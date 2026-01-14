Search here...

Tarkistatko usein kellonajan? Mitä se voisi kertoa sinusta

Psyko
Anaëlle G.
Photo d'illustration : ArthurHidden/Freepik

Ajan tarkistaminen puhelimesta tai kellosta vaikuttaa harmittomalta. Silti tämä yksinkertainen teko paljastaa, miten aivomme hallitsevat myöhemmin suoritettavia toimintoja. Psykologit kutsuvat tätä aikaperusteiseksi prospektiiviseksi muistiksi, joka tarkoittaa kykyä muistaa tehdä jokin asia tiettyyn aikaan. Äskettäin tehty tutkimus osoittaa, että tärkeää ei ole niinkään se, kuinka usein tarkistamme ajan, vaan pikemminkin se, miten ja milloin teemme sen.

Miksi tutkijat kiinnostuivat kellosta

Tutkijat halusivat ymmärtää, miksi jotkut ihmiset kunnioittavat aikaan liittyviä aikomuksiaan paremmin kuin toiset, ja miksi tämä kyky heikkenee iän myötä. He keskittyivät ajan seurantaan – hetkiin, jolloin tarkistamme kellosta, onko oikea aika toimia. Heidän johtopäätöksensä on yllättävä: strategialla on enemmän merkitystä kuin tiheydellä.

Lähellä todellista elämää oleva kokemus

Tutkimukseen osallistui 223 aikuista, jotka olivat iältään 19–86-vuotiaita, ja heidän oli muistettava painaa näppäintä 60 sekunnin välein. Kello oli näkyvissä ja vapaasti saatavilla, kuten arkielämässäkin. Tutkijat analysoivat kellonkatseiden kokonaismäärää ja sitä, kuinka keskittyneitä katseet olivat tai eivät olleet juuri ennen tärkeää hetkeä.

Mitä tapasi tarkastella aikaa paljastaa

Tulokset ovat selkeitä. Parhaiten suoriutuvat eivät ole ne, jotka tarkistavat aikaa useimmin, vaan ne, jotka tarkistavat sen ensisijaisesti määräajan lähestyessä. Ajan jatkuva tarkistaminen voi heijastaa häiriötekijöitä tai ahdistusta parantamatta tehokkuutta. Toisaalta kohdennettu tarkistus osoittaa hyvää huomionhallintaa ja kykyä ennakoida.

Iän rooli ajanhallinnassa

Tutkimus osoittaa myös, että ikään liittyvä suorituskyvyn lasku selittyy suurelta osin ajanseurantatapojen muutoksella. Yli puolet havaituista eroista liittyy vähemmän strategiseen tarkkailuun. Tämä tarkoittaa, että iän myötä ei muutu ainoastaan muisti, vaan myös tapa, jolla synkronoidumme ajan kanssa, ja tätä strategiaa voidaan kehittää.

Mitä tämä muuttaa arkielämässä

Arkielämässä nämä tulokset kannustavat meitä tarkastelemaan omaa suhdettamme kelloon. Ajan tarkistaminen ilman suunnitelmaa ei oikeastaan auta. Toisaalta ajan katsomisen ajankohdan päättäminen tai ulkoisiin muistutuksiin luottaminen voi vapauttaa huomiomme.

Lyhyesti sanottuna ajan tarkistaminen ei ole vain refleksi. Se on hienovarainen mutta voimakas osoitus siitä, miten hallitsemme aikaa ja tulevaisuuden aikomuksiamme. Todellinen kysymys ei ole se, kuinka usein tarkistat ajan, vaan milloin ja mihin tarkoitukseen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Manipuloivilla ihmisillä sanotaan olevan heikkous tälle värille... mutta se on hyvin tavallinen väri.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Manipuloivilla ihmisillä sanotaan olevan heikkous tälle värille... mutta se on hyvin tavallinen väri.

Entä jos päivittäin kohtaamamme väri paljastaisi paljon sisäisestä maisemastamme? Näennäisen tavallisuuden takaa sininen on kiehtonut psykologeja vuosikymmeniä. Rauhoittava,...

Oven tai laukun tarkistaminen ennen lähtöä: miksi me kaikki teemme näin?

Kukapa ei olisi koskaan tarkistanut, että ovi on lukossa, tai penkonut laukkuaan etsien avaimiaan tai lompakkoaan? Tämä näennäisesti...

Rakastatko lunta? Nämä viisi persoonallisuuden piirrettä sopivat luultavasti sinuun.

Ranskassa on satanut viime päivinä lunta, ja kotonasi saattaa jo olla useita senttimetrejä. Koskemattoman kauneutensa lisäksi lumi paljastaa...

Kun "ennakoivat" unet edeltävät todellisuutta: pelkkiä sattumia?

Olet ehkä jo kokenut heräämisen elävästä ja häiritsevästä unesta ja huomannut, että jotain vastaavaa tapahtui päivällä. Nämä kokemukset...

Tässä on hämmentävä totuus siitä, mitä pidämme kauniina (ja miksi).

Kauneus ei ole vain henkilökohtaisen maun tai yhteiskunnallisten normien asia. Toronton yliopiston tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan aivomme suosivat...

Tuntuuko sinusta siltä, että tunnet jonkun, vaikka et ole koskaan nähnyt häntä? Siihen saattaa olla syy.

Oletko koskaan tuntenut oloasi oudon läheiseksi jonkun sellaisen kanssa, jota et ole koskaan oikeasti tavannut? Kasvot, jotka näet...

© 2025 The Body Optimist