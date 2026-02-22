Lapset ovat "vähemmän tyytyväisiä": tutkimus selittää syyt

Heillä on pääsy enemmän teknologiaan, enemmän tietoa ja enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ennen. Silti monet lapset ja nuoret sanovat olevansa vähemmän onnellisia tänään kuin kymmenen vuotta sitten. Luvut kasaantuvat, ja terapeutit vahvistavat: heidän hyvinvoinnissaan on jo tapahtunut haurastumista. Ja syiden ymmärtäminen on jo askel kohti toimien toteuttamista.

Nämä luvut herättävät kysymyksiä.

Yhdysvaltain tautien torjunta- ja ehkäisykeskusten (CDC) nuorten riskikäyttäytymisen seurantaraportin (YRBS) mukaan jatkuvasta surusta tai toivottomuudesta ilmoittavien lukiolaisten osuus nousi 30 prosentista vuonna 2013 40 prosenttiin vuonna 2023 ja oli huipussaan 42 prosenttia vuonna 2021.

Nämä tiedot eivät koske ainoastaan koronan jälkeistä aikaa. Lasten kehityksen asiantuntijat huomauttavat, että suuntaus oli alkanut jo kauan ennen pandemiaa. Vuosien 2009 ja 2019 välillä lukiolaisten jatkuvan emotionaalisen ahdingon kerrotaan lisääntyneen 40 %. Ranskassa ja muissa Euroopan maissa vastaavat tutkimukset korostavat rakenteellista huonovointisuutta nuorempien sukupolvien keskuudessa. Toisin sanoen terveyskriisi on vahvistanut ennestään olemassa olevaa haavoittuvuutta, mutta se ei ole ainoa syy.

Sosiaaliset verkostot: jatkuva vertailu

Sosiaalisen median vaikutusta on mahdotonta sivuuttaa. Yli 75 % opiskelijoista kertoo käyttävänsä sitä säännöllisesti. Vaikka nämä alustat voivat edistää luovuutta ja sosiaalista kanssakäymistä, ne myös altistavat nuoret jatkuvalle vertailulle.

Tykkäykset, kommentit, nettisuosio: itsetunto voi muuttua riippuvaiseksi virtuaalisista indikaattoreista. Tämä vahvistuksen tavoittelu on erityisen vahingollista teini-ikäisille, joiden identiteetti on vielä kehittymässä. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden intensiivisen sosiaalisen median käytön, lisääntyneen surun, nettihäirinnän ja itsemurhariskin välillä. Maailmassa, jossa kuvat suodatetaan ja lavastetaan huolellisesti, on vaikea tuntea olevansa "riittävä". Silti jokainen nuori keho, jokainen persoonallisuus, jokainen kehitysvauhti ansaitsee tunnustusta ja kunnioitusta, kaukana epärealistisista standardeista.

Akateeminen paine ja suorituskulttuuri

Tähän digitaaliseen paineeseen lisätään suorituspaine. Arvosanat, sijoitukset, uraohjaus, vanhempien odotukset: menestyksestä tuntuu joskus tuleva henkilökohtaisen arvon mittari.

Kasvaminen ajatuksella, että legitimiteettisi riippuu tuloksistasi, voi synnyttää jatkuvaa epäonnistumisen pelkoa. Virheiden tekeminen on kuitenkin olennainen osa oppimista. Kun menestyksestä tulee välttämätön identiteetin määrittelylle, ahdistus iskee. Monet teini-ikäiset sisäistävät ajatuksen siitä, että heidän on menestyttävä, erotettava joukosta ja suunniteltava tulevaisuuttaan jo varhain. Tämä henkinen taakka painaa heidän hyvinvointiaan raskaasti.

Selvempi vaikutus tyttöihin

Kansainväliset järjestöt , kuten UNESCO, ovat nostaneet esiin huolen sosiaalisen median erityisestä vaikutuksesta tyttöihin. Ulkonäköön liittyvä paine, stereotypiat, hyperseksualisointi, jatkuva kilpailu: digitaalinen ympäristö voi heikentää heidän itsetuntoaan.

Se, miten ihmiset näkevät kehonsa, suosionsa ja mukautumisensa epärealistisiin kauneusstandardeihin, vahvistaa riittämättömyyden tunteita. Tämä konteksti vaikuttaa myös heidän koulutus- ja uravalintoihinsa vahvistaen tiettyjä rajoittavia malleja. Kehojen, kykyjen ja tavoitteiden monimuotoisuuden arvostamisesta tulee siten ratkaisevan tärkeää itseluottamuksen palauttamiseksi.

Pakollisen onnellisuuden ansa

Ironista kyllä, vanhempien vilpitön halu nähdä lapsensa onnellisina voi joskus lisätä paineita. Kun surua, vihaa tai pelkoa pidetään tunteina, joita on vältettävä hinnalla millä hyvänsä, nuoret oppivat tukahduttamaan ne.

Kaikilla tunteilla on tarkoituksensa. Pelko voi suojella, viha voi viestiä epäoikeudenmukaisuudesta ja suru voi auttaa meitä käsittelemään menetystä. Psykologit korostavat, että tunteiden tunnistamisen ja säätelyn oppiminen vahvistaa resilienssiä paljon enemmän kuin jatkuvan onnellisuuden tavoittelu. Sopeutunut lapsi ei ole sellainen, joka ei koskaan koe ahdistusta, vaan sellainen, joka ymmärtää, että hänen tunteensa ovat päteviä ja niitä tuetaan.

Lyhyesti sanottuna kaikkialla läsnä olevat ruudut, suorituskulttuuri sekä sosiaalinen ja emotionaalinen paine: nämä yhdessä selittävät osittain yli vuosikymmenen ajan havaitun hyvinvoinnin laskun. Tämän trendin kääntämiseksi asiantuntijat vaativat realistisempaa tunnekasvatusta, myrkyllisen digitaalisen altistumisen sääntelyä ja menestyksen uudelleenmäärittelyä. Koska täyttymys ei synny täydellisyydestä, vaan korkeiden standardien, tuen ja aitouden välisestä tasapainosta.