Näkymättömyystunne ei ole väistämätöntä: sääntö, joka todella auttaa

Joskus sosiaalisissa tilanteissa meistä tuntuu kuin sulautuisimme taustaan ja olisimme näkymättömiä. Tunnemme itsemme mikroskooppisen pieniksi, hyödyttömiksi ja merkityksettömiksi. Sanomme itsellemme, että läsnäolomme ei ole välttämätöntä, että se ei lisää mitään ryhmään. Kun nämä ajatukset ottavat vallan, ne pyörivät loputtomasti päässämme kuin "Baby Sharkin" kummitteleva kertosäe. Psykologi Julie Smith tarjoaa sosiaalisessa mediassa taktiikan tämän itseluottamuksen puutteen sivuvaikutuksen torjumiseksi.

Mistä näkymättömyystunne kumpuaa?

Se on tunne, joka saa meidät epäilemään koko olemustamme. Kun meillä on alhainen itsetunto, kohtaamme sen usein. On päiviä, jolloin ihmettelemme, mitä teemme maan päällä, mikä on tehtävämme. Eikä se ole eksistentiaalinen kysymys, vaan pelkkä heijastus itseluottamuksen heikkenemisestä. Silloin alamme vähätellä itseämme, purskahtaa hiljaiseen itsekritiikkiin , kirota itseämme siitä, että olemme niin "tylsiä", taito, jossa olemme loistavia. Lyhyesti sanottuna, asetamme itsemme todellisen sisäisen koetuksen läpi. Se on hyvin yksinkertaista: tunnemme itsemme vaeltavaksi haamuksi, pelkäksi varjoksi, statistiksi. Kuin vesipisaraksi meressä. Voisimme olla piilossa lakanan alla tai koristettuna Harry Potterin näkymättömyysviitalla, se olisi sama asia.

Tämä musertava tunne, joka saa meidät tuntemaan lähes syyllisyyttä siitä, missä olemme, ja hukuttaa meidät negatiivisiin adjektiiveihin, nousee joskus yllättäen esiin kokouksen jälkeen, jossa emme uskaltaneet puhua. Se palaa pintaan sosiaalisissa tilanteissa, kun meitä tönitään julkisissa liikennevälineissä, jonossa tai juhlissa.

Kuten tutkija Rodney Luster kirjoittaa Psychology Today -lehdessä: ”Tämä tunne syntyy joskus, kun psykologisesti irtaudumme identiteetistämme, menetämme yhteyden siihen, keitä olemme ja kykyymme toimia. Tämä itsensä näkymättömyys on eksistentiaalista ja hienovaraista.” Toisin sanoen emme vain katoa muiden silmissä. Voimme myös haihtua pois sisäisesti. Hyvä uutinen on, että tämä tunne ei ole väistämätön. Ja on olemassa hyvin yksinkertainen, lähes matemaattinen, sääntö, jolla asiat voidaan asettaa perspektiiviin.

52 kortin sääntö: huimaava muistutus

Positiiviset affirmaatiot, peilin edessä tehdyt itserakkauden julistukset ja tarralapputekniikka ovat meille tuttuja, mutta psykologi Julie Smithillä on toinenkin lääke itseluottamukseen, ja se tulee laatikossa. Kuvittele klassinen korttipakka. 52 korttia. Mikään ei voisi olla tavallisempaa. "Se on vain tavallinen korttipakka. Se sisältää 52 korttia, siinä kaikki", sanoo asiantuntija. Ja silti.

Jos sekoitat nämä 52 korttia, tuloksena oleva järjestys on tilastollisesti hyvin epätodennäköinen, ettei se ole koskaan aiemmin ollut olemassa maailmankaikkeuden historiassa. Ei koskaan. Koskaan. Koska mahdollisten yhdistelmien määrä on tähtitieteellinen, 68-numeroinen luku. Suurempi kuin Maan atomien lukumäärä. Ajatuksena ei ole häiritä mieltäsi ja vaientaa tuota nalkuttavaa sisäistä ääntä improvisoimalla nopea laivanrakennuspeli. Ei, tämä korttipakka on "kuva". Se on nerokas tapa muistaa, että meillä on tuhat puolta.

Kiehtovaa on, että jokainen kortti on täysin tuttu. Risti ysi. Hertta kuningatar. Yksittäin ei mitään erikoista, mutta järjestely on ennennäkemätön. Julie Smith kiteyttää tämän ajatuksen lauseella, joka kuulostaa todelta: "Ei tule koskaan olemaan ketään sinun kaltaistasi."

Katso tämä postaus Instagramissa Julkaisun jakoi psykologi Dr. Julie Smith (@drjulie)

Kaunis metafora singulaariselle

Tunnemme usein kiusausta vähätellä sitä, mikä tekee meistä keitä olemme. "En ole niin erityinen", "Muut tekevät sen paremmin", "En ole mitenkään poikkeuksellinen." Mutta jos 52 korttia riittää luomaan äärettömän määrän ainutlaatuisia yhdistelmiä, entä ihminen? Et ole tehty 52 elementistä, vaan miljoonista: muistoista, haavoista, naurusta, musiikkimausta, lapsuuden tuoksuista, epäonnistumisista, salaisista unelmista, ratkaisevista ystävyyssuhteista, vaikuttavista kirjoista, rohkeista valinnoista, muovautuvista virheistä.

Yksilökohtaisesti mikään tästä ei ole harvinaista. Monet ovat kokeneet eron. Monet rakastavat kahvia tai vihaavat julkista esiintymistä. Mutta mikä on kaiken sen tarkka yhdistelmä, joka tekee sinusta sen, kuka olet? Se on radikaalisti ainutlaatuinen. Näkymättömäksi tuleminen tarkoittaa usein tämän ainutlaatuisen yhdistelmän unohtamista. Se tarkoittaa uskomista, että olette keskenään vaihdettavissa. 52 kortin sääntö muistuttaa meitä päinvastaisesta: tavallinen voi tuottaa ainutlaatuista.

Tavoitteena ei ole kantaa korttipakkoa mukana, vaan muistaa tämä sääntö kuin lohduttava mantra. Se on hyvä pelastusköysi, kun itsetunto horjuu.