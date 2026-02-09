"Huijarisyndrooma", tämä näkymätön mekanismi, joka heikentää itseluottamusta

Oletko koskaan tuntenut oloasi ulkopuoliseksi onnistumisistasi huolimatta? Aivan kuin menestyksesi olisi väärinkäsitys ja olisit vaarassa "paljastua" minä hetkenä hyvänsä? Voit olla varma: tämä tunne on yleinen, syvästi inhimillinen, ja ennen kaikkea se ei millään tavalla määrittele arvoasi.

Jatkuva epäilys huolimatta erittäin todellisista todisteista

Psykologit Pauline Clance ja Suzanne Imes tunnistivat huijarisyndrooman ensimmäisen kerran vuonna 1978. Sille on ominaista jatkuva laittomuuden tunne, jopa objektiivisten tulosten, tutkintojen, ylennysten tai positiivisen palautteen edessä. Olet ehkä tehnyt kovasti töitä, saavuttanut suurta menestystä, saanut vilpitöntä kiitosta... ja silti pieni sisäinen ääni kuiskaa, että se ei oikeastaan ole sinun ansiotasi.

Ihmiset, joihin tämä vaikuttaa, pitävät menestystään usein onnen, sattuman, hyvän ajoituksen tai muiden ystävällisyyden ansiona pikemminkin kuin taitojensa, ponnistelujensa tai älykkyytensä ansiota. Tämä mekanismi toimii vääristävänä suodattimena: kaikki, mikä vahvistaa omaa arvoasi, minimoidaan, ja kaikki, mikä muistuttaa epäilystä, vahvistuu.

Ilmiö, joka on paljon laajempi kuin luulemme

Toisin kuin yleisesti uskotaan, huijarisyndrooma ei vaivaudu vain naisiin, vaikka he ovat usein alttiimpia sille, erityisesti sitkeiden stereotypioiden tai heidän aliedustuksensa vuoksi tietyillä aloilla, kuten tieteessä, teknologiassa, politiikassa tai johtotehtävissä.

Vuonna 2020 tehdyssä opiskelijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tutkimuksessa havaittiin, että yli 80 % heistä oli kokenut tähän oireyhtymään liittyviä oireita jossain vaiheessa elämäänsä. Toisin sanoen tämä tunne ei rajoitu vähemmistöön tai tiettyyn profiiliin: se vaikuttaa älykkäisiin, sitoutuneisiin ja päteviin ihmisiin kaikilla menestystasoilla.

Hyvin todellisia seurauksia hyvinvoinnillesi

Vaikka se on näkymätön, huijarisyndrooma voi verottaa voimakkaasti henkistä ja emotionaalista terveyttäsi. Kun se ottaa jalansijaa, se voi johtaa:

Jatkuva suoritukseen liittyvä ahdistus;

Uuvuttava perfektionismi , jossa mikään ei ole koskaan tarpeeksi hyvää;

Voimakas epäonnistumisen tai tuomitsemisen pelko;

Unihäiriöt, krooninen väsymys tai henkisen ylikuormituksen tunne;

Itsesabotoiva käyttäytyminen, kuten tiettyjen tilaisuuksien välttely, ylennyksistä kieltäytyminen tai taka-alalle vajoaminen tilanteissa, joissa voisit loistaa.

Tämä mekanismi ei suojele sinua; se pidättelee sinua. Se estää sinua täysin tunnistamasta arvoasi, potentiaaliasi ja oikeuttasi asua ansaitsemassasi tilassa.

Tämän sisäisen vuoropuhelun hallintaan ottaminen

Hyvä uutinen on, että huijarisyndrooma ei ole väistämätön. Ensimmäinen askel on nimetä se. Tunteidesi pukeminen sanoiksi auttaa jo etäännyttämään itsesi näistä automaattisista ajatuksista. Keskusteleminen siitä läheisten, luotettavien työtovereiden tai mielenterveysalan ammattilaisen kanssa voi merkittävästi keventää tätä sisäistä taakkaa.

Muut betonityökalut voivat auttaa sinua:

Pidä päiväkirjaa onnistumisistasi, suurista tai pienistä, jotta voit pitää kirjaa taidoistasi konkreettisesti;

Opi vastaanottamaan kehuja vähättelemättä niitä, puolustelematta itseäsi, yksinkertaisesti sanomalla "kiitos";

Hyväksy, että virheiden tekeminen on osa oppimista eikä se kyseenalaista oikeutustasi;

Tukiryhmiin, ammatillisiin verkostoihin tai mentorointiohjelmiin liittyminen on erityisen hyödyllistä kilpailuympäristöissä.

Mitä tämä oireyhtymä todella kertoo sinusta

Huijarisyndrooma ei kerro ansioiden puutteesta, vaan usein liiallisesta itselleen asettamasta vaatimuksesta, jota ruokkii suoritus-, vertailu- ja täydellisyyden kulttuuri. Se vaikuttaa usein sitoutuneisiin, tunnollisiin ihmisiin, jotka haluavat menestyä – syvästi positiivisia ominaisuuksia.

Lyhyesti sanottuna tämän mekanismin tunnistaminen on jo ystävällisyydenosoitus itseäsi kohtaan. Se on valintaa kohdella itseäsi samalla huolenpidolla kuin kohtelet muita. Sinulla on oikeus epäillä, mutta ennen kaikkea sinulla on oikeus menestyä, oppia, kasvaa ja ottaa paikkasi, pyytelemättä anteeksi olemassaoloasi.