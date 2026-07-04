Ikääntymissuodattimesta tulee odottamaton työkalu itsensä rakastamiseen missä tahansa iässä

Yleisesti ottaen sosiaalisessa mediassa suodattimet tasoittavat ihoa, pulleuttavat huulia, kohottavat poskipäitä ja luovat illuusion hyaluronihappopistoksesta. Se on eräänlainen virtuaalinen leikkaus, joka kopioi kauneusstandardeja kasvoille. Vaikka niitä kritisoidaan säännöllisesti itsensä hyväksymistä koskevissa keskusteluissa, jotkut internetin käyttäjät uskovat, että suodattimilla on hyväntahtoinen tarkoitus: ne käyttävät ikääntymisen vaihtoehtoa kuvitellakseen itsensä paremmin eri ikäisinä.

Ikääntyvä suodatin, jota käytetään uudelleen hyväksymistekniikkana

Boikotoidut ja lähes käsittämättöminä visuaalisina huijauksina pidetyt kauneussuodattimet totuttavat silmämme tähän täydellisyyden ajatukseen ja vahvistavat esteettisiä standardeja. Aiemmin huvin vuoksi käytetyt suodattimet eivät ole enää keskinkertaisia karikatyyrejä, vaan välttämättömiä parametreja selfien "optimointiin" tai alkuperäisessä versiossaan epäedullisena pidetyn muotokuvan korjaamiseen.

Ne ilmentävät kauneusihannetta ruudulla. Ne muuttavat kasvonpiirteitä, venyttävät ihoa kuin kasvojenkohotuksessa, hienostavat kulmakarvoja, matkivat Botoxin vaikutusta huulilla ja luovat räätälöityjä kasvoja, jotka ovat saaneet inspiraationsa suoraan kauneusstandardeista. Nämä suodattimet ovat kosmeettisia kirurgioita sormiesi ulottuvilla. Se on mustaa magiaa 2.0. Vaikka useimmat suodattimet keskittyvät käyttäjiensä kasvojen tasoittamiseen ja muotoiluun, on myös yksi, joka simuloi sitä, miltä näytämme useiden vuosien kuluttua.

Tämä suodin, jota on jo käytetty valokuviimme, värjää hiuksemme harmaiksi , piirtää kasvoillemme ryppyjä ja antaa meille keski-iän merkkejä. Useimmiten uteliaisuudesta tai naurunremakan saamiseksi käytettynä tämä suodin valmistaa meitä henkisesti siihen, miltä näytämme 40 vuoden kuluttua. Ja jotkut sisällöntuottajat, kuten @josiehadac, käyttävät sitä rauhoitellakseen itseään ja selviytyäkseen paremmin ikääntymisen fyysisistä muutoksista . Julkaisussa, jossa hän näyttää, miltä hänen vuoden 2078 minänsä näyttää, hän kirjoittaa keskelle: "Kauneus ei haalistu, vain nuoruus katoaa." Hyvin viisas maksiimi, joka tuntuu suoraan itseluottamusta käsittelevästä kirjasta. Hänen mukaansa tämä usein kritisoitu teknologia voi lisätä itsetuntoa ja auttaa meitä tutustumaan tulevaan itseemme elämän ehtoopuolella.

Pakkomielteinen pelko ajan kulumisesta

Yhteiskunnassa, joka on pakkomielteisesti taistelemassa ikääntymistä vastaan ja jossa ihonhoito muistuttaa yhä enemmän tieteisfiktiota, on vaikea omaksua vanhenemista tyynesti. Nykyään nuoret ovat tuskin saavuttaneet murrosikää, kun he haluavat palata siihen ja ennakoida sitä, mitä monet kutsuvat "ajan hammasta". He haluavat jäädyttää ajan iholleen ja uhmata luonnonlakeja kiinteyttävillä voiteilla, esteettistä kuolemattomuutta lupaavilla huippuluokan hoidoilla ja popkulttuurin suurimpien dystopisten visioiden inspiroimilla injektioilla.

Luvut puhuvat puolestaan: 18–34-vuotiaat nuoret turvautuvat nykyään kauneusleikkauksiin useammin kuin yli 50-vuotiaat. Jos he voisivat jäädyttää vartalonsa tai muuttaa vartaloaan viisikymppisenä pysyäkseen uudenveroisena, he tekisivät niin.

Ikääntymisen suodatin puolestaan tarjoaa konkreettisemman vilauksen iästä, jolloin käyttäjät voivat lähestyä sitä ei fatalismin, vaan filosofisen näkökulman kautta. Sen sijaan, että se pakenisi todellisuutta, se kohtaa sen. Sosiaalisessa mediassa vaikuttajat ovat kaikki uhmanneet ahdistuksiaan käyttämällä tätä modernia strategiaa. Jotkut pitävät itseään "onnekkaampina" kuin toiset, ja heillä on vain muutamia hienoja juonteita, kun taas toiset hämmästyneinä löytävät vanhempiensa geneettisen alttiuden. Kaksikymppiset, jotka ovat kasvaneet digitaalisesti muokattujen kuvien parissa murrosiästä lähtien, osoittavat epätoivoa nähdessään tämän tuloksen, joka on kaukana yhteiskunnallisista odotuksista.

Heijastaako tämä suodatin tarkasti kasvojen tulevaisuutta?

Testatakseen tämän TikTokille koskaan luodun luotettavimmaksi ja hienostuneimmaksi mainostetun ikääntymissuodattimen tarkkuutta, taitavat internetin käyttäjät sovelsivat sitä uransa alussa oleviin julkkiksiin. Sitten he vertasivat sitä tähtien nykyisiin ulkonäköihin, ja oli selvää, että tulos on huomattavan realistinen. Tulos on todenmukainen.

”Tässä suodattimessa on jotain hyvin uskottavaa. Siinä todella näkee rasvanpolton, ohimoiden onttontumisen ja nenä-huulipoimujen syvenemisen”, ihotautilääkäri Marie Jourdan kertoi Le Parisien -lehdelle . Asiantuntijan silmin tämä suodatin on varsin vakuuttava. Se ei ole keksintö. ”Emme ole kaikki tasa-arvoisia ikääntymisen suhteen”, asiantuntija muistuttaa painottaen etnisiä, geneettisiä ja ihotautitekijöitä.

Tämä tekoälyn tehostama ikääntymisen suodatin kouluttaa käsitystämme kasvoista, joita yhteiskunta jatkuvasti demonisoi, ja samalla se nollaa ajattelutapamme. Koska loppujen lopuksi, bioaktiivisista seerumeista ja ihonhoitotuotteista huolimatta, jotka ovat heränneet henkiin elokuvasta "The Substance", on mahdotonta hallita omaa heijastustaan. Ja vielä vähemmän taistella elämän luonnollista kulkua vastaan.