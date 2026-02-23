Search here...

Äiti ja huippu-urheilija, tämä nainen määrittelee tasapainon käsitteen uudelleen.

Vanhemmuus
Julia P.
@becsgentry/Instagram

Becs Gentry, äiti, ultramaratonjuoksija ja Peloton-valmentaja, määrittelee uudelleen äitiyden, parisuhteen ja urheilusuorituksen välisen tasapainon toteamalla aidosti, että täydellistä tasapainoa ei ole olemassa.

Täydellistä tasapainoa ei ole, mutta prioriteetit on määritelty selkeästi.

Äskettäisessä People-lehden haastattelussa HOKAn uusi globaali brändilähettiläs kertoi henkilökohtaisesta visiostaan "tasapainosta". Hän selvensi laittavansa sanan lainausmerkkeihin, koska hänen mielestään ei ole olemassa täydellistä tasapainoa elämän eri osa-alueiden välillä. Sen sijaan, että hän pyrkisi täydelliseen harmoniaan, hän päättää hyväksyä, että jotkut prioriteetit menevät tilapäisesti etusijalle toisten edelle: hänen intensiivinen harjoittelunsa, perhe-elämänsä tai kumppanilleen antamansa tuki.

Tämä realistinen lähestymistapa antaa hänelle vapauden navigoida urheilullisten sitoumustensa – vaativista ultramaratoneista säännöllisiin Peloton-harjoituksiin – ja tyttärensä Talullahin äitiyden välillä ilman syyllisyydentuntoa. Hän korostaa, että tämä kompromissi antaa hänelle mahdollisuuden pysyä täysin sitoutuneena jokaiseen aktiviteettiinsa ja samalla vaalia intohimoaan juoksuun ja sidettään perheeseensä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Becs Gentryn (@becsgentry) jakama julkaisu

Tiivis kaksikko, joka vuorottelee valokeilassa

Becs Gentry selittää luottavansa kumppaniinsa Austin Curtisiin, jota hän kuvailee todelliseksi "kallioksi", löytääkseen tasapainon heidän tavoitteidensa välillä. Kun toinen heistä omistautuu suurelle haasteelle, toinen ottaa logistisen ja emotionaalisen tuen, mikä luo olennaisen täydentävyyden. Tämä dynamiikka on mahdollistanut heidän selviytyä yhdessä poikkeuksellisista hetkistä, kuten silloin, kun Austin Curtis ja heidän tyttärensä olivat hänen mukanaan hänen juostessaan seitsemän maratonia seitsemällä mantereella seitsemässä päivässä – haaste, johon olisi ollut mahdotonta selvitä yksin.

Becs Gentryn mukaan tämä vastavuoroisuus auttaa heitä välttämään loppuunpalamista ja säilyttämään harmonian – epätäydellisen, toki, mutta syvästi toistensa tarpeita ja tavoitteita kunnioittavan. Hän korostaa, että tämä perheen yhteistyö tekee hänen urheilusaavutuksistaan paitsi mahdollisia, myös kestäviä pitkällä aikavälillä.

Ultrajuoksusta HOKA-palkintokorokkeille

Helmikuussa 2026 HOKAn globaaliksi lähettilääksi julkistettu Becs Gentry ilmentää juoksun visiota, joka juhlistaa sekä huippusuorituksia että arkipäivän juoksijan nautintoa, täydellisessä sopusoinnussa hänen oman kehitystään synnytyksen jälkeisenä aikana.

Entinen Britannian olympiakarsinnoissa kilpaillut ja arvostettu valmentaja kannustaa tasapainoiseen ja tietoiseen harjoitteluun. Hän korostaa esimerkiksi sitä, kuinka tärkeää on tietää, milloin on aika hidastaa ja antaa itselleen hetkiä vapautta: "Jätä kello kotiin ja juokse vain huvin vuoksi", hän neuvoo ja korostaa, että nämä tauot ovat välttämättömiä loppuunpalamisen välttämiseksi ja terveen suhteen ylläpitämiseksi juoksuun, jota hän harjoittaa yhtä paljon intohimosta kuin suorituskyvyn vuoksi.

Katso tämä postaus Instagramissa

Becs Gentryn (@becsgentry) jakama julkaisu

Viime kädessä Becs Gentry osoittaa, että äitinä ja huippu-urheilijana voi olla kehittämällä joustavuutta ja tukiverkostoa sen sijaan, että pyrkisi harhakuvitelmaan täydellisyyttä. Hänen matkansa – polkujuoksusta maailmanmaratoneihin, mukaan lukien aika Pelotonin kanssa – todistaa, että avain on ylä- ja alamäkien hyväksymisessä pysyäkseen onnellisena ja maanläheisenä.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
Lapset ovat "vähemmän tyytyväisiä": tutkimus selittää syyt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lapset ovat "vähemmän tyytyväisiä": tutkimus selittää syyt

Heillä on pääsy enemmän teknologiaan, enemmän tietoa ja enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ennen. Silti monet lapset ja nuoret...

Kahden lapsen äitinä hän voitti olympiakultaa 41-vuotiaana.

Hän odotti viisi olympialaista voittaakseen vihdoin kultaa. 41-vuotiaana Elana Meyers Taylor on nyt tehnyt historiaa ja omistaa voittonsa...

Tämä isä muuttaa 3-vuotiaan tyttärensä ideat lauluiksi ja kiehtoo miljoonia internetin käyttäjiä.

Kun lapsen mielikuvitus kohtaa isän musiikillisen luovuuden, lopputulos voi levitä kulovalkean tavoin kulovalkean tavoin. Newyorkilainen sävellysprofessori Stephen Spencer...

Unenpuute, henkinen väsymys, yksinäisyys: todellisuutta uusille äideille

Kuulemme puhuttavan täydellisestä autuudesta, taianomaisesta ihokontaktista ja ehdottomasta rakkaudesta. Kaikki tämä on toki olemassa. Paitsi että näiden idyllisten...

Äitiys kuvissa: mitä vanhat muotokuvat osoittavat

Digitaalisella aikakaudella äidit kuvaavat vauvojaan joka kulmasta, muuttaen jokaisen pienen hetken improvisoiduksi valokuvaukseksi. Silti he jäävät usein pois...

"Häntä ei hylätä": 91-vuotiaana hänestä tulee isä ja hän julistautuu poikkeukselliseksi isäksi

Pyrénées-Orientalesissa asuva katalonialainen Pierre Sablé on tullut isäksi seitsemännen kerran 91-vuotiaana. Hän sai yhdessä 39-vuotiaan kumppaninsa Aïchan kanssa...

© 2025 The Body Optimist