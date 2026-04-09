61-vuotiaana tämä malli poseeraa ja esittää "oikeaa" vartaloaan kaukana suodattimista.

Tšekkiläis-ruotsalainen-amerikkalainen malli ja näyttelijä Paulina Porizkova on johdonmukaisesti puhunut julkisesti kehonkuvasta ja ikääntymisestä. Lukuisissa Instagram-julkaisuissaan hän puolustaa filttereistä ja retusoinnista vapaata kuvaa ja kehottaa kauneusstandardien uudelleenarviointiin.

Ikoninen hahmo muodissa, joka juhlistaa ajan kulumista

Paulina Porizkova vakiinnutti asemansa 1980-luvulla yhtenä muotialan johtavista hahmoista. Hän työskenteli mallina kansainvälisille lehdille ja teki yhteistyötä useiden tunnettujen tuotemerkkien kanssa. Nykyään hän käyttää säännöllisesti sosiaalista mediaa käsitelläkseen ikääntymiseen, kehonkuvaan ja naisiin julkisissa tiloissa kohdistuviin odotuksiin liittyviä kysymyksiä. Useissa julkaisuissa hän selittää haluavansa "näyttää realistisemman kuvan ikääntymisestä turvautumatta digitaaliseen retusointiin".

Kuvan omistusoikeuden vaatiminen ilman suodattimia

Paulina Porizkova jakaa säännöllisesti valokuvia, joihin liittyy viestejä itsensä hyväksymisestä ja kehonkuvasta iän myötä. Haastattelussa hän selittää haluavansa näyttää aidomman kuvan kauneudesta, kaukana sosiaalisessa mediassa usein esiintyvistä idealisoiduista kuvista. Hän mainitsee erityisesti fyysisen ulkonäön ja henkilökohtaisen arvon erottamisen tärkeyden ja korostaa samalla, että ajan myötä tapahtuvat muutokset ovat luonnollinen osa elämää. Hänen mukaansa käsittelemättömät kuvat edistävät monipuolisempaa kuvaa naisten kehoista.

Katso tämä postaus Instagramissa Paulina Porizkova (@paulinaporizkov) jakama viesti

Ikääntyminen ja näkyvyys muotiteollisuudessa

Useat muotialan toimijat ovat viime aikoina puhuneet siitä, miten ikä voi vaikuttaa ammatilliseen näkyvyyteen. Paulina Porizkova huomauttaa, että naisille asetetaan joskus erityisiä odotuksia ulkonäkönsä suhteen, erityisesti aloilla, joilla imagolla on merkittävä rooli.

Voguen julkaisemassa mielipidekirjoituksessa hän käsittelee tarvetta laajentaa edustusta, jotta se heijastaisi paremmin urapolkujen monimuotoisuutta. Nämä lausunnot ovat osa laajempaa alan kehitystä, jossa jotkut brändit sisällyttävät kampanjoihinsa monimuotoisempia profiileja.

Lausunto, joka resonoi sosiaalisessa mediassa

Paulina Porizkovan julkaisut herättävät säännöllisesti reaktioita verkossa, ja monet internetin käyttäjät ilmaisevat kiinnostuksensa kuviin, joita he pitävät realistisempina. Visuaalisen aitouden kysymys on yhä enemmän keskustelun kohteena, erityisesti retusointityökalujen ja digitaalisten suodattimien yleistymisen myötä. Joidenkin tarkkailijoiden mielestä nämä keskustelut kannustavat pohtimaan, miten kuvat vaikuttavat kehon havaitsemiseen.

Jotkut internetin käyttäjät kuitenkin huomauttavat, että entisen mallin taustansa vuoksi Paulina Porizkova osittain mukautuu laajalti arvostettuihin esteettisiin standardeihin, mikä voi johtaa hänen viestinsä vivahteikkaampaan ymmärtämiseen. Vaikka hänen kommenttinsa ovat edelleen oikeutettuja ja avaavat keskustelua – jokaisella naisella on oikeus ikääntyä ja elää kehonsa kanssa haluamallaan tavalla – jotkut internetin käyttäjät uskovat kuitenkin, että hänen kokemuksensa hyötyy suuremmasta sosiaalisesta tunnustuksesta kuin naisilla, jotka eivät mukaudu vallitseviin normeihin, erityisesti vanhemmilla naisilla, joiden kehonmuoto poikkeaa perinteisistä esteettisistä standardeista.

Keskustelut kehon monimuotoisuudesta ja ikääntymisestä ovat viime kädessä saamassa yhä enemmän näkyvyyttä mediassa ja muodissa. Eri sukupolvien mallien näkyvyys myötävaikuttaa esteettisten standardien asteittaiseen muutokseen. Paulina Porizkova on yksi niistä, jotka kannustavat kauneuden laajempaan esittämiseen esittelemällä retusoimattomia kuvia.