Erikoislasien käyttäminen: yksityiskohta, joka voi muuttaa minäkuvaasi

Vaikka silmälaseista on tullut enemmänkin tyylilauseke kuin terveysasuste, niistä usein puuttuu rohkeutta ja omaperäisyyttä. Nenänpäähän asetetut kehykset seuraavat trendejä ja heijastavat harvoin persoonallisuuttamme. Yksinkertaiset, geneeriset ja läpinäkyvät, ne melkein katoavat kasvojen keskelle. Silti huomiota herättävien, muotisääntöjä uhmavien silmälasien käyttäminen voi olla erittäin hyödyllistä itsetunnolle. Ne virkistävät ulkonäköä (ja itseluottamusta).

Silmälasit: väline persoonallisuuden ilmaisemiseen

Silmälasit, jotka ovat usein epävarmuuden lähde ja pilkan kohde koulussa, jäävät usein taka-alalle. Monet ihmiset etsivät epäystävällisiä lempinimiä ja vertailuja kestettyään huomaamattomia malleja, joissa ei ole ylellisyyttä tai väripilkkuja. He haluavat "kameleonttimaisen" parin, joka sulautuu saumattomasti heidän piirteisiinsä, ja noudattavat huolellisesti "morfologisia" neuvoja toivoen saavansa fyysisen edun.

Lapsuudessa silmälasikehykset ovat iloiset, säihkyvät ja eloisat. Niissä on viehättäviä pieniä yksityiskohtia, kuten eläimiä, ja ne ovat täynnä mielikuvitusta. Linssit on kehystetty terälehtien, kissankorvien tai sydämen muotoisiksi, jotta lapset voivat katsoa itseään tähtien silmissä joka aamu. Silmälasien pukemisen ei pitäisi olla häpeän, vaan ylpeyden ja itsetunnon kohotuksen lähde. Näiden estoitta avointen kehysten avulla, jotka juhlistavat yksilöllisyyttä siinä missä aikuiset suosivat yleistyksiä ja hashtageilla mainostettuja yksityiskohtia, lapset kehittävät terveen kuvan itsestään.

Mutta tuo pieni kipinä haalistuu iän myötä. Aikuisten silmälasihyllyillä kehykset ovat muodollisempia ja konservatiivisempia, ikään kuin mielikuvituksellisuus olisi merkki kypsymättömyydestä, uran este tai intohimon tappaja. Vaikka lasit pyrkisivätkin täyttämään tyhjiön tai täydentämään tyyliä, ne epäonnistuvat johdonmukaisesti tarkoituksessaan. Olivatpa kyseessä vintage- tai lentäjätyyli, ne pysyvät neutraaleina. Silti mielikuvituksellisuus lisää sielua, erottaa sinut joukosta ja on itsensä ilmaisun muoto. Ja kuten kaikki tietävät, positiivisuus vetää puoleensa positiivisuutta.

Katso tämä postaus Instagramissa Aman (@amascriver) jakama julkaisu

Irtautuminen klassisista esteettisistä standardeista itsensä löytämiseksi

Nämä lasit, jotka ovat käytännössä osa anatomiaamme, palvelevat visuaalista tarkoitusta, mutta täyttävät myös esteettisiä vaatimuksia. Yleensä etsimme imartelevia malleja, jotka parantavat ulkonäköämme. Niitä on kuitenkin vaikea valita tietoisesti, kun olemme sokaistuneet saneluista ja hypnotisoituneet vaikuttajien viraalien muotiresepteistä. Kun valitsemme niitä, emme etsi kehyksiä, jotka auttavat meitä hyväksymään itsemme, vaan ollaksemme "hyväksyttäviä" yhteiskunnassa.

Silmälasit ovat kuitenkin yhtä intiimit ja henkilökohtaiset kuin koru tai hajuvesi. Ne ovat identiteettimme jatke, ulkoinen symboli eloisasta sisäisestä maailmastamme. Ja Elton John on varmasti hienoin esimerkki tästä hyväksynnän liikkeestä. Ylisuuret kehykset, runsas strassikivi, räikeät värit... hänen laseistaan tuli nopeasti tunnusmerkki, tavaramerkki. Sinun ei tarvitse olla muoti-ikoni, mullistava suunnittelija tai eliittihahmo heittäytyäksesi näihin oftalmologisiin omituisuuksiin. Silmälasien valitseminen, jotka heijastavat sitä, keitä olemme, mielikuvituksellisesti ja koristeluineen, tarkoittaa itsepetoksen lopettamista ja ainutlaatuisuutemme omaksumista.

