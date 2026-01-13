Sanovatko ihmiset sinulle, että pyydät anteeksi liikaa? Tässä on mitä se voi paljastaa.

"Anteeksipyyntö" on yleinen sosiaalinen refleksi, mutta joillekin ihmisille anteeksipyynnöstä tulee lähes oire. He pyytävät anteeksi kaikesta: kahden minuutin myöhästymisestä, mitättömästä huomautuksesta tai jopa silloin, kun he eivät ole tehneet mitään väärää. Kuten psykologi Yves-Alexandre Thalmann selittää Psychologies-lehden mukaan, tällä taipumuksella on usein juurensa lapsuudessa.

Tunnetyhjiö täytettäväksi

Psykoanalyytikko Pascal Neveun mukaan jatkuvat anteeksipyynnöt voivat olla merkki narsistisesta hauraudesta. Narsistiset ihmiset kamppailevat tunteakseen itsensä rakastetuiksi sellaisina kuin he ovat; he pyrkivät säilyttämään muiden kiintymyksen anteeksipyyntöjensä avulla. Lapsuudessa heitä on saatettu suojella liikaa tai päinvastoin, heiltä on saatettu puuttua vahvistusta, mikä on juurruttanut heihin ajatuksen, että heidän on "ansaittava" muiden rakkaus.

Tyrannimainen superego

Psykoanalyysi tuo esiin myös ajatuksen superegosta, sisäisestä moraalisesta auktoriteetista, joka sanelee, mitä ihmisen "pitäisi" tehdä. Liian ankara superego johtaa perusteettomiin anteeksipyyntöihin, ikään kuin jokainen "epätäydellinen" ajatus tai halu olisi vika. Nämä yksilöt elävät jatkuvassa jännitteessä vapaudenhalun ja moitittavuuden pelon välillä.

Kontrollin illuusio

Lopuksi, Yves-Alexandre Thalmannin mukaan anteeksipyyntö ilman perusteita voi tarjota paradoksaalista vallankäyttöä: julistautumalla vastuullisiksi kaikesta nämä yksilöt pysyvät tilanteen keskipisteenä. Se on tiedostamaton tapa vakuuttaa itseään, antaa merkitystä sille, mitä he eivät voi hallita.

Kuinka katkaista kierre

Psykologit suosittelevat oppimaan varmistamaan anteeksipyyntöjensä oikeutuksen. Ennen kuin sanot "anteeksi", kysy itseltäsi: "Loukkasinko todella ketään?" tai "Olenko minä vastuussa tapahtuneesta?" Jos vastaus on ei, anteeksipyyntöä ei tarvitse tehdä. Tästä tavasta irtautuminen tarkoittaa myös vapautumista liiallisesta itsetuomiosta – ja uudelleen oppimista olemaan yhtä ystävällinen itsellesi kuin muille.

"Anteeksipyyntö" ei ole itsestäänselvyytenä paha asia, mutta kun anteeksipyynnöstä tulee automaattista, se usein paljastaa syvemmän levottomuuden, jota ruokkii pelko muiden miellyttämisestä, liialliset sisäiset vaatimukset tai tiedostamaton kontrollin tarve. Tämän mekanismin tiedostaminen on jo ensimmäinen askel kohti muutosta.