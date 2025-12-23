Search here...

Tämä harvinainen sairaus saa hänen rintansa kasvamaan jatkuvasti: hän kääntää sen vahvuudeksi.

Kehopositiivinen
Émilie Laurent
Maladie poitrine grossit sans cesse
@scotchdolly97/Instagram

Joka vuosi hänen rintansa kasvavat kuppikoon verran ja kaksinkertaistuvat tilavuudeltaan. Hän kärsii sairaudesta, jota lääketieteellinen yhteisö ei vieläkään pysty selittämään, ja on tuomittu elämään näiden jatkuvasti kasvavien rintojen kanssa. 25-vuotias skotlantilainen nainen ei ole lainkaan huolissaan, vaan on jopa onnistunut kääntämään tämän fyysisen erikoisuuden, joka estää häntä näkemästä jalkojaan, eduksi.

Jatkuvasti kasvava rintakehä

Yleensä rinnat saavuttavat kasvunsa ääripään murrosiän jälkeen, mutta ei Summer Robertsilla. Hänen rintansa kasvavat näkyvästi joka vuosi, minkä vuoksi hänen on päivitettävä alusvaatteitaan erittäin usein. Jopa telineen suurimmat rintaliivit ovat liian pienet. Hänen rintansa pursuavat saumoista ja vievät kaiken tilan hänen vaatteissaan. Hän huomaa olevansa ahtaalla kaikissa kankaissa, jopa joustavimmissa. Syy? Hän on vaihtanut kymmenen rintaliivikokoa isommaksi kymmenessä vuodessa, ja kokoja ei enää ole saatavilla.

Vaikka jotkut naiset saattaisivat toivoa täyteläisempää ja hieman syvempää dekolteeta, tämä skotlantilainen nainen haluaa kääntää kohtalon, joka näyttää kohtaavan häntä. Hänen rintansa painavat yli 25 kiloa, ja ne ovat taakka. Nämä kaksi suurta massaa peittävät hänen 145-metrisen vartalonsa, ja Summer raahaa niitä mukanaan kuin painoja. Sen lisäksi, että ne vetävät häntä alaspäin ja taivuttavat selkää, nämä jatkuvasti kasvavat rinnat haittaavat hänen jokaista liikettään. Pukeutumisesta pyykinpesuun kaikista perusaskareista tulee haasteita.

Hänen rintansa, joita hän tuskin pystyi peittämään, olivat herättäneet monia kysymyksiä. 15-vuotiaana, kun hänen rintansa alkoivat kasvaa hallitsemattomasti, Summer hakeutui lääkäriin toivoen löytävänsä vastauksia ja ratkaisuja. Lääkärin johtopäätös? Se oli yksinkertaisesti murrosiän ja hormonitoiminnan normaali ilmiö. Ilmeisesti tämä hieman yksinkertaistettu diagnoosi oli kaukana totuudesta.

Harvinainen ja erityisen invalidisoiva sairaus

Vaikka Summerilla oli vielä pitkäaikainen ymmärtämättömyyden tunne ja jatkuvasti kasvavat rinnat, hän oli oppinut elämään tässä kehossa, "jotain muuta kuin muiden". Sitten eräänä päivänä hän tunsi kyhmyn toisessa rinnassaan, mikä sai hänet hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon. Kun hän oli siellä lääketieteellisessä hätätilanteessa ja rintojen tarkastuksessa, lääkärit diagnosoivat hänellä fyysisen erikoisuuden: "gigantomastian".

Mediayhtiö Passeport Santé määrittelee sen "hyvin harvinaiseksi, liialliseksi rintojen hypertrofiaksi, jota esiintyy murrosiän tai raskauden aikana". Tila ei ole peruuttamaton: rintojen pienennysleikkaus voi riittää korjaamaan sen. Odottaessaan, että hän voi pudottaa osan painosta rinnoistaan ja saada takaisin liikkumisvapauden, hän käyttää korsettia säilyttääkseen hyvän ryhdin. Summer kuitenkin kieltäytyy peittämästä rintaansa muotoilevalla alusvaatteella tai peittävillä kankailla. Päinvastoin, hän juhlistaa erilaisuuttaan asu asulta.

Hyväksyntä valittamisen sijaan

Summer olisi voinut tuntea itsensä voimattomaksi tämän ainutlaatuisen rinnan edessä, joka peittää hänen peilikuvansa. Muutama vuosi sitten hän olisi oppinut kerrospukeutumisen, vaatekerrosten kasaamisen ja vartalostaan valehtelemisen säännöt. Hän olisi yrittänyt paeta muiden pilkkaavia katseita. Nykyään hän vaikuttaa immuunilta kritiikille, samalle kritiikille, jonka hän olisi ottanut kirjaimellisesti vastaan viisi vuotta aiemmin. Vielä parempaa on, että tämä erikoisuus rikastuttaa häntä sanan kirjaimellisimmassa merkityksessä. Juonipaljastus: hänen rintansa muistuttavat kahta kultaharkkoa. On tunnettua, että niukkuus lisää arvoa.

Tämä rintakehä, joka ei sovi mihinkään muottiin, olisi voinut olla taakka. Mutta Summer päätti tehdä siitä salaisen aseensa. Aikuisviihdealustoilla erittäin aktiivisesti esiintyvä Summer nappasi taskuun siistit 70 000 puntaa (lähes 80 000 euroa) vain yhdessä kuukaudessa. Hän ei ole enää kehonsa ja epävarmuuksiensa orja, vaan vartalonsa herra.

Aluksi hänen rintansa olivat hänen suurin haittansa, mutta nykyään ne ovat hänen suurin voimavaransa. Summerin tarina muistuttaa meitä siitä, että maailman rakentamiseen tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä. Itsensä rakastaminen ei ole vaihtoehto, vaan välttämättömyys eteenpäin pääsemiseksi.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Miestyyppinen kaljuuntuminen: tämä maa on yksi maailman eniten kärsineistä maista

