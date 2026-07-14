Verensokerianturi on diabeetikkojen yhteinen nimittäjä. Tämä lääkinnällinen laite, joka usein piilotetaan läpinäkymättömän hihan alle tai housujen varjoihin, on tarkoitettu yksinomaan glukoositasojen reaaliaikaiseen mittaamiseen. Sitä ei ole suunniteltu koristeeksi tai koruksi. Itsensä hyväksymisen hengessä näihin laitteisiin on kuitenkin ilmestynyt pieniä, oikukkaita kuvioita, aivan kuten vaihdettavia väliaikaisia tatuointeja.

Koristeelliset laastarit, jotka on suunniteltu sulautumaan antureihin

Yleensä diabeetikot pitävät verensokerisensoreitaan huomaamattomasti piilossa. Olipa se sitten käsivarteen, hauislihaksen taakse tai reiteen kiinnitettynä, se pilkistää harvoin esiin. Tämä ihoon upotettu sensori, joka paljastaa diagnoosin ja herättää joskus vähemmän perillä olevien huomion, ei välttämättä ole imartelevin asuste. Karulla muotoilullaan, tyylikkäällä värillään ja minimalistisella ulkonäöllään sitä ei ole suunniteltu parantamaan ulkonäköä tai kannustamaan itseilmaisuun. Sen ainoa tarkoitus on seurata verensokeritasoja, antaa arvokasta lääketieteellistä tietoa ja toimia terveyslaitteena – ei mitään muuta.

Monet ihmiset näkevät sen tunkeilijana siluetissaan, mustana (tai pikemminkin valkoisena) tahrana asussaan. On sanottava, että alkuperäisessä muodossaan verensokerianturi ei ole kovin näyttävä ja siitä puuttuu tyylikkyys. Kuitenkin kyltymättömän luovat muotiharrastajat tarttuvat tehtävään kustomoida tätä sielutonta laitetta kansainvälisen Winximme: Zara Larssonin kauneusohjeiden mukaisesti.

Jotkut naiset kietovat sen kultaiseen lankaan luodakseen koristeellisen rannekkeen, kun taas toiset uhmaavat tämän verensokerin seurantalaitteen tylsyyttä koristelemalla sitä strasseilla antaakseen sille juhlavan ilmeen. Todellinen taiteellinen saavutus piilee koristeellisissa lappuissa, jotka on leikattu näiden laitteiden muotoon. Lukuisat tuotemerkit omistautuvat näiden mittauslaitteiden koristamiseen ja luovat mittatilaustyönä tehdyillä tarroillaan illuusion väliaikaisesta leimasta. Kukkakuvioista eläinaiheisiin ja jopa kawaii-kuvioihin, joissa on Hello Kitty, tämä laite, joka oli aiemmin hämmennyksen aihe, muuttuu luovuuden kankaaksi.

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Lääketieteellisen lisävarusteen muuttaminen ikoniseksi koriste-esineeksi

Nämä mittatilaustyönä tehdyt sapluunat, jotka on suunniteltu nostamaan näitä koteloita esiin kuin rintaneula puserossa tai huivi yksivärisessä asussa, eivät ole "naamiointia", joka pyyhkisi pois niiden fyysisen todellisuuden. Ne ovat itsensä vahvistamisen symboleja, tyylin kohottajia. Ne antavat persoonallisuutta näille persoonattomille koteloille, muuttaen ne pelkästä muodollisuudesta ylpeyden lähteeksi, jopa omaksi visuaaliseksi identiteetiksi.

Dinosauruksilla, kukilla ja kirpeillä hedelmillä koristeltuja, simpukoilla reunustettuja tai jopa sydämillä koristeltuja merkkejä on ihana apu itsetunnolle, jota sairaus usein heikentää. Diabeetikot voivat siis sovittaa merkkejään asuihinsa tai käyttää niitä väripilkkuna muuten neutraalissa ilmeessä. Väliaikaisista tatuoinneista inspiraationsa saaneet nämä merkit ovat erinomaisia tyyliasusteita. Ja vaikka ne ovat irrotettavia ja väliaikaisia, ne jättävät pysyvän vaikutuksen niitä käyttävien ihmisten itseluottamukseen .

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Kun itseluottamuksesta (vihdoin) tulee ihomme

Sosiaalisessa mediassa verensokerianturi ei ole enää kritiikin tai kuiskausten magneetti; siitä on tullut keskipiste, lääketieteellinen koru. Inklusiiviset suunnittelijat ovat jopa omaksumassa tätä "niche"-taidemuotoa, jotta diabeetikot eivät enää tuntisi itseään toiselta planeetalta tulleiksi muukalaisiksi, vaan pikemminkin ikonisiksi hahmoiksi.

Nämä seurantalaitteet inspiroivat muotimaailman vapaita sieluja ja toimivat pohjana kaikenlaisille leikkisille yksityiskohdille. Esimerkiksi @cal.jewellery valmistaa orgaanisia koteloita 3D-tulostimella, kun taas @jewellerybysense kiinnittää ne timantin kaltaiseen rannekoruun. Sekä huomaamattomat yritykset että suuret tuotemerkit mobilisoituvat muuttamaan verensokerianturin henkilökohtaiseksi totemiksi, onnenkaluksi.

Laite ei enää ainoastaan mittaa verensokeria. Kun sitä koristavat lehmät, donitsit, jalkapallot, boheemit mandalat, strassit tai kultametalli, se muistuttaa vahvaa visuaalista kieltä ja lisää spontaanisti itsetuntoa.