Tämä persoonallisuuden piirre, joka paljastuu yksinkertaisesti syömistavasta

Syömistapasi ei ole pelkästään makuasia tai tottumuksia. Se voi myös heijastaa tiettyjä persoonallisuutesi puolia. Viimeaikaiset psykologian tutkimukset viittaavat siihen, että persoonallisuuden vakaat ulottuvuudet vaikuttavat ruokailutottumuksiin siinä määrin, että tietyt ruokailutottumukset voivat antaa vihjeitä psykologisesta toiminnasta.

Tutkimus, joka perustuu tärkeimpiin persoonallisuuspiirteisiin

Tutkijat käyttivät "Big Five" -mallia, joka kuvaa persoonallisuutta viiden pääpiirteen kautta. Heidän tavoitteenaan oli tutkia näiden psykologisten ulottuvuuksien ja arkielämässä havaittujen erilaisten syömiskäyttäytymisten välisiä yhteyksiä.

Miten tutkimus tehtiin

Tutkimukseen osallistui 425 nuorta naista. Osallistujat täyttivät kyselylomakkeita, joissa arvioitiin sekä heidän persoonallisuuttaan että suhdettaan ruokaan. Tutkijat olivat erityisen kiinnostuneita käyttäytymisestä, kuten tunnesyömisestä ja ruoan saannin hallinnasta.

Havaitut yhteydet persoonallisuuden ja ruokavalion välillä

Tulokset osoittavat, että neuroottisuudesta kärsivät ihmiset syövät todennäköisemmin tunteiden, kuten stressin tai ahdistuksen, seurauksena. Toisaalta miellyttävämmät ja tunnollisemmat yksilöt näyttävät omaksuvan strukturoidumpia ja säännellympiä ruokailutottumuksia. Nämä yhteydet ovat edelleen kohtuullisia, mutta ne viittaavat siihen, että tietyt ruokailutottumukset voivat heijastaa laajempia psykologisia taipumuksia.

Mitä tästä oikeastaan voimme päätellä

Kirjoittajat korostavat, ettei kyse ole henkilön persoonallisuuden diagnosoinnista tarkkailemalla hänen ruokailutottumuksiaan. Syömiskäyttäytyminen antaa parhaimmillaankin vihjeitä, ei lopullisia vastauksia. Lisäksi, koska tutkimusotos rajoittuu nuoriin naisiin, tuloksia ei voida yleistää koko väestöön.

Näistä rajoituksista huolimatta tämä tutkimus muistuttaa siitä, että syöminen on tunteisiin ja persoonallisuuteen läheisesti liittyvä käyttäytyminen. Ihmisen syömiskäyttäytymisen tarkkailu voi joskus antaa tietoa hänen stressinhallinnastaan, tunteiden säätelystään tai itsekontrollistaan, mutta se ei koskaan riitä lopullisten johtopäätösten tekemiseen.