Miksi aivosi rakastavat parhaan ystäväsi läsnäoloa

Fabienne Ba.
Aivosi tunnistavat vaistomaisesti, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi. Ja kaikkien elämäsi ihmisten joukossa ne antavat aivan erityisen paikan parhaalle ystävällesi. Hänen äänensä, hymynsä ja pelkkä läsnäolonsa laukaisevat turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunteen, joka on verrattavissa syvän lohdun hetkeen. Tämä ei ole sattumaa: neurotiede alkaa selittää tätä ihmissuhteiden taikaa.

Ystävyys, luonnollinen nautinnon ja turvallisuuden laukaiseja

Kun näet jonkun sinulle rakkaan ihmisen, aivosi aktivoivat palkitsemisjärjestelmänsä – saman, joka syttyy hyvän aterian, yhteisen naurun tai henkilökohtaisen saavutuksen myötä. Tällöin kaksi kemiallista viestinviejää astuu kuvaan:

  • Dopamiini, joka ruokkii iloa, motivaatiota ja elinvoimaa,
  • Oksitosiini, jonka tiedetään lisäävän itseluottamusta ja lievittävän jännitystä.

Tämä kaksikko toimii kuin todellinen sisäinen balsami. Jo muutamassa minuutissa stressitasosi laskevat merkittävästi ja kehosi tasapaino palautuu. Siksi yksinkertainen kahvi parhaan ystäväsi kanssa voi muuttaa vaikean päivän kirkkaaksi hetkeksi.

Rentoutunut mieli, hengittävä mieli

Paineen alla aivosi aktivoivat hälytysjärjestelmänsä, erityisesti amygdalan, joka vastaa vaaran havaitsemisesta. Tutun ja välittävän ihmisen läsnäollessa tämä ylivalppaus laantuu. Tämän seurauksena etuaivokuoresi, joka vastaa ajattelusta, keskittymisestä ja päätöksenteosta, voi vihdoin rentoutua. Ajan viettäminen luotettavan ystävän kanssa toimii palauttavana henkisenä taukona. Lähdöt tunnet olosi kevyemmäksi, luovemmaksi ja tasapainoisemmaksi.

Näkymätön, mutta silti hyvin todellinen harmonia

Kehosi ja aivosi resonoivat ystäväsi kehojen ja aivojen kanssa. Peilisolusi aktivoituvat luoden luonnollisen synkronoinnin:

  • Hymynne vastaavat toisillenne,
  • Hengityksesi rauhoittuu,
  • Sydämesi syke vakautuu.

Ajan myötä jaatte jopa ilmeitä, intonaatioita ja eleitä. Aivosi lopulta havaitsevat tämän henkilön sisäisen tilasi jatkeena, turvallisena, eloisana ja lämpimänä paikkana.

Naisten välinen ystävyys: emotionaalisen huolenpidon lähde

Tutkimukset osoittavat, että naisten väliset ystävyyssuhteet stimuloivat voimakkaasti aivojen alueita, jotka liittyvät empatiaan ja emotionaaliseen muistiin. Toisin kuin muissa ihmissuhteissa, naisten väliset ystävyyssuhteet perustuvat vähemmän toimintaan kuin läsnäoloon. Pelkkä läsnäolo, aito läsnäolo, riittää vaalimaan sidettä. Tämä yhteyden laatu selittää, miksi naiset usein selviytyvät vaikeina aikoina paremmin läheisten ystävien ympäröiminä: he luottavat tiheään, vakaaseen ja syvästi rauhoittavaan tunneverkostoon.

Kun parhaasta ystävästäsi tulee uusi turvasatamasi

Ajan myötä kiintymyssuhteen hahmot kehittyvät. Aikuisuudessa pitkäaikainen ystävä voi ottaa haltuunsa aiemmin vanhempien hahmojen emotionaalisen roolin. Aivoissa tämä tarkoittaa pysyvää sisäiseen turvallisuuteen liittyvien alueiden rauhoittumista. Parhaasta ystävästäsi tulee silloin se jatkuva viitekehys, se emotionaalinen ankkuri, jonka avulla pysyt tasapainossa, itsevarmana ja maadoittuneena, vaikka elämä muuttuisikin hektiseksi.

Luonnollisesti paraneva side

Epäilyksen, henkisen väsymyksen tai henkisen ylikuormituksen hetkinä ratkaisu ei ole aina monimutkainen. Puhuminen luotettavalle henkilölle, tunteidesi jakaminen, kuuntelu ilman tuomitsemista: kaikki tämä toimii voimakkaana sisäisenä tasapainottumisena.

Lyhyesti sanottuna ystävyys ei ole vain bonus aikuisuudessa. Se on todellinen tunteiden säätelijä, luonnollinen lääke keholle ja mielelle. Aivosi eivät kaipaa ihmelääkettä; ne haluavat ennen kaikkea vakaata, aitoa ja lämmintä läsnäoloa joltakulta, joka tuntee sinut syvästi.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Tätä luonteenpiirrettä havaitaan usein "pahansuovissa" ihmisissä.

