Painoaan koskevien kommenttien ahdistellessa hän kertoo, kuinka sai itseluottamuksensa takaisin.

Paris Tier (@pazlenka) oli pitkään kritiikin kohteena ulkonäöstään. Tänään australialainen sisällöntuottaja kertoo, kuinka hän muutti tämän koettelemuksen todelliseksi sisäisen voiman lähteeksi. Hänen matkansa muistuttaa itsensä hyväksymisen ja oman kehon kunnioittamisen tärkeydestä.

Kyberkiusaaminen, joka on jättänyt jälkensä

Vain 23-vuotiaana Paris Tier nousi julkisuuteen sosiaalisen median läsnäolonsa ja suhteensa australialaisen jalkapalloilijan Conor Stonen kanssa kautta. Tätä lisääntynyttä näkyvyyttä seurasi nopeasti aalto negatiivisia kommentteja hänen ulkonäöstään. Kulissien takana jotkut kommentit muuttuivat erityisen ilkeiksi ja kärjistyivät loukkauksiksi ja uhkauksiksi. Tilanne vaikutti syvästi Paris Tieriin ja vaaransi hänen mielenterveytensä.

Vuonna 2025, tämän jatkuvan paineen alla, hän päätti vihdoin laittaa Instagram-julkaisunsa tauolle. Tämä vaikea ajanjakso sai hänet ymmärtämään, miten muiden mielipiteet voivat vaikuttaa hänen itsetuntoonsa. Paris Tier kertoo kokeneensa aikoja, jolloin hän ei edes löytänyt energiaa nousta sängystä.

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Tauko yhteyden parantamiseksi

Palauttaakseen tasapainonsa Paris Tier teki tärkeän päätöksen: hän oli jättäytynyt sosiaalisen median ulkopuolelle useiksi kuukausiksi. Tämä tauko antoi hänelle tilaa keskittyä uudelleen itseensä, kauas ulkopuolisista tuomitsemisista.

Kumppaninsa ja läheistensä tukemana hän oppi vähitellen lopettamaan muiden hyväksynnän hakemisen. Tämä pohdinta-aika mahdollisti hänen rakentaa uudelleen positiivisemman suhteen itseensä. Nykyään hän vahvistaa, että hänen näkökulmansa on muuttunut: "En enää puhu vihatuksi tulemisesta, koska rakastan itseäni sellaisena kuin olen." Tämä lausunto kuvaa hänen edistymistään ja takaisin saamaansa itseluottamusta.

Itsensä hyväksyminen hänen jälleenrakennuksensa ytimessä

Paris Tierille todellinen muutos ei ole ulkonäköä, vaan sitä, miten hän näkee itsensä. Hän selittää ymmärtäneensä, että onnellisuus ei riipu muiden mielipiteistä, vaan kyvystä hyväksyä itsensä täysin. Hänen mukaansa kaikkien vakuuttaminen pitämään meistä on mahdoton tehtävä.

Avain on vahvan itsetunnon rakentaminen, joka perustuu omiin arvoihin eikä ulkoisiin mielipiteisiin. Paris Tier myöntää kuitenkin, että joitakin haavoja on edelleen. Itsensä uudelleenrakentaminen ei tarkoita menneiden vaikeuksien täydellistä poistamista, vaan oppimista menemään eteenpäin suuremmalla itsemyötätunnolla.

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Antaa uusi kuva naisista urheilussa

Tämän kokemuksen jälkeen Paris Tier haluaa myös muuttaa asenteita "WAGeja" kohtaan. WAG-termiä käytetään viittaamaan urheilijoiden kumppaneihin ("vaimot ja tyttöystävät"). Hän kieltäytyy sallimasta näiden naisten määrittelyä pelkästään heidän ja urheilijan välisen suhteen perusteella.

Podcastinsa ja sosiaalisen median kautta hän pyrkii nostamaan esiin kumppaniensa tavoitteita, projekteja ja persoonallisuuksia. Paris Tierille urheilumaailman läheisyys ei tarkoita sitä, että hänen täytyy jäädä kumppaninsa varjoon. Hänen viestinsä on selvä: jokainen nainen voi rakentaa oman polkunsa, kehittää kykyjään ja ottaa paikkansa, riippumatta suhteestaan tai muiden mielipiteistä.

Paris Tierin tarina osoittaa, että itseluottamuksen palauttaminen on mahdollista toistuvan kritiikin loukkaamisen jälkeen. Hänen tarinansa korostaa keskeistä ajatusta: ihmisen arvoa ei mitata hänen ulkonäkönsä tai julkisen mielipiteensä perusteella. Se on kutsu kehittää itsetuntoaan, juhlistaa omaa kehoaan ja edetä eteenpäin myötätuntoisemmin itseään kohtaan.