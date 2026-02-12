"Häntä ei hylätä": 91-vuotiaana hänestä tulee isä ja hän julistautuu poikkeukselliseksi isäksi

Pyrénées-Orientalesissa asuva katalonialainen Pierre Sablé on tullut isäksi seitsemännen kerran 91-vuotiaana. Hän sai yhdessä 39-vuotiaan kumppaninsa Aïchan kanssa pienen lapsen Louisa Marian, perheen nuorimman lapsen, johon kuuluu myös 60-vuotias vanhin tytär. Tämä L'Indépendant-lehden paljastama "epätavallinen" isyys yllätti hänen ympärillään olevat, mutta mies itse suhtautuu siihen tyynesti.

Louisa Marian syntymä ja sukupolvien välinen kuilu

Louisa Maria on Pierre Sablén (New Yorkin, Los Angelesin ja Rooman maratonien yli 80-vuotiaiden sarjassa mitalisti) seitsemäs lapsi, ja kaikki heistä ovat syntyneet eri äideille. Hänen aiemmat tyttärensä ovat Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) ja Jeanne (24); poika valitettavasti menehtyi.

Pierre vitsailee iästään: "En ole niin vanha, olen 91!" Hän jopa kiusoittelee Robert De Niroa, josta tuli isä 80-vuotiaana: "Olet lyöty, anteeksi, vanha mies." Hän selittää myös olevansa hyvin läsnä tyttärensä elämässä joka päivä: "Olen aina hänen kanssaan, se on mahtavaa."

Reaktiot hänen ympärillään olevilta ja Pierren vastaukset

Hänen ystävänsä huomauttivat, että vaikka Louisa eläisi 100-vuotiaaksi, hän olisi kuollessaan vasta 10-vuotias. Pierre tyrmää nämä huomautukset: "Juuri tällä hetkellä satoja miljoonia ihmisiä kuolee, joutuu onnettomuuksiin tai vanhemmat hylkäävät [lapsia]. Häntä ei hylätä; me aiomme valmistaa hänet." Hän asettaa myös kiivaammat kritiikit perspektiiviin: "Ihmiset sanovat, että se on poikkeuksellista. Ehkä. Ei se ole minun ongelmani, jos se on poikkeuksellista. Minä elän!" Aïcha, joka kaipasi lasta ensimmäisen lapsettoman avioliiton jälkeen, kuvailee häntä "erittäin hyväksi isäksi, erittäin hyväksi aviomieheksi, erittäin hyväksi elämänkumppaniksi" ja sanoo olevansa onnellinen.

Perhe- ja mediakonteksti

Pari tapasi hiihtokeskuksessa. Maanviljelijänä ja myöhemmin menestyneenä urheilijana Pierre Sablé puolustaa aktiivista ja optimistista elämäntapaa, joka ei välitä tuomitsemisesta. Heidän tarinansa levisi kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa, ja Sud Radio ja muut mediat tarttuivat siihen, mikä herätti vilkasta keskustelua myöhäisestä isyydestä, mahdollisista perinnöistä ja perheen sykleistä.

X:ssä (entinen Twitter) ja Facebookissa jotkut käyttäjät olivat erityisen kriittisiä: "Siinä iässä ei pitäisi enää hankkia lapsia, se on vastuutonta" tai "Tämä vauva menettää isänsä liian aikaisin, se on itsekästä". Toiset vihjasivat taloudellisiin motiiveihin mainitsemalla "lumeavioliitot" ja "perintöjärjestelmät".

Toisaalta monet kommentit olivat ystävällisiä ja ihailevia: "Niin kauan kuin hän on rakastava ja terve, iän ei pitäisi olla este", "Jokaisella on oikeus rakentaa perhettään omaan tahtiinsa" tai jopa "Se on kaunis oppitunti vapaudesta ja rohkeudesta sosiaalisten normien edessä." Ankarien tuomioiden ja tukevien viestien välissä tämä tarina havainnollistaa ensisijaisesti sitä, miten epätyypilliset elämänpolut haastavat edelleen sosiaalisia käsityksiä perheestä, iästä ja vanhemmuudesta.

Pohjimmiltaan Pierre Sablén tarina kuvaa niin kutsuttua myöhäistä isyyttä, joka herättää voimakkaita reaktioita. Ihailun ja kysymysten lomassa hänen matkansa on herättänyt ristiriitaisia vastauksia. Hän ja hänen kumppaninsa Aïcha kuitenkin vahvistavat, että he kokevat tämän syntymän tyynesti ja luottavaisin mielin, että he voivat tarjota Louisa Marialle vakaan ja tarkkaavaisen emotionaalisen ympäristön.