Nämä tavat lisäävät itseluottamusta

Itseluottamus
Margaux Larcher
Photo d'illustration : Fabian Centeno / Unsplash

Itseluottamus ei putoa taivaasta. Se rakentuu päivästä toiseen pienten tekojen kautta, joilla lopulta on suuri merkitys. Hyvä uutinen on: sinun ei tarvitse muuttaa kaikkea kerralla tunteaksesi olosi itsevarmemmaksi.

Uskalla juhlia pieniä voittoja

On helppo keskittyä siihen, mitä vielä on tehtävä. Silti ajan käyttäminen jokaisen edistyksen, olipa se kuinka pientä tahansa, tunnustamiseen rakentaa itseluottamusta. Tehtävän suorittaminen, mielipiteen ilmaiseminen tai uuden kokeileminen ansaitsee tunnustusta. Näitä onnistumisia keräämällä vahvistat luonnollisesti osaamisesi tunnetta.

Käy sisäistä vuoropuhelua ystävällisellä ja myötätuntoisella tavalla

Tapa, jolla puhut itsellesi, vaikuttaa ajattelutapaasi. Ankaran kritiikin korvaaminen rohkaisevilla sanoilla antaa sinulle mahdollisuuden tarkastella virheitäsi näkökulmasta. Ne eivät määritä arvoasi; ne ovat yksinkertaisesti osa oppimisprosessia. Ystävällisempi asenne itseäsi kohtaan edistää kestävää itseluottamusta.

Hyväksymällä, ettei täydellisyyttä ole olemassa

Täydellisyyden tavoittelu voi estää toimintaa ja ruokkia epävarmuutta. Epätäydellisyyden hyväksyminen osana prosessia antaa sinulle mahdollisuuden edetä mielenrauhalla. Luottamus ei synny virheettömästä menestyksestä, vaan kyvystä jatkaa eteenpäin epäröinnistä huolimatta.

Huolehdi kehostasi ilolla

Itseluottamus ei ole vain ulkonäköä, vaan myös sitä, miltä sinusta tuntuu. Liikkuminen tavalla, joka saa sinut tuntemaan olosi hyväksi, riittävä lepo ja kehosi tarpeiden kuunteleminen edistävät parempaa tasapainoa. Jokainen keho ansaitsee kunnioitusta ja huomiota yksilöllisyydestään riippumatta. Hyvä olo jokapäiväisessä elämässä auttaa lisäämään itseluottamusta.

Ympäröi itsesi kannustavilla ihmisillä

Ympäristöllämme on merkittävä rooli minäkuvamme muodostumisessa. Meitä tukevien, menestyksiämme juhlivien ja persoonallisuuttamme kunnioittavien ihmisten lähellä oleminen auttaa meitä kehittämään positiivisemman itsekuvan. Toisaalta voi olla hyödyllistä etäännyttää itsemme jatkuvasti ihmissuhteita vähättelevistä toimista.

Itseluottamusta ei rakenneta päivässä, mutta sitä vaalitaan pienillä, johdonmukaisilla tavoilla. Oppimalla tunnistamaan onnistumisesi, olemaan ystävällinen itsellesi ja edistymään omaan tahtiisi, luot pohjan vahvemmalle itseluottamukselle. Jokainen askel eteenpäin on tärkeä, eikä ole koskaan liian myöhäistä alkaa vaalia positiivisempaa suhdetta itseesi .

Margaux Larcher
Margaux Larcher
Olen henkilö, jolla on monipuoliset kiinnostuksen kohteet, kirjoitan monista eri aiheista ja olen intohimoinen sisustussuunnittelusta, muodista ja televisiosarjoista. Rakkauteni kirjoittamiseen ajaa minua tutkimaan eri alueita, olipa kyse sitten henkilökohtaisten pohdintojen jakamisesta, tyylivinkkien antamisesta tai suosikkiohjelmieni arvostelujen jakamisesta.
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