Tätä luonteenpiirrettä havaitaan usein "pahansuovissa" ihmisissä.

Léa Michel
Niitä kutsutaan joskus arkikielessä "pahansuoviksi" persoonallisuuksiksi, mutta psykologiassa niitä kutsutaan "pimeiksi" persoonallisuuspiirteiksi (pimeä kolmikko). Kuten Personality and Individual Differences -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selitetään, näihin piirteisiin liittyy suurempi epäeettisen käyttäytymisen (valehtelu, huijaaminen) todennäköisyys, vaikka tämä ei olekaan lääketieteellinen diagnoosi.

Mikä on "pimeä kolmikko"?

Pimeä kolmikko koostuu kolmesta ominaisuudesta:

  • Narsismi (itsekeskeinen, ihailun tarve)
  • Machiavellianismi (manipulointi, sosiaalinen strategia),
  • Psykopatia (impulsiivisuus, heikko empatia, aistihakuisuus).

Merkittävin piirre tässä on machiavellianismi.

Tutkimuksessa osallistujille esitettiin kaksi tilannetta, joissa he voisivat huijata tai valehdella saadakseen jotakin. Tulokset osoittivat, että machiavellianismi ennusti voimakkaammin huijaamista tilanteissa, joissa petos tapahtuu jonkun toisen kustannuksella ("sosiaalisempi", strategisempi petoksen muoto), kun taas psykopatia ennusti voimakkaammin omasta suoriutumisesta valehtelemista (suorempi, opportunistisempi petoksen muoto). Toisin sanoen, yksi ominaisuus ei selitä kaikkea: yhteydet vaihtelevat käyttäytymisen tyypin mukaan.

Entäpä kuuluisa "olemme vähemmän moraalisia illalla"?

On olemassa tunnettu hypoteesi, aamun moraalivaikutus, joka viittaa siihen, että olemme taipuvaisempia olemaan "moraalisempia" aamulla kuin iltapäivällä. Mutta Dark Triad -tutkimus testasi myös tätä näkökulmaa... eikä löytänyt tätä vaikutusta: heidän tuloksissaan kellonaika ei muuta huijaamista tai valehtelua eikä se vahvista "pimeiden" piirteiden vaikutusta.

Keskeiset tiedot

  • Machiavellianismi on tässä yhteydessä eniten strategiseen petokseen yhdistetty piirre.
  • Psykopatia liittyy läheisemmin valehteluun toisessa tehtävässä.
  • Ja toisin kuin muissa tutkimuksissa, kellonajalla (aamu/ilta) ei ole tässä tutkimuksessa paljon merkitystä.

Tämä tutkimus muistuttaa meitä siitä, ettemme puhu "hirviöistä" tai diagnooseista, vaan pikemminkin persoonallisuuspiirteistä: kun tietyt "pimeät" piirteet korostuvat, epäeettisen käyttäytymisen todennäköisyys voi kasvaa. Tässä machiavellianismi erottuu ensisijaisesti strategisemman petoksensa ansiosta (muiden kustannuksella), kun taas psykopatia liittyy läheisemmin opportunistiseen valehteluun. Ja ennen kaikkea, vastoin ajatusta, että olemme "vähemmän moraalisia" illalla, tutkijat eivät havainneet selkeää vaikutusta kellonajalla: tärkeintä ovat itse piirteet... ei kellonaika.

