Merenpelko: mitä se voi kertoa tietyistä persoonallisuuden piirteistä

Jos valtameri ei ole sinulle vain vesistö, jossa voit uida ja sukeltaa, vaan pikemminkin vihamielinen ympäristö, joka kuhisee lonkerollisia otuksia ja vaaroja, se antaa vihjeitä persoonallisuudestasi. Meripelkosi, sen lisäksi, että se pakottaa sinut pysymään rannalla helleaallon aikana, paljastaa myös osan psykologisesta profiilistasi. Sukelletaanpa identiteettisi syvyyksiin.

Pelko, joka ulottuu paljon uimista pidemmälle

Joillekin ihmisille valtameri ei ole synonyymi vapaudelle, loputtomille horisonteille ja lomille . Se on salaperäinen, hallitsematon alue, jossa et voi nähdä pohjaa tai mitä syvyyksistä saattaa nousta esiin. Tällä pelolla on jopa nimi: talassofobia. Ja toisin kuin yleisesti uskotaan, kyse ei ole vain veden pelosta.

Jotkut ihmiset kieltäytyvät veneretkistä, välttelevät risteilyjä tai tuntevat olonsa syvästi levottomaksi kohdatessaan kuvia syvästä merestä. Tämä reaktio saattaa tuntua liialliselta niille, jotka rakastavat uintia, mutta se paljastaa usein tietyn tavan hahmottaa maailmaa. Vaikka tilastot tästä fobiasta ovat edelleen epäselviä, siitä kärsivien profiili on varsin selkeä. Heidän psykologinen muotokuvansa on suhteellisen helppo hahmotella turvautumatta yleistyksiin.

Vahva tarve hallita ympäristöään

Ahdistuneisuushäiriöihin erikoistuneen psykologi Brandy Smithin mukaan syvän veden pelkäävät ihmiset kamppailevat usein epävarmuuden kanssa. "Näillä ihmisillä on usein taipumus haluta hallita ympäristöään ja he ovat epämukavia sen suhteen, mitä he eivät voi ennakoida", hän selittää Parade -lehden sivuilla.

Meri ilmentää kaikkea, mikä on hallitsemattomissamme: syvyyttä, virtauksia, rajoitettua näkyvyyttä, näkymättömiä villieläimiä ja petollisia aaltoja, joiden korkeutta on mahdotonta arvioida. Niille, jotka haluavat suunnitella, organisoida ja hallita tapahtumia, tämä arvaamaton äärettömyys voi olla erityisen pelottavaa.

Mielikuvitus käy täydellä vauhdilla

Merivettä pelkäävät ovat yleensä melko mielikuvituksellisia. Jotkut saattavat nähdä yksinkertaisen uinnin, mutta he loihtivat heti mieleensä hälyttävimpiä skenaarioita, jotka kilpailevat kauhukirjallisuuden kanssa. Aallosta tulee potentiaalinen uhka. Vedenalainen varjo muuttuu häiritseväksi olennoksi. Veneretki voi synnyttää kymmeniä katastrofaalisia hypoteeseja.

Tämä taipumus ennakoida pahinta ei rajoitu vain mereen. Se voi ilmetä myös muissa arkipäivän tilanteissa, erityisesti ahdistukseen tai märehtimiseen taipuvaisilla ihmisillä. ”Elävä mielikuvitus omaava henkilö voi luoda monenlaisia ahdistavia tilanteita, jotka vain pahentavat hänen pelkoaan”, selittää tohtori Smith. ”Tämä henkilö omaksuu todennäköisesti myös ’kyllä, mutta…’ -asenteen keskustellessaan jonkun kanssa, joka yrittää rauhoitella häntä”, hän tarkentaa.

Vahva herkkyys riskeille

Toinen yleinen piirre on lisääntynyt valppaus vaaran suhteen. Syvää vettä pelkäävät ihmiset etsivät usein vaistomaisesti tietoa merionnettomuuksista, hukkumiskuolemista tai eläinten hyökkäyksistä. He tutkivat tarkasti uutisartikkeleita tulevasta lomakohteestaan ja välttävät paikkoja, joissa on jo menetetty ihmishenkiä.

Tällä tiedonjanoisella on kuitenkin joskus päinvastainen vaikutus. Rauhoittelun sijaan se kymmenkertaistaa ahdistuksen. ”Tämä tiedonhaku voi lisätä ahdistusta, koska se on painottunut kauhistuttaviin tarinoihin tai pahimpiin mahdollisiin skenaarioihin”, Brandy Smith korostaa. Altistamalla itsemme jatkuvasti sensaatiomaisimmille kertomuksille aivot päätyvät yliarvioimaan todelliset riskit ja ruokkimaan pelkoa entisestään.

Tietty jäykkyys turvallisuuden käsitteessä

Toinen usein havaittu piirre on vaikeus tunnistaa laitteita, jotka voivat lieventää riskejä. Kaikkein ahdistuneimmille henkilöille edes luotettavimmat turvatoimenpiteet tuntuvat riittämättömiltä. Tri Smith huomauttaa, että joidenkin talassofobiasta kärsivien ihmisten on vaikea kuvitella, että vedestä on mahdollista nauttia turvallisesti asianmukaisen valvonnan, pelastusliivien tai kelluntavälineiden avulla.

"Tämän henkilön voi olla vaikea uskoa, että syvässä vedessä voi olla turvallisia ja johdonmukaisia tapoja", hän selittää. "He saattavat ajatella, että ihmiset olivat vain onnekkaita, kun heille ei tapahtunut mitään pahaa."

Voiko tätä pelkoa kesyttää?

Hyvä uutinen on, että tämä pelko ei ole väistämätön. Asiantuntijat suosittelevat asteittaista altistumista äkillisen kohtaamisen sijaan. Meren tarkkailu rannalta, kävely nilkkaan asti ulottuvassa vedessä, uiminen syvässä uima-altaassa tai osallistuminen valvottuun toimintaan ovat kaikki askeleita, jotka voivat auttaa palauttamaan itseluottamuksen.

Kuten Brandy Smith muistuttaa meitä, tavoitteena ei ole tulla syvyyksien seikkailijaksi yhdessä yössä, vaan oppia erottamaan todelliset vaarat mielemme kuvittelemista tilanteista. Koska usein meitä ei pelota itse valtameri, vaan kaikki, mitä heijastamme sen näkymättömiin syvyyksiin.

Vaikka talassofobia voi olla heikentävää, siihen liittyy joskus arvokkaita ominaisuuksia, kuten vahva ennakointikyky, tarkka havainnointikyky, hedelmällinen ja luova mielikuvitus sekä lisääntynyt emotionaalinen herkkyys. Toisin sanoen se, mikä ruokkii pelkoa, voi olla myös vahvuus muilla elämänalueilla.