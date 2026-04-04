Tämä äiti hyväksyy raskausarpinsa ja välittää niille voimakkaan viestin.

Entä jos raskausarvista tulisi ylpeyden symboleja pikemminkin kuin piilotettavia epävarmuuksia? Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) haastaa sosiaalisen median normeja näyttämällä kehonsa sellaisena kuin se on äitiyden jälkeen. Hänen yksinkertainen ja vilpitön viestinsä resonoi tuhansien ihmisten kanssa.

Luonnollisia ja itsevarmoja kuvia

Bruna Alves Teixeira jakaa Instagramissa kuvia, jotka ovat kaukana tavallisista retusoiduista kuvista. Kahden lapsen äitinä hän julkaisee säännöllisesti kuvia raskausarpimahastaan ilman filttereitä tai keinotekoisia otoksia. Hänen kuvissaan valo on luonnollinen, asennot yksinkertaisia ja ennen kaikkea kaikki on esillä.

Hän ei yritä peittää arpiaan; päinvastoin. Näemme hänen usein nostavan yläosaansa, asettavan kätensä vatsalleen, ikään kuin korostaakseen juonteita, jotka kertovat hänen tarinansa. Hänen ihonsa hopeiset raskausarvet eivät ole piilossa. Niistä tulee lähes keskeinen elementti hänen valokuvissaan, ikään kuin symboli siitä, mitä hänen kehonsa on käynyt läpi.

Voimakas viesti kehon hyväksymisestä

Kuvien lisäksi Brunan sanat todella resonoivat. Postauksissaan Bruna jakaa seesteisen ja voimakkaan näkemyksen synnytyksen jälkeisestä kehosta. Hän selittää, että nämä jäljet eivät ole korjattavia virheitä, vaan pikemminkin elämän jälkiä. Hänelle ne kertovat tarinan hänen lapsistaan, hänen voimastaan ja kaikesta, mitä hänen kehonsa on saavuttanut.

Tämä viesti on ristiriidassa sosiaalisen median usein hiottujen ja epärealististen standardien kanssa. Se muistuttaa meitä siitä, että äitiys muuttaa kehoa, eikä näitä muutoksia pidä nähdä pyyhittävänä asiana. Päinvastoin, se kannustaa meitä suhtautumaan niihin ystävällisemmin, kunnioittavammin ja jopa ylpeämmin.

Positiivisten reaktioiden aalto

Hänen lähestymistapansa resonoi erityisen voimakkaasti monien ihmisten, erityisesti uusien äitien, keskuudessa. Kommentit tulvivat hänen julkaisuihinsa. Monet kiittävät häntä hänen aitoudestaan ja korostavat, kuinka harvinaista on nähdä synnytyksen jälkeisiä kehoja kuvattuina niin realistisesti. Jotkut jopa selittävät, että hänen valokuvansa auttavat heitä muuttamaan näkökulmaansa omaan kehoonsa.

Tukea, samaistumista ja kiitollisuutta osoittavia viestejä löytyy usein. Sen sisällön ympärille on vähitellen muodostunut välittävä yhteisö, jossa jokainen voi tuntea olevansa oikeutettu kehonsa kanssa sellaisena kuin se on.

Kauneuden uudelleenmäärittely äitiyden jälkeen

Julkaisujensa kautta Bruna Alves Teixeira vaikuttaa myönteisesti käsityksiin raskauden jälkeisestä kehosta. Hän osoittaa, ettei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa olla "kaunis" tai "hyväksyttävä".

Hänen viestinsä pohjautuu kehopositiiviseen visioon: kehosi ei tarvitse olla täydellinen ollakseen näyttämisen, rakkauden tai kunnioituksen arvoinen. Jäljet, arvet tai muutokset ovat osa tarinaasi. Hän muistuttaa meitä myös siitä, että jokainen keho kehittyy eri tavalla. Ei ole olemassa mitään tavoiteltavaa standardia eikä aikarajaa minkään "palauttamiselle". Kehosi on jo kelvollinen, aivan kuten se on tänäänkin.

Jakamalla raskausarpinsa suodattamattomina Bruna Alves Teixeira muuttaa usein epävarmuudeksi koetun asian ylpeyden symboliksi. Hänen viestinsä on selvä: kehosi ansaitsee hellyyttä, varsinkin kaiken kokemansa jälkeen. Äitiys ei pyyhi pois kauneutta; se määrittelee sen uudelleen. Entä jos näiden arpien poistamisen sijaan päättäisit nähdä ne eri tavalla? Ainutlaatuisen tarinan – oman tarinasi – todistajina.