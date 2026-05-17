Tämän vähän tunnetun henkisen vahvuuden sanotaan olevan yleistä ammatillisesti "menestyneimmille" ihmisille.

Puhumme usein lahjakkuudesta, verkostoitumisesta tai onnesta selittääksemme menestyksekästä uraa. Mutta toinen, hienovaraisempi avain voi olla paljon painavampi. Ja hyvä uutinen on, että sitä voidaan kehittää lähtökohdasta riippumatta. Harvard Business Review'n mukaan on olemassa ratkaisevan tärkeä henkinen taito, jota monet edelleen aliarvioivat.

Yksinkertainen… mutta tehokas taito

Harvard Business Review'n artikkelissa Bajaj Allianz General Insurancen toimitusjohtaja Tapan Singhel kertoo, mitä hän pitää uransa etenemisen tärkeimpänä ajurina: "kasvun ajattelutapaa". Hänelle se ei ole vain "plus" ansioluettelossa. Se on olennainen perusta menestymiselle jatkuvasti kehittyvässä työelämässä.

"Kasvun ajattelutapa": ajatus, joka muuttaa kaiken

Tämän konseptin kehitti psykologi Carol Dweck Stanfordin yliopistosta. Se perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: taitosi eivät ole kiinteitä. Ne voivat kehittyä ponnistelujen, kokemuksen ja oppimisen myötä.

Kääntäen, "kiinteä ajattelutapa" tarkoittaa uskomusta, että joku on "joko lahjakas tai ei", "sopiva johonkin tai ei". Tämä näkökulma usein rajoittaa rohkeutta ja edistymistä. Kasvun ajattelutapa puolestaan muuttaa haasteiden havaitsemista: vaikeudesta tulee oppimismahdollisuus, ei todiste kyvyttömyydestä.

Kolme konkreettista asennetta omaksuttavaksi

Tapan Singhel kuvailee kolmea refleksiä tämän ajattelutavan kehittämiseksi:

Ensinnäkin, vältä piiloutumasta olosuhteiden taakse. Virhe ei ole loppu, vaan hyödyllinen tieto edistymisen kannalta.

Seuraavaksi hyväksy tuntematon. Uudet tilanteet voivat olla epämukavia, mutta ne ovat myös rikkaimpia oppimismahdollisuuksien suhteen.

Lopuksi, uskalla pyytää apua. Kukaan ei ole asiantuntija kaikessa, ja edistystä tapahtuu myös kommunikaation ja rakentavan nöyryyden kautta.

Nopeasti kehittyvien työpaikkojen, automaation ja tekoälyn leimaamassa ammatillisessa ympäristössä tämä jatkuvan oppimisen kyky on tulossa korvaamattomaksi. Analyysit osoittavat, että yritykset etsivät yhä enemmän ehdokkaita, jotka pystyvät sopeutumaan ja kehittymään, sen sijaan, että heiltä etsittäisiin staattisia taitoja omaavia henkilöitä.

Aivot, jotka oppivat läpi elämän

Ihmiset, joilla on kiinteä ajattelutapa, pyrkivät välttämään uusia tilanteita epäonnistumisen pelossa. Kasvun ajattelutavan omaavat lähestyvät asioita eri tavalla: he näkevät jokaisen virheen oppimismahdollisuutena. Jotkut lähestymistavat jopa kannustavat korvaamaan henkisesti lauseen "epäonnistuin" lauseella "en ole vielä onnistunut". Tämä yksinkertainen lause avaa rakentavamman ja motivoivamman näkökulman. Tässä ajattelutavassa edistymisestä tulee luonnollinen prosessi jatkuvan paineen sijaan.

"Kasvun ajattelutapa" nojaa myös neuroplastisuuteen: aivot muuttuvat jatkuvasti kokemuksen myötä. Oppiminen, toistaminen ja omien käytäntöjen mukauttaminen todella vahvistavat hermoyhteyksiä. Toisin sanoen edistyminen ei ole "luonnollisen lahjakkuuden", vaan dynaamisuuden kysymys.

Lopuksi muistutetaan, ettei ole vain yhtä tapaa "menestyä ammatillisesti". Jokaisella on omat halunsa, oma tahtinsa ja oma polkunsa. Menestys ei ole sijoituksia. Joillekin se on uralla etenemistä. Toisille se on tasapainoa, luovuutta tai yksinkertaisesti nautintoa tehdä työtä arvojensa mukaisesti. Olennaista on, että tuntee olonsa hyväksi siitä, mitä rakentaa. Ja jos se, mitä rakentaa, kehittyy ajan myötä, sekin on eräänlainen menestys.