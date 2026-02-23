Äiti ja huippu-urheilija, tämä nainen määrittelee tasapainon käsitteen uudelleen.

Becs Gentry, äiti, ultramaratonjuoksija ja Peloton-valmentaja, määrittelee uudelleen äitiyden, parisuhteen ja urheilusuorituksen välisen tasapainon toteamalla aidosti, että täydellistä tasapainoa ei ole olemassa.

Täydellistä tasapainoa ei ole, mutta prioriteetit on määritelty selkeästi.

Äskettäisessä People-lehden haastattelussa HOKAn uusi globaali brändilähettiläs kertoi henkilökohtaisesta visiostaan "tasapainosta". Hän selvensi laittavansa sanan lainausmerkkeihin, koska hänen mielestään ei ole olemassa täydellistä tasapainoa elämän eri osa-alueiden välillä. Sen sijaan, että hän pyrkisi täydelliseen harmoniaan, hän päättää hyväksyä, että jotkut prioriteetit menevät tilapäisesti etusijalle toisten edelle: hänen intensiivinen harjoittelunsa, perhe-elämänsä tai kumppanilleen antamansa tuki.

Tämä realistinen lähestymistapa antaa hänelle vapauden navigoida urheilullisten sitoumustensa – vaativista ultramaratoneista säännöllisiin Peloton-harjoituksiin – ja tyttärensä Talullahin äitiyden välillä ilman syyllisyydentuntoa. Hän korostaa, että tämä kompromissi antaa hänelle mahdollisuuden pysyä täysin sitoutuneena jokaiseen aktiviteettiinsa ja samalla vaalia intohimoaan juoksuun ja sidettään perheeseensä.

Katso tämä postaus Instagramissa Becs Gentryn (@becsgentry) jakama julkaisu

Tiivis kaksikko, joka vuorottelee valokeilassa

Becs Gentry selittää luottavansa kumppaniinsa Austin Curtisiin, jota hän kuvailee todelliseksi "kallioksi", löytääkseen tasapainon heidän tavoitteidensa välillä. Kun toinen heistä omistautuu suurelle haasteelle, toinen ottaa logistisen ja emotionaalisen tuen, mikä luo olennaisen täydentävyyden. Tämä dynamiikka on mahdollistanut heidän selviytyä yhdessä poikkeuksellisista hetkistä, kuten silloin, kun Austin Curtis ja heidän tyttärensä olivat hänen mukanaan hänen juostessaan seitsemän maratonia seitsemällä mantereella seitsemässä päivässä – haaste, johon olisi ollut mahdotonta selvitä yksin.

Becs Gentryn mukaan tämä vastavuoroisuus auttaa heitä välttämään loppuunpalamista ja säilyttämään harmonian – epätäydellisen, toki, mutta syvästi toistensa tarpeita ja tavoitteita kunnioittavan. Hän korostaa, että tämä perheen yhteistyö tekee hänen urheilusaavutuksistaan paitsi mahdollisia, myös kestäviä pitkällä aikavälillä.

Ultrajuoksusta HOKA-palkintokorokkeille

Helmikuussa 2026 HOKAn globaaliksi lähettilääksi julkistettu Becs Gentry ilmentää juoksun visiota, joka juhlistaa sekä huippusuorituksia että arkipäivän juoksijan nautintoa, täydellisessä sopusoinnussa hänen oman kehitystään synnytyksen jälkeisenä aikana.

Entinen Britannian olympiakarsinnoissa kilpaillut ja arvostettu valmentaja kannustaa tasapainoiseen ja tietoiseen harjoitteluun. Hän korostaa esimerkiksi sitä, kuinka tärkeää on tietää, milloin on aika hidastaa ja antaa itselleen hetkiä vapautta: "Jätä kello kotiin ja juokse vain huvin vuoksi", hän neuvoo ja korostaa, että nämä tauot ovat välttämättömiä loppuunpalamisen välttämiseksi ja terveen suhteen ylläpitämiseksi juoksuun, jota hän harjoittaa yhtä paljon intohimosta kuin suorituskyvyn vuoksi.

Katso tämä postaus Instagramissa Becs Gentryn (@becsgentry) jakama julkaisu

Viime kädessä Becs Gentry osoittaa, että äitinä ja huippu-urheilijana voi olla kehittämällä joustavuutta ja tukiverkostoa sen sijaan, että pyrkisi harhakuvitelmaan täydellisyyttä. Hänen matkansa – polkujuoksusta maailmanmaratoneihin, mukaan lukien aika Pelotonin kanssa – todistaa, että avain on ylä- ja alamäkien hyväksymisessä pysyäkseen onnellisena ja maanläheisenä.