Onko se, miten ristimme käsivartemme, todella merkityksetöntä?

Todennäköisesti ristit kätesi useita kertoja päivässä ajattelematta sitä edes. Silti tämä jokapäiväinen ele tulkitaan usein merkkinä sulkeutuneesta tai puolustuskannalla olevasta henkilöstä. Todellisuus on kuitenkin paljon hienovaraisempi: psykologien mukaan tämän asennon merkitys riippuu ensisijaisesti asiayhteydestä… ja se voi jopa paljastaa odottamattoman ominaisuuden.

Ristikkäiset kädet, klisee joka kuolee vaikeasti

Kollektiivisessa mielikuvituksessa käsien ristimistä pidetään muurin pystyttämisenä itsensä ja muiden välille. Tämä asento yhdistetään usein epäluottamukseen, erimielisyyteen tai avoimuuden puutteeseen. Jotkut havainnot näyttävätkin tukevan tätä. Varautuneemmat ihmiset käyttävät tätä elettä useammin, erityisesti silloin, kun he tuntevat olonsa epämukavaksi tai kohtaavat kiusallisen tilanteen.

Tämän asennon typistäminen yksinkertaiseksi vetäytymisen merkiksi olisi kuitenkin virhe. Voit yhtä hyvin ristiä kätesi, koska sinulla on kylmä, koska tämä asento on mukava tai koska se antaa rauhallisuuden tunteen. Asiantuntijat kutsuvat sitä jopa eräänlaiseksi itsensä lohduttamiseksi, joka on verrattavissa "itsehalaukseen".

Asento, joka voi vahvistaa sinnikkyyttäsi

Rochesterin yliopiston tutkijoiden Ron Friedmanin ja Andrew Elliotin vuonna 2008 tekemä tutkimus paljasti yllättävän vaikutuksen. Heidän kokeessaan osallistujia pyydettiin ratkaisemaan tarkoituksella mahdoton pulma. Kädet ristissä pitäneet jatkoivat etsimistä paljon pidempään ennen luovuttamista kuin ne, joiden kädet pysyivät levossa.

Tutkijat toistivat sitten kokeen ratkaistavilla pulmilla. Tulos: kädet ristissä pitäneet osallistujat suoriutuivat paremmin, ei siksi, että he olisivat olleet älykkäämpiä, vaan koska he olivat sinnikkäämpiä. Yllättävin havainto? Vapaaehtoiset eivät olleet tietoisia siitä, että heidän asentonsa vaikutti heidän käyttäytymiseensä. Tutkimuksen tekijöiden mukaan käsien ristiminen saattoi tiedostamatta aktivoida päättäväisyyteen ja sinnikkyyteen liittyviä assosiaatioita, mikä kannusti suurempaan ponnisteluun haasteen edessä.

Kaikki riippuu tilanteesta

Pitäisikö meidän sitten hylätä ajatus, että ristissä olevat kädet viestivät sulkeutuneesta asenteesta? Ei täysin. Keskustelussa tämä asento voi todellakin heijastaa halua etäännyttää itseään, erimielisyyttä tai halua säilyttää henkilökohtainen tila. Kun henkilö on keskittynyt tehtävään tai ajattelee yksin, sama ele voi yksinkertaisesti edistää keskittymistä tai sitoutumista.

Asiantuntijat huomauttavat myös, että kehonkieli ei koskaan rajoitu yhteen liikkeeseen. Kasvojen ilmeet, katse, ääni ja yleinen kehon asento antavat paljon luotettavampia vihjeitä kuin pelkät ristissä olevat kädet. Lisäksi kulttuurieroilla on ratkaiseva rooli: ele voidaan havaita hyvin eri tavalla maasta ja sosiaalisista normeista riippuen.

Käsien ristiminen ei viime kädessä ole automaattinen puolustuskannan merkki eikä erehtymätön todiste itseluottamuksesta. Tämä asento voi viestiä kylmyydestä, mukavuudesta, varmuuden tarpeesta, vahvasta keskittymisestä tai jopa suuremmasta sinnikkyydestä haasteen edessä. Ennen kuin tekee johtopäätöksiä jonkun asenteesta, on parasta tarkkailla hänen yleistä käyttäytymistään. Koska kehonkielen osalta yksi ele harvoin kertoo koko totuuden.