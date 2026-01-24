Search here...

"Älä hanki lapsia": kyyneleet silmissä hän varoittaa äitiyden vaikeuksista

Vanhemmuus
Léa Michel
@weatheredanystorm/TikTok

@weatheredanystorm julkaisi TikTokissa sydäntäsärkevän videon, joka on liikuttanut miljoonia internetin käyttäjiä viime päivinä. Nuori äiti kuvaa kyyneleet silmissä äärimmäisen ahdistuksen hetkeä ja julistaa vanhemmuuden olleen "hänen elämänsä pahin virhe".

Raaka ja suodattamaton avunhuuto

@weatheredanystormin yksinäisyyden ja ilmeisen uupumuksen hetkellä kuvaama video valaisee harvoin nähtyä todellisuutta: äitiä, jota lapsen, mahdollisesti autistisen, kasvattamisen emotionaalinen, henkinen ja fyysinen taakka ylikuormittaa. Videolla hän toteaa: "Jos et ole valmis hankkimaan autistista lasta tai mitä tahansa... älä hanki lapsia." Hän tunnustaa, ettei enää tiedä, miten selviytyä: "En tiedä, pystynkö kestämään tätä loppuelämäni. Olen aikeissa viedä hänet isänsä luo, vaikka hän ei reagoikaan, ja tässä vaiheessa jätän hänet sinne päiviksi." Nämä täydellisen uupumuksen tilassa lausutut sanat on jaettu laajalti, ja ne ovat herättäneet sekä myötätuntoa että pohdintaa.

@weatheredanystorm En tiedä, pystynkö käsittelemään tätä loppuelämäni. Vältän viemästä häntä isälleen, vaikka hän ei vastaakaan, ja jätän hänet vain päiviksi atp #foryoupage #spectrum ♬ alkuperäinen ääni - Rani

Tukiaalto… ja varoitukset

Kommenteissa monet internetin käyttäjät, usein itsekin neuroepätyypillisten lasten vanhemmat, ilmaisevat ymmärrystään: "Ilmoittakaa hänet päiväkotiin mahdollisimman pian, tarvitsette päiväunet!" tai "Autistisen lapsen äitinä... teidän on surtava yksityisesti sitä, millaista äitiys olisi ollut. Silloin, lupaan teille, se, mitä hän tekee, tuntuu enemmän mielenkiintoiselta kuin vaikealta." Jotkut ihmiset jakavat myös omia kokemuksiaan ja mainitsevat avun, jota he saivat otettuaan yhteyttä sosiaalipalveluihin: "Pääsin juuri siihen pisteeseen. Soitin lastensuojeluun ja he antoivat minulle niin paljon resursseja."

Vaikka @weatheredanystormin video saattoi olla järkyttävä, se korostaa ensisijaisesti yhtä jatkuvaa tabua: vanhempien katumusta, äidin uupumusta ja yksinhuoltajaäitien kiireellistä tuen tarvetta. Se on karu muistutus siitä, että äitiys ei ole aina vaistonvaraista tai suoraviivaista – ja että siitä puhuminen ilman tuomitsemista on ensimmäinen askel kohti suurempaa solidaarisuutta.

