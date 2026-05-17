Tämän vähän tunnetun henkisen vahvuuden sanotaan olevan yleistä ammatillisesti "menestyneimmille" ihmisille.

Psyko
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vitaly Gariev / Pexels

Puhumme usein lahjakkuudesta, verkostoitumisesta tai onnesta selittääksemme menestyksekästä uraa. Mutta toinen, hienovaraisempi avain voi olla paljon painavampi. Ja hyvä uutinen on, että sitä voidaan kehittää lähtökohdasta riippumatta. Harvard Business Review'n mukaan on olemassa ratkaisevan tärkeä henkinen taito, jota monet edelleen aliarvioivat.

Yksinkertainen… mutta tehokas taito

Harvard Business Review'n artikkelissa Bajaj Allianz General Insurancen toimitusjohtaja Tapan Singhel kertoo, mitä hän pitää uransa etenemisen tärkeimpänä ajurina: "kasvun ajattelutapaa". Hänelle se ei ole vain "plus" ansioluettelossa. Se on olennainen perusta menestymiselle jatkuvasti kehittyvässä työelämässä.

"Kasvun ajattelutapa": ajatus, joka muuttaa kaiken

Tämän konseptin kehitti psykologi Carol Dweck Stanfordin yliopistosta. Se perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: taitosi eivät ole kiinteitä. Ne voivat kehittyä ponnistelujen, kokemuksen ja oppimisen myötä.

Kääntäen, "kiinteä ajattelutapa" tarkoittaa uskomusta, että joku on "joko lahjakas tai ei", "sopiva johonkin tai ei". Tämä näkökulma usein rajoittaa rohkeutta ja edistymistä. Kasvun ajattelutapa puolestaan muuttaa haasteiden havaitsemista: vaikeudesta tulee oppimismahdollisuus, ei todiste kyvyttömyydestä.

Kolme konkreettista asennetta omaksuttavaksi

Tapan Singhel kuvailee kolmea refleksiä tämän ajattelutavan kehittämiseksi:

  • Ensinnäkin, vältä piiloutumasta olosuhteiden taakse. Virhe ei ole loppu, vaan hyödyllinen tieto edistymisen kannalta.
  • Seuraavaksi hyväksy tuntematon. Uudet tilanteet voivat olla epämukavia, mutta ne ovat myös rikkaimpia oppimismahdollisuuksien suhteen.
  • Lopuksi, uskalla pyytää apua. Kukaan ei ole asiantuntija kaikessa, ja edistystä tapahtuu myös kommunikaation ja rakentavan nöyryyden kautta.

Nopeasti kehittyvien työpaikkojen, automaation ja tekoälyn leimaamassa ammatillisessa ympäristössä tämä jatkuvan oppimisen kyky on tulossa korvaamattomaksi. Analyysit osoittavat, että yritykset etsivät yhä enemmän ehdokkaita, jotka pystyvät sopeutumaan ja kehittymään, sen sijaan, että heiltä etsittäisiin staattisia taitoja omaavia henkilöitä.

Aivot, jotka oppivat läpi elämän

Ihmiset, joilla on kiinteä ajattelutapa, pyrkivät välttämään uusia tilanteita epäonnistumisen pelossa. Kasvun ajattelutavan omaavat lähestyvät asioita eri tavalla: he näkevät jokaisen virheen oppimismahdollisuutena. Jotkut lähestymistavat jopa kannustavat korvaamaan henkisesti lauseen "epäonnistuin" lauseella "en ole vielä onnistunut". Tämä yksinkertainen lause avaa rakentavamman ja motivoivamman näkökulman. Tässä ajattelutavassa edistymisestä tulee luonnollinen prosessi jatkuvan paineen sijaan.

"Kasvun ajattelutapa" nojaa myös neuroplastisuuteen: aivot muuttuvat jatkuvasti kokemuksen myötä. Oppiminen, toistaminen ja omien käytäntöjen mukauttaminen todella vahvistavat hermoyhteyksiä. Toisin sanoen edistyminen ei ole "luonnollisen lahjakkuuden", vaan dynaamisuuden kysymys.

Lopuksi muistutetaan, ettei ole vain yhtä tapaa "menestyä ammatillisesti". Jokaisella on omat halunsa, oma tahtinsa ja oma polkunsa. Menestys ei ole sijoituksia. Joillekin se on uralla etenemistä. Toisille se on tasapainoa, luovuutta tai yksinkertaisesti nautintoa tehdä työtä arvojensa mukaisesti. Olennaista on, että tuntee olonsa hyväksi siitä, mitä rakentaa. Ja jos se, mitä rakentaa, kehittyy ajan myötä, sekin on eräänlainen menestys.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Miten olla emotionaalisesti itsenäinen nainen?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miten olla emotionaalisesti itsenäinen nainen?

Nopea vastaus Emotionaalisesti itsenäisenä naisena oleminen tarkoittaa sitä, että osaa säädellä tunteitaan ilman jatkuvaa muiden vahvistusta tai tukea....

Miksi jotkut ihmiset tuntevat olevansa aina "epäonnekkaita" psykologian mukaan?

Saatat tuntea jonkun, joka sanoo vetävän puoleensa huonoa onnea... tai saatat joskus itsekin tuntea samoin. Psykologian mukaan tämä...

Asiantuntijoiden mukaan käsiala voi paljastaa tiettyjä persoonallisuuden piirteitä

Entä jos käsialaasi paljastaisi jotain sinusta? Tässä digitaalisessa aikakaudessa käsinkirjoitus kiehtoo tutkijoita edelleen. Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan se...

Muiden ihmisten keskustelujen kuunteleminen: psykologia tulkitsee tämän huomaamattoman refleksin

Ravintolassa tai metron penkillä huomaat joskus salakuuntelevasi keskustelunpätkiä. Kun äänet kohoavat tai pariskunnat jakavat intiimejä hetkiä kynttilänvalossa, hiljennät...

"Ihmisten miellyttäjä": Onko ei-sanan vaikeus yhteydessä yleiseen persoonallisuuspiirteeseen naisten keskuudessa?

Kyllä sanominen, vaikka tarkoitat ei, jännityksen välttäminen, kaikkien onnellisuuden toivominen… Jos tämä kuulostaa tutulta, et ole yksin. Tämä...

Aina rauhallisena pysyminen voi peittää tunnistamattoman emotionaalisen mekanismin.

Rauhallisena pysyminen kaikissa olosuhteissa nähdään usein vahvuutena. Nopeasti muuttuvassa maailmassa rauhallisena pysyminen on vaikuttavaa. Joidenkin psykologien mukaan tämä...