkään ei pitäisi joutua selittämään, piilottamaan tai vähättelemään mitään kehonsa osaa välttääkseen tuomitsemisen. Itseluottamusta rakennetaan myös oppimalla hyväksymään oma ulkonäkönsä ystävällisesti.

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Emily Reyesin (@emilliareyy) jakama julkaisu

Inspiroiva ja yhdistävä vastaus

Emily Reyesin (@emilliareyy) video sai nopeasti lukuisia kannustavia viestejä. Monet internetin käyttäjät ylistivät hänen itseluottamustaan ja myönteistä suhtautumistaan kehonsa häpeään. Monet samaistuivat hänen kokemukseensa, mikä osoittaa, että ulkonäköä koskevat kommentit vaikuttavat edelleen moniin ihmisiin päivittäin. Kritiikistä huolimatta myönteiset reaktiot voittivat. Tämä tuen aalto osoittaa, että itsensä rakastamiseen ja hyväksymiseen kannustavat viestit resonoivat voimakkaasti yleisön keskuudessa.

Kritiikin muuttaminen vahvuudeksi

Tässä postauksessa Emily Reyes (@emilliareyy) tekee paljon enemmän kuin vain vastaa muutamaan negatiiviseen kommenttiin: hän välittää voimaannuttavan viestin. Kieltäytymällä pyytelemästä anteeksi ulkonäköään hän muistuttaa meitä siitä, että ihmisen arvoa ei koskaan määritetä pelkästään hänen ulkonäkönsä perusteella.

Hänen tarinansa rohkaisee kaikkia katsomaan itseään ystävällisemmin ja vapauttamaan itsensä paineista, jotka asettavat tietynlaisen kauneuskäsityksen. Se on positiivinen tapa saada takaisin oman imagon hallinta ja tehdä itseluottamuksesta todellinen vahvuus.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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