Miksi salaisuuden pitäminen on niin vaikeaa? Mitä psykologia paljastaa

Vaikenemisen lupaaminen vaikuttaa yksinkertaiselta… kunnes tieto alkaa pyöriä mielessä. Monet ihmiset huomaavat sitten, ettei salaisuuden pitäminen ole vain harkintakysymys. Psykologia osoittaa, että todellinen haaste piilee ensisijaisesti sisäisessä maailmassamme.

Salaisuus elää ensisijaisesti ajatuksissamme.

Kuvittelemme usein, että salaisuuden pitäminen tarkoittaa hiljaa pysymistä oikean ihmisen seurassa. Todellisuudessa vaikeus ei ole pelkästään tässä sosiaalisessa ponnistelussa. Columbian kauppakorkeakoulun professorin, psykologi Michael Slepianin, tutkimus osoittaa, että ajattelemme salaisuuksiamme paljon useammin kuin todellisuudessa yritämme pitää ne piilossa.

Toisin sanoen salaisuuden paino tuntuu ensisijaisesti mielessä. Vaikka tieto ei vaikuttaisi kehenkään ympärilläsi, se voi spontaanisti nousta pintaan ajatuksissasi. Hiljaisina hetkinä se tunkeutuu pohdintoihisi ja siitä voi tulla jatkuva mielenjuonti. Siksi väsyttävää ei ole niinkään hiljaa pysyminen, vaan pikemminkin sen ajatteleminen yhä uudelleen ja uudelleen.

Miksi mieli alkaa märehtiä?

Jotkut ihmiset kokevat tämän ilmiön voimakkaammin. Persoonallisuuspsykologiassa mainitaan erityisesti piirre nimeltä "neuroottisuus", joka vastaa suurempaa taipumusta huolestumiseen ja pohdiskeluun.

Kun ihmisellä on tapana analysoida virheitään, epäilyksiään tai huoliaan, salaisuus voi helposti joutua osaksi tätä mentaalista silmukkaa. Aivot yrittävät ennakoida seurauksia, kuvitella, mitä tapahtuisi, jos tieto paljastuisi, tai pohtia moraalisia seurauksia.

Tämä mekanismi on syvästi inhimillinen. Mielemme pyrkii yksinkertaisesti ylläpitämään tiettyä kontrollin tasoa ja välttämään virheitä. Tämä jatkuva valppaus voi kuitenkin joskus aiheuttaa stressiä ja antaa vaikutelman, että salaisuus vie liikaa tilaa.

Kun salailu painaa hyvinvointia

Psykologi Michael Slepianin ja hänen kollegoidensa työ viittaa myös siihen, että salaisuuden ajattelemisen tiheys voi vaikuttaa yleiseen hyvinvointiisi. Osallistujat, jotka kertoivat ajatelleensa sitä, kokivat usein hyvinvointinsa jonkin verran hauraampana. Tämä ei tarkoita, että salaisuus välttämättä tekisi sinut onnettomaksi. Suurin vaikutus näyttää olevan toistuviin ajatuksiin liittyvä henkinen taakka.

Toinen tekijä tulee mukaan kuvioihin: aitous. Kun pidät tärkeät tiedot itselläsi, voi ilmetä pieni kuilu sen välillä, mitä tiedät, ja sen, mitä jaat muiden kanssa. Jos arvostat vilpittömyyttä ihmissuhteissasi, tämä hiljaisuus voi joskus aiheuttaa sisäistä epämukavuutta.

Kaikilla salaisuuksilla ei ole samaa painoarvoa.

Myös salaisuuden luonteella on merkitystä. Monet niistä liittyvät arkaluontoisiin asioihin: henkilökohtaisiin virheisiin, taloudellisiin vaikeuksiin, parisuhdejännitteisiin tai tilanteisiin, joista ei tunne ylpeyttä. Tällainen sisältö voi ruokkia syyllisyyttä tai ahdistusta, mikä vahvistaa pohdiskelua.

Itse asiassa jopa onnellisten salaisuuksien pitäminen voi olla vaikeaa. Yllätys, jännittävä projekti tai suuri ilmoitus horisontissa luo usein voimakasta jännitystä. Halu jakaa ilosi voi sitten olla ristiriidassa lupauksen kanssa hienovaraisuudesta. Tämä paradoksi selittää, miksi saatat tuntea sekä ylpeyttä siitä, että olet osallisena salaisuuteen... että pientä sisäistä painetta.

Luonnollinen tarve jakaa

Ihmiset ovat pohjimmiltaan sosiaalisia olentoja. Kokemuksista, ajatuksista tai tunteista puhuminen vaalii ihmissuhteita ja tukee henkistä hyvinvointia. Salassa pitäminen on siis vastoin tätä luonnollista dynamiikkaa.

Kun salaat tärkeitä tietoja, menetät samalla ulkopuolisen näkökulman. Et voi pyytää neuvoa, asettaa asioita perspektiiviin tai saada tukea. Tämä vuorovaikutuksen puute voi voimistaa salaisuuteen liittyvää emotionaalista taakkaa.

Ilmaisullista kirjoittamista koskeva tutkimus, erityisesti psykologi James Pennebakerin tekemä, osoittaa, että ajatusten kirjoittaminen voi auttaa lievittämään tätä painetta. Tunteiden kirjaaminen paperille antaa sinulle mahdollisuuden selventää tunteitasi vaarantamatta tiedon luottamuksellisuutta.

Oppiminen elämään salaisuuden kanssa

Salaisuuden paremman hallinnan avain ei välttämättä ole tahdonvoimassa, vaan siinä, miten hallitset ajatuksiasi. On normaalia tunnistaa, että salaisuus käy mielessäsi. Päätavoitteena on välttää juuttuminen pohdiskeluihin.

Useimmin pinnalle nousevien aikojen tunnistaminen, hiljaisuuden syiden muistaminen tai kirjoittaminen ja meditointi voivat auttaa rauhoittamaan mieltä. Ja vaikka salaisuuden pitäminen joskus tuntuu vaikealta, se ei kerro sinusta mitään negatiivista. Se voi yksinkertaisesti heijastaa herkkyyttäsi, yhteyden tarvettasi ja kykyäsi pohtia tilanteita syvällisesti.

Psykologia muistuttaa meitä viime kädessä jostakin olennaisesta: salaisuuden pitäminen ei ole vain hiljaa pysymistä. Kyse on myös tiedon säilyttämisen oppimisesta mielessä... antamatta sen kuluttaa meitä.