17-vuotiaana hänen eleensä äitiään kohtaan liikuttaa internetin käyttäjiä

17-vuotias brittiläinen teini-ikäinen Aman Duggal nousi hiljattain otsikoihin maksamalla koko perheensä velat pois verkkokaupastaan ansaitsemillaan rahoilla. Tammikuun alussa 2026 hän julkaisi Instagramissa videon, jossa hän antoi äidilleen 10 000 puntaa käteistä eli noin 11 500 euroa. Liikuttava kohtaus levisi nopeasti kulovalkean tavoin.

Verkkokauppa, vipu varhaiseen vapautumiseen

Päättäväisenä ottamaan tulevaisuutensa omiin käsiinsä Aman jätti koulun kesken omistautuakseen verkkokaupalle. Vuoden kuluessa hän onnistui ansaitsemaan riittävästi tuloja helpottaakseen perheensä raskasta taloudellista taakkaa. Tämä symbolinen mutta konkreettinen ele merkitsi käännekohtaa: hän otti nyt vastuulleen kotitalouden laskut ja käänsi perinteiset roolit perheensä parhaaksi.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Aman Duggal (@aman.jkd)

"Se on jotain, mitä olen halunnut tehdä jo pitkään."

Videolla Aman ojentaa kyyneleet silmissään rahanipun äidilleen: "Rakastan sinua, tämä on jotain, mitä olen halunnut tehdä jo pitkään. Kiitos kaikesta, mitä olet tehnyt minulle. Olet elämäni erityisin ihminen." Hänen äitinsä, näkyvästi hämmentynyt, yrittää löytää sanoja ennen kuin halaa poikaansa. Tämä sosiaalisessa mediassa jaettu hetki kosketti syvästi internetin käyttäjiä.

Rakkauden ja kiitollisuuden julistus

Julkaisunsa kuvatekstissä Aman ilmaisi kiitollisuutensa: "Äitini antoi minulle kaiken ja oli aina tukenani. Olen niin onnellinen ja ylpeä voidessani vihdoin pitää hänestä huolta. Sanat eivät riitä kuvailemaan tunteitani." Julkaisu keräsi yli 600 000 tykkäystä vain muutamassa päivässä, mikä herätti tuen ja ihailun aallon ympäri maailmaa.

Inspiraation lähde kokonaiselle sukupolvelle

Reaktiot tulvivat nopeasti: "Koskettava video", "Inspiroit minua tekemään saman vanhempieni hyväksi" ja "Kunnioitusta, veli." Hänen tekonsa ovat paljon enemmän kuin pelkkä ystävällinen teko, ne ilmentävät nuorten kykyä ottaa oma ja perheidensä kohtalo omiin käsiinsä, usein vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Aman Duggalin tarina resonoi erityisen voimakkaasti vaikeuksissa olevien teini-ikäisten keskuudessa. Vain vuodessa hänestä tuli opiskelijasta perheen elättäjä, mikä osoittaa, että verkkoyrittäjyys voi olla työkalu voimaannuttamiseen.

Lyhyesti sanottuna nuoren Aman Duggalin video lähettää voimakkaan viestin: 17-vuotiaana on mahdollista tehdä muutos, antaa takaisin ja rakentaa vankka tulevaisuus. Se on tarina, joka yhdistää päättäväisyyden, kiitollisuuden ja toivon – ja joka inspiroi paljon sosiaalisen median ulkopuolella.