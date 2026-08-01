Tiettyjen nukkumistottumusten uskotaan liittyvän tiettyihin persoonallisuuspiirteisiin.

Entä jos suosikki nukkumisasentosi paljastaisi hieman enemmän persoonallisuudestasi? Kuuluisa brittiläinen tutkimus yritti löytää yhteyksiä tiettyjen yötottumusten ja erilaisten luonteenpiirteiden välillä. Kiehtova teoria, joka on yhtä hauska kuin ajatuksia herättäväkin... edellyttäen, ettet pidä sitä absoluuttisena totuutena.

Kuusi tapaa nukkua, kuusi muotokuvaa

Vuonna 2003 professori Chris Idzikowski, uniasiantuntija Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tutki noin 1 000 ihmisen tapoja. Hänen tavoitteenaan oli havaita, olivatko tietyt nukkumisasennot yleisempiä samanlaisen persoonallisuusprofiilin omaavilla ihmisillä. Yleisin asento, joka tunnetaan sikiöasentona, tarkoittaa nukkumista kyljellään jalat koukussa. Tämän tutkimuksen mukaan tätä asentoa omaksuvat ihmiset antavat joskus vahvan vaikutelman, mutta peittävät samalla paljon herkkyyttä. Heillä on myös taipumus olla varautuneita ensimmäisissä kohtaamisissa, ennen kuin heistä tulee ajan myötä rauhallisempia.

Toinen klassinen asento on tukkimakuu, jossa makaa kyljellään kädet sivuilla. Tämä yhdistetään sosiaalisiin, spontaaneihin ja rentoihin ihmisiin, jotka luottavat helposti muihin. Kokeilijan asento, jossa myös makaa kyljellään, mutta kädet ojennettuina eteenpäin, kuvaa ihmisiä, jotka ovat avoimia muille, mutta pysyvät varovaisina. He tekevät päätöksiä hitaasti, mutta pysyvät sitten täysin valintojensa takana.

Entä jos asemasi paljastaisi hieman enemmän?

Selällään sotilasasennossa kädet kyljillä nukkuvien ihmisten sanotaan olevan melko huomaamattomia, järjestelmällisiä ja vaativia itseään ja muita kohtaan. Myös selällään nukkuminen, meritähtiasento kädet tyynyn lähellä kohotettuina, yhdistetään tarkkaavaisiin ja tavoitettaviin ihmisiin, jotka mieluummin kuuntelevat kuin ovat huomion keskipisteenä.

Lopuksi, vapaapudotusasento, jossa makaa vatsallaan kädet tyynyn ympärillä, vastaisi ekstroverttejä persoonallisuuksia, jotka viihtyvät sosiaalisissa tilanteissa. Tämän näennäisen itsevarmuuden taustalla piilee kuitenkin tietty herkkyys huomautuksille tai kritiikille.

Hauska teoria… mutta kaukana eksaktista tieteestä

Ennen kuin teet johtopäätöksiä persoonallisuudestasi, on parasta ottaa askel taaksepäin. Tämä teoria perustuu pääasiassa itsearvioituihin kyselyihin, eikä sitä ole vahvistettu vankalla tieteellisellä tutkimuksella. Tähän mennessä ei ole yksimielisyyttä siitä, että nukkumistottumuksesi todella heijastavat luonnettasi.

Toinen tärkeä seikka: harvat ihmiset pysyvät samassa asennossa koko yön. Vaihdamme luonnollisesti asentoa useita kertoja nukkuessamme, minkä vuoksi yhteen profiiliin sopiminen on vaikeaa.

Nämä muotokuvat ovat pohjimmiltaan leikkisä tapa tarkkailla tapojamme. Jos tunnistat itsesi jostakin näistä kuvauksista, voit pitää sitä kevyenä silmäniskuna. On täysin mahdollista nauttia nukkumisesta vatsallaan, selällään tai kyljellään... yksinkertaisesti siksi, että se on asento, jossa tunnet olosi mukavimmaksi, ilman että se paljastaa mitään persoonallisuudestasi.