Kuntosalit: Tässä videossa tarkastellaan peilien luomaa havainnointia.

Kuntosaleilla seinät ovat lattiasta kattoon peitettyjen peilien peitossa. Omaa heijastustaan on mahdotonta paeta. Vaikka nämä heijastavat pinnat ovat varsin hyödyllisiä kyykkyasennon tarkistamiseen, askelten säätämiseen tanssitunneilla tai uusien kehittyvien lihasten löytämiseen, ne eivät aina anna todenmukaista kuvaa. Niin epärehellisiä kuin sovituskoppien peilit, ne vääristävät ulkonäköämme, kuten video osoittaa.

Kuntosalin peilit, nuo valehtelijat

Kuntosalit ovat kuin valtavia peilisaleja tai karnevaalihuvituksia, jotka moninkertaistavat heijastuksemme hämmentääkseen meitä. Avustettujen laitteiden, numeroitujen käsipainojen, kahvakuulien ja kestävyysharjoittelulaitteiden välissä peilit toimivat tapettina, peittäen tilan lattiasta kattoon. Toisille rauhoittavana, toisille pelottavana ne hallitsevat kuntosaleja kuin läimäytys kasvoihin.

Itsevarmimmat ihailevat kiinteää fysiikkaansa, kun taas itsetietoisemmat välttelevät sen katsomista ja katsovat poispäin välttääkseen itsesääliä. Heidän läsnäolonsa kaikkialla ei ole pelkästään taiteellisen suunnan kysymys. Ne toimivat oppaina liikkeiden suorittamiseen. Ne auttavat meitä korjaamaan tekniikkaamme ja kohdistamaan harjoituksemme oikeisiin kehon osiin, jotta vältytään alaselkäkivuilta askelkyykkyjen jälkeen. Nämä peilit, joiden oletetaan heijastavan edistymistämme ja näyttävän fysiikkamme sellaisena kuin se on, mahdollistavat kuitenkin joitakin hienovaraisia muutoksia. Sen sijaan, että ne esittelisivät kehomme autenttisesti, ne saavat meidät menettämään muutaman sentin vyötäröltämme ja antavat illuusion siitä, että olemme kutistuneet harjoitusten välillä.

Juuri tätä @johnnyfaislen video korostaa. Eräänlaista eksistentiaalista päiväkirjaa pitävä sisällöntuottaja kuvasi naisten osion peilit ja toisti saman prosessin miesten osastolla. Ensimmäisessä hänen vartalonsa näyttää pitkänomaiselta, hoikalta, lähes muodottomalta, ikään kuin Instagram- suodatin olisi käytetty. Toisessa hän näyttää luonnollisemmalta ihmissilmälle. "Hoikentavat peilit pitäisi kieltää", hän puuskuu.

Katso tämä postaus Instagramissa Johnnyn (@johnnyfaisle) jakama julkaisu

Siluetti, joka ei muistuta lainkaan aitoa.

Kuntosalin peilit ovat kuin sovituskopin peilejä: ne pettävät katseemme ja saavat meidät uskomaan siluettiin, joka ei muistuta lainkaan todellista meitä. Se on puhdasta väärennöstä, petosta, ja tämän väärän heijastuksen edessä itseluottamuksemme murenee. Miesten peilit on suunniteltu tarkasti ja heijastavat kehoja muuttamattomina, kun taas naisten peilit ovat hoikkuuskultin muokkaamia ja yhteiskunnallisten määräysten muokkaamia. Ne eivät näytä todellista itseämme, vaan oletettavasti "parannettua" versiota itsestämme.

Sen sijaan, että peili vaikuttaisi samalla tavalla kuin Narkissokseen tai Lumikin äitipuoleen, se totuttaa meidät kehoon, joka ei kuulu meille. Se amputoi muutaman näkyvän lihaksen, runsaat rasvakertymät ja kutistaa siluettiamme kuin kuivausrumpu kutistaa arvokkaita kashmirvillapaitojamme.

Sen sijaan, että se vahvistaisi itsetuntoamme, se voi aiheuttaa hirvittävää kehonkuvahäiriötä. Kommenttiosiossa säännölliset kuntosalikävijät sanovat, että optinen harha on vielä pahempi naisten pukuhuoneen toisella puolella. "Se on huijaus." "Suodattimet oikeassa elämässä." "Se ei auta ketään." Netin käyttäjät tuomitsevat yksimielisesti tämän markkinointistrategian, joka leikkii itseluottamuksellamme.

Peilittömien teattereiden hyväntahtoinen uhkapeli

Sisällöntuottajan videolla internetin käyttäjä ehdotti näiden illuusiopeilien poistamista seiniltä, ja joillakin kuntosaleilla esimiehet eivät odottaneet kollektiivista vastalausetta tehdäkseen aloitteen. Joissakin kuntoilukeskuksissa se on jopa "kehopositiivinen" asenne. Brooklynissa sijaitsevan Form Fitnessin ovien takana ei näy peilejä, eikä siellä ole kutsua itsesabotaasiin tai itsekritiikkiin. Tämän huomaamattoman kuntosalin perustajan mukaan tätä tunkeilevaa peiliä voi olla erityisen vaikea kohdata.

Vaikka Narkissos antoi periksi liialliselle itserakkaudelle, naisten kohdalla kirous kääntyy päinvastaiseksi. Mitä enemmän he katsovat itseään, sitä vähemmän he pitävät itsestään. ”Käymme luonnollisesti läpi tämän itsearvioinnin prosessin, jossa vertaamme ’nykyistä itseä’ ’ihanneminään’”, hän selittää. ”Koska useimmat meistä eivät elä ihanneminän mukaisesti, näiden kahden välillä on kuilu, ja tämä kuilu aiheuttaa epämukavuutta”, kuvailee Jeff Katula , urheilututkija Wake Forest Universitystä. Koemme jatkuvaa tyytymättömyyttä tämän peilin edessä, joka kartoittaa epävarmuutemme.

Alan asiantuntijat, jotka tuntevat lihakset paremmin kuin kertotaulut, suosittelevat sen sijaan kuvaamaan itseään puhelimella. On myönnettävä, että laitteen ottamat kuvat eivät ole täysin puolueettomia, mutta ne ovat siedettävämpiä kuin petollisen peilin kuvat. Tällä tavoin voit hioa liikkeitäsi ilman, että sinun tarvitsee käydä läpi vastakkainasettelua itsesi kanssa tai päätyä pullistuneisiin lihaksiin, mutta tyhjentyneeseen egoon.