Hämähäkkien näkeminen unessa ei ole merkityksetöntä: psykologin näkemyksiä

Hämähäkit ryömivät päässäsi jopa nukkuessasi. Emmekä puhu nyt komeasta Hämähäkkimiehestä tiukassa asussaan, vaan pienestä mustasta otuksesta, jota kaikki pelkäävät. Hämähäkkien säännöllinen näkeminen unissa, jopa siinä määrin, että niitä näkee kaikkialla herätessään, ei ole sattumaa. Se joskus heijastaa haitallisen olennon läsnäoloa ympäristössäsi. Tämä hämähäkkieläin, joka vangitsee saaliinsa silkkiseen verkkoon, on itse asiassa metafora lähellä väijyvästä petoeläimestä.

Hämähäkki, symboli, joka puhuu alitajunnalle

On unia, joista et muista mitään, ja toiset jättävät elävän vaikutuksen. Jotkut ovat myös selkeämpiä kuin toiset. Kun putoat kalliolta, tiedät sen symboloivan hallinnan menetystä, tai kun sinua jahdataan , päättelet sen heijastavan ahdistustasi. Toisaalta, kun hämähäkki ryömii nukkuvan mielesi läpi, et ole aivan varma, mitä siitä ajatella.

Hämähäkkien näkeminen unessa ei kuitenkaan ole vain lamauttavan fobian tiedostamaton ilmentymä. Kuten ehkä tiedät, joskus unien tulkintaan on perehdyttävä syvällisemmin ymmärtääkseen niiden piilotettuja viestejä. Koska meillä ei ole laitetta, joka skannaa unia ja tarjoaa niistä raportin, voimme kääntyä psykoanalyysin puoleen. Ja se alitajuntaasi kutittava ja untasi häiritsevä hämähäkki ei ehkä olekaan eläin, vaan ihminen.

Kuten psykoanalyytikko ja unien tulkitsija Tristan-Frédéric Moir analysoi Psychologie- lehden sivuilla, tämä kuva on täynnä piiloviestejä. Hämähäkki yhdistetään verkkoon, yhteyteen, siihen mikä sitoo... mutta myös siihen mikä pidättelee meitä. Klassisessa psykoanalyyttisessä tulkinnassa se voi edustaa hallitsevaa äidillistä hahmoa, näennäisesti rakastavaa läsnäoloa, joka koetaan tukahduttavana. Rakkaus, joka kietoo sisäänsä liikaa, joka takertuu siihen pisteeseen asti, että se estää yksilöä tuntemasta oloaan vapaaksi olla oma itsensä.

Kun uni paljastaa kontrollin siteen

Hämähäkki, vaikka se ei aina ole myrkyllinen, herättää spontaanisti uhkan tunteen. Hämähäkeistä unessa näkeminen voi siksi olla merkki epätasapainoisesta emotionaalisesta suhteesta, menneisyydestä tai nykyisyydestä. Tilanteesta, jossa ihminen tuntee olevansa loukussa, velkaantunut, kykenemätön irtautumaan. Tämän tyyppisiä unia esiintyy joskus ihmisillä, jotka ovat kasvaneet epävakaassa emotionaalisessa ympäristössä, jossa rakkaus oli ehdollista, arvaamatonta tai pelon sävyttämää.

Aikuisuudessa tämä kaava voi toistua muilla alueilla: liian intensiivisessä romanttisessa suhteessa, tunkeilevassa ystävyyssuhteessa, myrkyllisessä ammatillisessa suhteessa. Hämähäkistä tulee sitten tämän hiljaisen otteen symboli. Se ei aina hyökkää suoraan, vaan se odottaa, se tarkkailee ja se kutoo kärsivällisesti verkkoaan.

Hahmo, joka voi puhua myös pariskunnasta

Joissakin unissa hämähäkki saa selkeästi ihmissuhteisiin liittyvän ulottuvuuden. Se voi edustaa rakastettua ihmistä, mutta sellaista, jota pidetään vaarallisena emotionaaliselle tasapainolle. Hahmo, joka kiehtoo yhtä paljon kuin pelottaakin. Hämähäkki tuo sitten mieleen mustan lesken, tuon tappavan myrkkyisen naisen, joka ahmii kanssaihmisensä kokonaisina. Toisin sanoen narsistisen hyväksikäyttäjän eläinversion, joka ei ruiskuta myrkkyä, vaan yksinkertaisesti imee sielumme ulos.

Tässä tapauksessa se on metafora kuluttavalle rakkaudelle, sellaiselle, joka vie paljon ja jättää vähän tilaa toiselle ihmiselle. Unen näkeminen ei välttämättä tarkoita, että toinen ihminen on tarkoituksella myrkyllinen, vaan pikemminkin epätasapainoa, emotionaalista riippuvuutta tai vaikeuksia rajojen asettamisessa. Alitajunta puolestaan soittaa hälytyskelloja omalla tavallaan sujauttamalla hämähäkin silmäluomiesi alle.

Positiivisempaa luettavaa

Vaikka hämähäkki tuo mieleen tietynlaisen pimeyden, kaikki tulkinnat eivät ole synkkiä. Myös Carl Gustav Jung näki hämähäkin suurena luojana, sisäisen maailman kutojana. Sen verkosta tulee siten muutoksen ja uudelleenrakentamisen symboli.

Viime kädessä uni voi enteillä meneillään olevaa muutosta, hienovaraista mutta syvällistä psykologista transformaatiota. Verkko ei tässä ole tappava ase, vaan ympäröivä kotelo. Tämä kuuluisa "perhos"-efekti voi ilmetä myös hämähäkkinä. Tässä eloisassa unimaailmassa kaikki on mahdollista. Nämä eri tulkinnat eivät ole ristiriidassa keskenään; ne täydentävät toisiaan. Unelma hämähäkistä voi samanaikaisesti viestiä otteesta, josta on irtauduttava, ja kyvystä muokata ihmissuhteitaan.