Hän muuttaa proteesijalkansa kissapuuksi: idea, joka saa internetin käyttäjät hymyilemään

Hän menetti jalkansa luusyöpään teini-ikäisenä. Alex, jonka toinen nimi on Resilience, on kohdannut kuoleman useita kertoja. Vaikka lääkärit antoivat hänelle vain 40 prosentin selviytymismahdollisuuden, hän on pitkä ja hänellä on bioninen jalka, jota hän mielellään muokkaa käyttämällä Transformers-osia tai improvisoitua kissapuuta.

Vaihtojalka, josta on hyötyä hänen kissalleen

Iässä, jossa huoleton hylkääminen on jo itsessään mielentila ja jossa ihminen yleensä tuntee olonsa voittamattomaksi, Alex sai tietää, että hänellä oli kasvain polvessaan . Pelkästään tämän korviahuumaavan sanan mainitseminen, joka enteili monia sairaalajaksoja, sai tämän upean uimarin, joka varmasti oli ollut kala edellisessä elämässään, järkyttymään, ikään kuin olisi tyrmistynyt tästä kauheasta diagnoosista.

Tämä aikoinaan toivoa täynnä oleva nuori poika joutui sitten hylkäämään harrastuksensa ja käymään läpi rituaalin, joka näytti olevan murrosiän vastakohta: kemoterapian . Hoidot annettiin turhaan, koska niillä ei ollut mitään vaikutusta hänen syöpäänsä. Viimeinen vaihtoehto oli: amputaatio – syöpäsolujen hävittäminen juuriltaan.

Toipilasjakson jälkeen Alexin oli sopeuduttava tähän uuteen heijastukseen, tähän "epätäydelliseen" kehoon ja ennen kaikkea tähän lainattuun jalkaan, joka ei ollut tehty lihasta, vaan teräksestä. Sen sijaan, että proteesi olisi ollut epäonni, siitä tuli hänen mielikuvituksensa jatke, hänen luovan hulluutensa jatkoa. Tämä tee-se-itse-ihmelapsi, joka näkee uskomattoman potentiaalin muodonmuutokseen jokaisessa pelastetussa osassa, herättää ylellisimmät ideansa eloon tässä esineessä, joka on suunniteltu pitämään hänet pystyssä.

Hän täyttää tämän elintärkeän operaation jättämän tyhjiön tieteiskirjallisuuden asun arvoisilla malleilla. Yksi hänen ikonisimmista teoksistaan on "kissapuun" tyylinen jalka, joka on tehty raapimapuun materiaalista. Tämä puinen vasikka, joka muistuttaa merirosvovasikkaa, on kääritty raffiaan, jotta hänen kissansa voi purkaa turhautumistaan siihen sohvan sijaan. Ja tämä on vain lyhyt kurkistus hänen nerouteensa.

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Kun proteesista tulee luotava materiaali

Alex ei näe proteesiaan korvaavana jalkana, vaan äärettömien mahdollisuuksien lisävarusteena, konkreettisena todisteena levottomasta mielestään. Tämä itseään "hybridi-ihmiseksi", osaksi ihmiseksi, osaksi robotiksi kuvaileva mies, omaa ennen kaikkea aivot, joilla on "turboreaktiokyky". Työpajassaan tämä syntyperäinen suunnittelija luo mittatilaustyönä jalkoja, joskus arkkitehtonisia, joskus utilitaristisia.

Hänellä on jopa hieno kokoelma "parannettuja" vasikoita, jotka kyborgit nappaisivat epäröimättä. Hän korvaa aavemaisen raajansa Marvel-universumista inspiroituneilla tai diskopallojen estetiikkaa matkivilla proteeseilla. Hänen uusin taiteellinen saavutus? Bouquet garni -tyyliin suunniteltu proteesi. Hän loi leposijan 3D-tulostimella ja lisäsi sisälle tuoreita kukkia, kuin kannettavaan maljakkoon. Koska hän ei pyri jäljittelemään alkuperäistä, hän pyrkii tuomaan omaperäisyyttä sinne, missä on vielä liian usein häpeää tai sääliä.

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Esittää myönteisempi näkemys vammaisuudesta

Jokaisen luomuksensa kautta Alex ei pyri vain kääntämään huomiota pois omasta erilaisuudestaan; hän kutsuu ihmisiä muuttamaan näkökulmaansa. Siinä missä jotkut näkevät poissaolon, hän näkee tilan, joka voidaan täyttää ideoilla, väreillä ja tarinoilla. Hänen proteesinsa ei ole enää menetyksen symboli, vaan konkreettinen todiste siitä, että keho voi kehittyä, keksiä itsensä uudelleen ja jopa muuttua mielikuvituksen leikkikentäksi.

Hänen lähestymistapansa muistuttaa meitä siitä, että vammaisuus ei koske vain sitä, mitä puuttuu, vaan myös kaikkea sitä, mikä voi ilmetä eri tavalla. Bioninen jalka voi kävellä, juosta, tukea kehoa, mutta Alexin käsissä se voi myös saada kissan hymyilemään, ilmaista intohimoa tieteiskirjallisuuteen tai muuttua käveleväksi taideteokseksi. Hän muuttaa usein kipuun yhdistetyn lääkinnällisen laitteen ainutlaatuiseksi teokseksi, joka herättää uteliaisuutta säälin sijaan.

Viime kädessä hänen proteesit kertovat paljon suurempaa tarinaa kuin pelkkä fyysinen rekonstruktio. Ne puhuvat sitkeydestä, vapaudesta ja syvästi inhimillisestä kyvystä muuttaa vaikeudet uusiksi mahdollisuuksiksi.