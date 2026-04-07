Instagramissa he poseeraavat vatsat suodattamattomina, ja viesti on sydäntä lämmittävä.

Kehopositiivinen
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

Sosiaalisessa mediassa "täydellisiä" kuvia tuntuu olevan kaikkialla. Vielä yksi sisällön tyyppi on valtaamassa alaa: retusoimattomat, lavastamattomat valokuvat vartaloista. Näiden joukossa on vatsat sellaisina kuin ne todella ovat. Ja tämä muuttaa näkökulmaamme.

Näytä vatsa sellaisena kuin se todella on.

Yhä useammat sisällöntuottajat julkaisevat kuvia vahoistaan luonnollisessa asennossa: istuen, rentoutuneena, kumarassa tai vain jatkaen arkeaan. Jäykistä asennoista ja niin sanotuista imartelevista kulmista kaukana nämä kuvat korostavat sitä, mitä monet tietävät, mutta näkevät harvoin verkossa: taitoksia, jälkiä ja muodon vaihteluita asennon mukaan. Lyhyesti sanottuna, eläviä kehoja, jotka liikkuvat, hengittävät ja muuttuvat.

Näihin julkaisuihin liittyy usein yksinkertaisia mutta vaikuttavia viestejä: kyllä, vatsasi ulkonäkö voi muuttua päivän aikana. Kyllä, se voi rypistyä istuessasi. Ja kyllä, kaikki tämä on täysin normaalia.

Vastaus liian viimeisteltyihin kuviin

Se, että tämä sisältö resonoi niin voimakkaasti, ei ole sattumaa. Sosiaalinen media on pitkään edistänyt hyvin homogeenisia kauneusstandardeja, jotka usein yhdistetään sileisiin, kiinteisiin ja muuttumattomiin vartaloihin. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että toistuva altistuminen näille idealisoiduille kuville voi kannustaa vertailuun ja joissakin ihmisissä ruokkia kehotyytymättömyyttä. Tässä yhteydessä "luonnollisten" vatsojen näkeminen toimii vastapainona. Se antaa sinulle mahdollisuuden asettaa näytöllä – ja peilissä – näkemäsi joka päivä perspektiiviin.

Kehopositiivinen liike taustalla

Tämä trendi on osa laajempaa liikettä: kehopositiivisuusliikettä. Tämä liike kannustaa tunnustamaan kehon monimuotoisuuden ja siirtymään pois yhdestä kauneusvisionista. Sosiaalisessa mediassa tämä näkyy hashtageina, suositteluina ja valokuvina, jotka juhlistavat kehoja koko todellisuudessaan.

Raskausarvet, arvet, käyrät ja epäsymmetriat näytetään suodattamattomina, normaaleina osina elämää. Ajatuksena ei ole mukautua uuteen ihanteeseen, vaan pikemminkin antaa sinun olla olemassa sellaisena kuin olet, ilman että sinun tarvitsee silottaa tai korjata ulkonäköäsi.

Vatsa, alue, johon usein kohdistuu painetta

Vatsa on kehon osa, joka on erityisen altis esteettisille paineille. Se yhdistetään usein ajatukseen "litteästä" ihanteesta, jota on vaikea saavuttaa ja vielä vaikeampi ylläpitää pysyvästi. Asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, että sen ulkonäkö vaihtelee luonnostaan. Ryhti, hengitys, ruoansulatus tai jopa vuorokaudenaika voivat muuttaa sen muotoa.

Vatsa voi olla turvonneempi aterian jälkeen, rentoutuneempi istuessa tai "kiinteämpi", kun lihakset ovat supistuneet. Verkossa näkemäsi erittäin "tasaistetut" kuvat vastaavat usein tiettyjä asentoja, huolellisesti suunniteltua valaistusta tai lavastusta. Vatsan näkeminen luonnollisessa asennossa antaa meille mahdollisuuden samaistua yksinkertaiseen todellisuuteen: kehosi ei ole tarkoitettu olemaan staattinen.

Viesti, joka saa sinut tuntemaan olosi hyväksi

Nämä suodattamattomat valokuvat auttavat muuttamaan lempeästi tapaamme nähdä kehomme. Ne muistuttavat meitä siitä, että normaalius ei ole suora viiva, vaan lukuisia muotoja, tekstuureja ja variaatioita. Monille tämäntyyppinen sisältö tarjoaa helpotuksen tunteen.

Vähemmän vertailua, vähemmän painetta ja enemmän itsemyötätuntoa. Tämä ei tarkoita, että kaikkien pitäisi omaksua tämä lähestymistapa tai paljastaa kehoaan, mutta muiden näkeminen jakamassa todellisuuttaan voi luoda tukevamman tilan.

Pohjimmiltaan nämä kuvat kertovat yksinkertaisen tarinan: kehoasi, kaikissa muunnelmissaan, tulee tarkastella kunnioittavasti. Ja joskus se alkaa siitä, että hyväksyt sen, että vatsa voi elää, liikkua ja olla olemassa… ilman suodattimia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
