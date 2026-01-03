Hänen kasvatustyyliään kritisoidaan, ja hänen vastauksensa leviää kulovalkean tavoin.

Monica Van Houten asuu Mercedissä ja kasvattaa 5-vuotiasta tytärtään Lua, jolla diagnosoitiin "tason 2 autismi" vuonna 2024. Alun perin muotiin ja elämäntyyliin erikoistuneena sisällöntuottajana hän ei koskaan kuvitellut, että tyttärensä arkielämästä kertovien videoiden julkaisemisesta tulisi niin poliittinen ja syvästi inhimillinen teko. Kaikki alkoi, kun hän päätti näyttää Lun ABA-terapiassa (Applied Behavior Analysis) käyttämät asut.

Kun muoti kohtaa terapian

Lun aikataulu on intensiivinen: kuusi tuntia terapiaa päivässä, viisi päivää viikossa. Nämä istunnot keskittyvät kommunikointiin, yksinkertaisten ohjeiden ymmärtämiseen ja tiettyjen monimutkaisten käyttäytymismallien käsittelyyn. Monican tavoitteena ei ole peitellä vaikeuksia, vaan pehmentää niitä. Sitten hän alkaa jakaa kuukausittain yhteenvetoja tyttärensä asuista: värikkäitä, mukavia ja iloisia vaatteita, jotka on suunniteltu ilonpurkauksiksi vaativiin päiviin.

Violetit neuleet yhdistettynä munakoisonvärisiin virkattuihin pipoihin, Adam Sandlerin inspiroimat tarkoituksella ylisuuret siluetit ja selkeät viittaukset Matildaan tai Junie B. Jonesin maailmaan: jokainen asu on juhla vapaalle keholle, liikkeelle ja henkilökohtaiselle ilmaisulle. "Style Monday" -sarjassa tilaajia pyydetään jopa äänestämään viikon lookeista, mikä muuttaa heidän terapeuttisen rutiininsa hauskaksi ja kollektiiviseksi kokemukseksi.

Näkyvyys joka häiritsee… ja sitten yhdistää

Kommentteja alkoi tulvia nopeasti. Jotkut internetin käyttäjät tuomitsivat, kyseenalaistivat ja kritisoivat Monican vanhemmuutta uskoen, että hän "liioitteli" tai "paljasti" tyttärensä. Näiden reaktioiden edessä nuori äiti myönsi epäröineensä pitkään Lun diagnoosin julkistamista kunnioittaakseen autismin kirjon omaavan miehensä yksityisyyttä. Jatkuvat tuijotukset ja julkisuudessa kohdatut väärinymmärrykset saivat hänet puhumaan ääneen.

Hänen mukaansa monilla ihmisillä on vain teoreettinen tai stereotyyppinen näkemys autismista. Iloisen, oppivan, joskus väsyneen mutta aina arvokkaan pienen tytön esittäminen on sitten tapa palauttaa vivahteikkaampi totuus. 14. heinäkuuta julkaistulla julkaisulla on yli neljä miljoonaa katselukertaa, ja se on muuttanut perhetilin todella positiiviseksi näyteikkunaksi autismin arjesta.

Lu, säteilee itsevarmuutta

Ruudulla Lu esiintyy eloisana lapsena, joka viihtyy omassa nahassaan ja on iloinen voidessaan osallistua. Hän poseeraa, nauraa ja huutaa kuuluisan "Juusto!"-huutonsa kameralle. Monica kuvailee häntä itseluottamuksen palloksi, omaan tahtiinsa kukoistavaksi lapseksi. Hän selittää myös, ettei Lu pidä erityistä painoarvoa vaatteille sinänsä, vaan arvostaa huomiota, leikkiä ja vahvistusta, jota nämä hetket hänelle tuovat. Ulkonäöstä tulee näin vain yksi monista työkaluista itsetunnon kohottamiseen ja muistutuksena siitä, että jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi kokonaisena ihmisenä, ei diagnoosina.

Vaikutus paljon ruutujen ulkopuolella

Videot herättävät hellyydenkipeitä vertailuja sarjakuvahahmoihin, mutta ennen kaikkea tulvan tukevia viestejä. Monet kiittävät perhettä autismin normalisoinnista ja rakastavan, luovan ja estottoman vanhemmuuden esittelystä. Muutaman negatiivisen kommentin edessä Monica ja hänen miehensä päättävät keskittyä siihen, millä on eniten merkitystä: tyttärensä hyvinvointiin.

Tämä digitaalinen seikkailu todistaa, että iloinen, kunnioittava ja itsevarma näkyvyys voi muuttaa käsityksiä. Inhimillistämällä autismin ja purkamalla ABA-terapian mysteerejä Monica Van Houten muistuttaa meitä siitä, että erilaisuus ei ole ongelma, jota pitää piilottaa, vaan todellisuus, jota pitää ymmärtää ja juhlistaa.