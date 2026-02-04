Search here...

Tutkimuksen mukaan lasten saaminen muuttaisi ihmissuhteemme "inhottavaksi".

Vanhemmuus
Fabienne Ba.
Polina Tankilevitch/Pexels

Lasten saaminen ei muuta vain iltojasi, prioriteettejasi ja organisointiasi, vaan se voi myös muuttaa sitä, miten koet inhoa. Äskettäin tehty tutkimus osoittaa , että vanhemmuus vaikuttaa tiettyihin perustavanlaatuisiin tunnereaktioihin, paljon yksinkertaisia arkipäivän tekoja pidemmälle.

Inho: suojeleva… ja hyvin inhimillinen tunne

Inho ei ole emotionaalinen oikku, vaan aito puolustusmekanismi. Tämä vaistonvarainen reaktio pakottaa sinut välttämään kaikkea, mikä voisi vahingoittaa terveyttäsi: pilaantunutta ruokaa, ruumiinjätteitä, epäilyttäviä hajuja tai epähygieenisiksi koettuja tilanteita. Se ilmenee automaattisina käyttäytymisinä – katseen kääntäminen pois, perääntyminen, kontaktin välttäminen – joilla on selkeä tarkoitus: vähentää infektioriskiä ja suojella hyvinvointiasi.

Toisin sanoen, inho on olemassa suojellakseen sinua, ei vaikeuttaakseen elämääsi. Tämä puolustusmekanismi, olipa se kuinka arvokas tahansa, ei ole pysyvä: se voi kehittyä kokemustesi myötä... ja erityisesti vanhemmuuden myötä.

Vanhemmat vs. ei-vanhemmat: erilainen reaktio inhoon

Bristolin yliopiston tutkijaryhmä teki tutkimuksen, joka julkaistiin tammikuussa 2026 Scandinavian Journal of Psychology -lehdessä . Tutkimuksessa verrattiin 99 vanhemman ja 50 lapsettoman aikuisen inhoherkkyyttä. Osallistujille esitettiin kuvia, jotka oli suunniteltu herättämään hylkäämisreaktioita, kuten likaisia vaippoja tai muita yleisesti vastenmielisinä pidettyjä ruumiillisia kohtauksia.

Tulokset ovat erityisen silmiinpistäviä: vanhemmat, joiden lapset jo söivät kiinteitä ruokia, osoittivat huomattavasti vähemmän inhoa verrattuna lapsettomiin aikuisiin. Toisaalta vanhemmat, joiden vauvoja vielä ruokittiin yksinomaan rintaruokinnalla, osoittivat samanlaisia reaktioita kuin lapsettomat vanhemmat.

Kokemuksen kautta tapahtuva siedätyshoito

Tutkijat tulkitsevat näitä tuloksia eräänlaisena tottumuksena. Toisin sanoen aivosi sopeutuvat siihen, mitä koet säännöllisesti. Vaippojen vaihtaminen, oksennuksen siivoaminen, likaisten vaatteiden tai epämiellyttävien pintojen käsittely muuttuu rutiiniksi. Toistuvan altistuksen myötä vaistonvarainen tunnereaktiosi pehmenee.

Tämä ilmiö ei rajoitu lapseesi suoraan liittyviin tilanteisiin. Vähentynyt reaktio inhoon ulottuu myös muihin vastenmielisiksi koettuihin kuviin tai kohtauksiin, mikä viittaa laajempaan, joustavampaan ja toiminnallisempaan suvaitsevaisuuteen.

Sopeutuminen tukemaan hoivakykyäsi

Evoluution näkökulmasta tämä muutos on järkevä. Kun lapsesi on hyvin nuori ja hänen immuunijärjestelmänsä on vielä hauras, voimakas herkkyys inholle voi auttaa sinua välttämään terveysriskejä. Vanhetessaan roolisi kehittyy: sinun on kyettävä hallitsemaan epämiellyttäviä tilanteita ilman, että torjunta lamauttaa sinua.

Tämä emotionaalinen sopeutumiskyky antaa sinulle mahdollisuuden toimia tehokkaasti, rauhallisesti ja itsevarmasti jopa epämukavissa tilanteissa. Se osoittaa huomattavaa kykyäsi sopeutua, vahvistaa itseäsi ja vastata lapsesi tarpeisiin ystävällisesti ja joustavasti.

Tuloksia on tulkittava varoen, mutta ne ovat lupaavia.

Tutkimuksen tekijät kuitenkin korostavat, että näitä havaintoja tulisi tulkita varoen. Tämä ei välttämättä edusta peruuttamatonta biologista muutosta, vaan pikemminkin kokemuksen muokkaamaa käyttäytymiseen ja mahdollisesti neurologista sopeutumista. Lisätutkimuksia tarvitaan tämän emotionaalisen muutoksen tarkkojen mekanismien ymmärtämiseksi paremmin.

Viime kädessä tämä tutkimus valottaa vanhemmuuden vielä pitkälti tutkimatonta puolta: sen vaikutusta perustavanlaatuisiin tunteisiisi. Altistamalla sinut tilanteisiin, jotka ovat joskus epämiellyttäviä, mutta syvästi inhimillisiä, lasten saaminen muokkaa suvaitsevaisuuttasi, sopeutumiskykyäsi ja suhdettasi kehoosi – sekä omaasi että muiden kehoon. Tämä on jälleen yksi todiste siitä, että vanhemmuus muuttaa paitsi jokapäiväistä elämääsi myös lempeästi sisäistä maailmaasi.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Äidiltä tyttärelle periytyneet kompleksit: näkymätön ketju