Katso tämä postaus Instagramissa Anna OBrienin (@glitterandlazers) jakama viesti

Uutuuslasit, joiden avulla voit lopettaa itsesi ottamisen liian vakavasti

Maailma on aivan liian synkkä tyytyäkseen vaatimattomiin ja karuihin kehyksiin. Muodikkaat lasit eivät vain piristä ankeita asuja, vaan ne muokkaavat asennetta ja antavat itseluottamusta. Ne antavat energiapurkauksen ja saavat ihmiset hymyilemään kadulla. Niiden on tarkoitus muokata sitä, mitä mausteet ovat ruoanlaitossa.

Tarkoituksena ei ole pakottaa itseäsi olemaan oikukas, vaan yksinkertaisesti antaa sille enemmän tilaa ja oppia päästämään irti kaupassa. Sitä paitsi oikukas ei löydy vain Lady Gaga -tyylisistä kehyksistä neonvärisine ääriviivoineen ja ultragraafisine reunoineen. Sitä voi joskus löytää hienovaraisesta leopardikuviosta, rohkeasta siluetista tai hohtavasta sävystä. Joka tapauksessa on mahdotonta näyttää alakuloiselta tämän elinvoimaa ja runoutta pursuavan parin edessä. Se on kutsu arjen onneen.

Ja jos emme ole aivan valmiita käyttämään epäsymmetrisiä laseja tai futuristisia kahdeksankulmaisia kehyksiä, voimme tuoda tuon hulluuden ripauksen muilla tavoilla, monivärisillä helmiketjuilla tai veistoksellisilla sangoilla, jotka näyttävät taideteoksilta.

Katso tämä postaus Instagramissa Carol Moraisin (@cazevedor) jakama julkaisu

"Dopamiinisidoksen" ihana periaate

Tämän hieman arvoituksellisen termin takana piilee yksinkertainen ajatus: pukeutuminen (ja asusteiden valitseminen) hyvän olon takaamiseksi. "Dopamiinipukeutuminen" tarkoittaa sellaisten asusteiden valitsemista, jotka stimuloivat iloa, herättävät aistit ja kohottavat mielialaa. Ja erikoislasit sopivat täydellisesti tähän filosofiaan.

Kirkkaat värit, omaperäiset muodot, odottamattomat yksityiskohdat… nämä kehykset eivät jää huomaamatta, ja juuri se tekee niistä niin voimakkaita. Ne tuovat annoksen iloa arkeen, ikään kuin pienen visuaalisen piristyksen, joka pystyy muuttamaan tavallisen päivän kirkkaammaksi hetkeksi.

Toisin kuin neutraalit asusteet, joiden tarkoituksena on sulautua taustaan, erikoiset silmälasit herättävät huomiota ja luovat vuorovaikutusta. Niistä tulee lähtökohta kehuille, keskusteluille ja joskus jopa kohtaamisille. Ja tämä ulkoinen, usein positiivinen, katse toimii imartelevana peilinä.

Voimakkain vaikutus on kuitenkin sisäinen. Meitä viihdyttävän, meitä heijastavan tai epätavallisen vaatetuksen pukeminen lähettää aivoille selkeän signaalin: annan itselleni luvan olla oma itseni. Ja tämä yksinkertainen laukaiseva tekijä voi riittää muuttamaan ryhtiämme, asennettamme ja tapaamme esitellä itsemme maailmalle.

Uutuuslasien käyttäminen on siis paljon enemmän kuin esteettinen valinta. Se on henkilökohtainen mikrovallankumous. Hellävarainen mutta määrätietoinen tapa ottaa takaisin kuvasi hallintaan ja tuoda siihen hieman enemmän iloa. Ihanteellinen tapa (vihdoin) nähdä itsensä ruusunpunaisten lasien läpi ja korjata näköongelma (ei liity silmälääkäriisi). Juonipaljastus: se toimii myös aurinkolasien kanssa.