"Vihaan ruoanlaittoa": mitä tämä paljastaa syvällisesti

Sinulle ruoanlaitto ei ole miellyttävä ajanviete; se on pakkopullaa. Nostat mieluummin jalat ylös kuin seisot keittiössä. Kun sinulla on vieraita, teet yli-inhimillisen ponnistuksen valmistaaksesi aterioita, kestipä se sitten 20 minuuttia tai kolme tuntia. Se on yksinkertaisesti ajanhukkaa. Jos huomaat sanovasi "vihaan ruoanlaittoa" joka kerta, kun laitat esiliinasi, se ei ole tahdonvoiman puutetta tai merkki laiskuudesta.

Merkki korkeasta sisäisestä stressistä

On niitä, jotka elättävät itsensä ruoanlaitosta, ja toiset huokailevat pelkästä ajatuksesta tarttua kattilaan tai puulusikkaan. Kun laitat ruokaa, et viheltele iloista sävelmää tai keinu musiikin tahtiin kuten elokuvissa; huokaiset epätoivossa. Haaveilet "Black Mirror" -tyylisestä robotista, joka vapauttaisi sinut tästä kiittämättömästä tehtävästä ja lopettaisi loputtoman kysymyksen "Mitä on päivälliseksi?".

Itse asiassa sinua arvostellaan säännöllisesti kulinaarisesta laiskuudestasi, aivan kuin me kaikki olisimme syntyneet Cyril Lignacin kaltaisilla kulinaarisilla kyvyillä. Vaikka joillekin ruoanlaitto on taidetta, sinulle se on vika. Ja pelkästään siitä syystä tunnet olosi epänormaaliksi. Miksi ruoanlaiton vihaaminen tuntuu niin mahdottomalta, kun neulomisen tai joogan vihaaminen on täysin normaalia? Todennäköisesti siksi, että ruoanlaittotaidot edellyttävät tiettyä itsenäisyyttä ja terveellisiä elämäntapoja.

Tasapainoisen, visuaalisesti miellyttävän ja herkullisen aterian valmistaminen samalla kun tasapainotellaan aikataulujen ja kaikkien ruokavalioiden kanssa, voi nopeasti muuttua stressaavaksi harjoitukseksi. Tämä vastenmielisyys ei ole pelkästään makuasia; se heijastaa vaikeutta hallita kotitalousvelvollisuuksiin liittyvää stressiä. Psykologien mukaan ruoanlaitosta kieltäytyminen voi olla tiedostamaton tapa suojautua ahdistuksesta tai henkisestä ylikuormituksesta. Tehtävän hylkäämisestä tulee signaali: keho ja mieli sanovat "seis" ennen kuin toiminta aiheuttaa turhautumista tai epäonnistumisen tunnetta.

Lapsuuden ja oppimisen kysymys

Kuten luultavasti tiedät, lapset oppivat matkimalla ja kopioivat ympärillään olevien ihmisten käyttäytymistä. Jos äitisi antoi sinulle lähes kaupallisen kuvan tästä harrastuksesta, olet todennäköisesti säilyttänyt vain positiivisia muistoja. Jos taas näit hänen nurisevan kattiloiden ja pannujen takia ja valittavan ruoanlaitosta joka aterialla, on todennäköistä, että olet perinyt hänen turhautumisensa ja pelon tiskin taakse menemisestä.

Lapsuus, jossa ruoanlaittoa pidettiin pakkopullana, tai perheympäristö, jossa ateriat olivat konfliktien tai tuomitsemisen lähde, voi jättää syvän jäljen. Näin ollen henkilö, joka vihaa ruoanlaittoa, ei ilmaise vain nykyistä mieltymystään, vaan hän saattaa tiedostamattaan toistaa menneisyyden emotionaalisia kokemuksiaan. Keittiöstä tulee tällöin symbolinen tila, joka on täynnä odotuksia ja muistoja, eikä niinkään nautinnon hetki. Tämä pätee erityisesti silloin, kun perheen keittiö on ollut riitojen, nuhteiden tai syömishäiriöiden lähtökohta.

Yhteys luovuuteen ja täydellisyyteen

Ruoanlaiton vihaaminen heijastaa myös voimakasta itsehillinnän tarvetta. Koska ruoanlaittoon liittyy riski: se ei ole aina tarkkaa tiedettä. Joskus asiat menevät pieleen: Tarte Tatin on tästä loistava esimerkki, ja silti siitä on tullut kulttiklassikko. Pelkäät, ettet saavuta keittokirjassa luvattua fotogeenista lopputulosta, käytät liikaa tai liian vähän suolaa, että petät makunystyröidesi tarpeet. Pelkäät epäonnistumista aivan kuin osallistuisit ohjelmaan, kuten "MasterChef". Viime kädessä muiden mielipiteet pilaavat nautinnon.

Reseptin testaaminen, makujen muokkaaminen, ainesosien kanssa improvisointi… Vaikka tämä on stimuloivaa loistaville kokeille, jotkut ihmiset eivät pidä tästä vapaudesta, eivät lahjakkuuden puutteen, vaan täydellisyyden paineen vuoksi. Vastaanmielisyys ruoanlaittoa kohtaan voi heijastaa piilevää perfektionismia, pelkoa tehdä virheitä tai olla vastaamatta odotuksiin, olivatpa ne todellisia tai kuviteltuja.

Herkkä suhde itseensä

Ruoanlaitto muille on valtava henkinen taakka. Näissä olosuhteissa sinulla on tekosyitä. Et halua olla kotiapulainen ja huolehtia viikon ruokalistasta. Mikä on ymmärrettävää maailmassa, joka liikkuu huimaa vauhtia ja jossa aika on lähes ylellisyyttä. Toisaalta itsellesi ruoanlaitto on erilaista. Ruoanlaiton vihaaminen, vaikka se olisikin omaan käyttöön, on merkki sisäisestä ristiriidasta. Sinulla on vaikeuksia priorisoida omia tarpeitasi. Mikä pahempaa, tunnet syyllisyyttä, kun omistat aikaa itsellesi.

Aterian valmistaminen vaatii itsestään huolehtimista, omien ravitsemuksellisten ja emotionaalisten tarpeiden ennakoimista. Tässä mielessä sanominen "vihaan ruoanlaittoa" voi heijastaa kykyämme pitää huolta itsestämme ja löytää tasapaino velvollisuuksien ja nautinnon välillä.

Joillekin ruoanlaitto on pakopaikka kaaokselta, arvokas meditatiivinen aktiviteetti pitkän päivän jälkeen. Toisille se on kohtaaminen traumojen, pelkojen ja sisäisen myllerryksen viipyilevän löyhkän kanssa.